Jurassic World: tutti i Funko POP della saga cinematografica

Il sesto capitolo della saga cinematografica di Jurassic Park arriverà finalmente in Italia tra una manciata di settimane, il 9 giugno 2022, e in attesa di scoprire cosa accadrà in quello che al momento viene definito il capitolo finale della saga iniziata nell’ormai lontano 1993, non possiamo non strizzare l’occhio ai tantissimi gadget che nel corso di questi anni hanno contribuito al successo di Jurassic Park e Jurassic World e riportato in auge i tanto amati e spaventosi dinosauri. Nello specifico, però, oggi vogliamo concentrarci sui vendutissimi Funko POP dedicati all’universo esteso di Jurassic World, dai dinosauri ai protagonisti umani per cui abbiamo tifato nel corso di questi anni. E sì, ve lo diciamo subito, ci sono anche il dottor Ian Malcolm senza maglietta e Owen Grady, protagonista degli ultimi film della saga, oltre ad una valanga di dinosauri.

I Funko POP di Jurassic World: tutti i dinosauri

Sono i protagonisti assoluti della saga cinematografica, amatissimi dai bambini e anche dagli adulti. I Funko POP dei dinosauri di Jurassic World sono adatti sia perchè vuole giocarci sia per chi, invece, vuole esporli nelle iconiche scatole con cui vengono consegnati. Vediamo insieme quali dinosauri hanno ricevuto il trattamento POP!

Blue

Blue è uno dei dinosauri che più abbiamo amato negli ultimi film di Jurassic World. È una femmina di Velociraptor che fa parte del branco addestrato da Owen Grady. L’abbiamo vista da piccolissima e, nel corso dei film successivi, la rivediamo cresciuta. Del suo gruppo fanno parte anche Delta, Echo e Charlie.

Velociraptor

È uno dei classici dinosauri, visti fin dal primo film. Il Velociraptor è un agile predatore di piccole dimensioni, con lunghe braccia e gambe forti, adatte a compiere grandi balzi e brevi scatti. Il suo materiale genetico, nel corso della saga, è stato usato per la creazione di dinosauri ben più potenti e pericolosi.

Tyrannosaurus Rex

Il Tyrannosaurus Rex non ha bisogno di presentazioni: è stato uno dei più temibili predatori mai comparsi sulla Terra ed ha dato molto filo da torcere ai nostri protagonisti umani di Jurassic Park.

Indoraptor

L’Indoraptor è tra i più temibili dinosauri di Jurassic Park, creato geneticamente dal dottor Henry Wu nei nuovi film della saga mescolando il materiale genetico del Velociraptor con quello dell’Indominus rex, con risultati tutt’altro che ottimali.

Dilophosaurus

Il Dilophosaurus ha fatto la sua comparsa in Jurassic Park fin dal primo film ed è stato il protagonista di alcune scene divenute subito iconiche.

Stygimoloch

Lo Stygimoloch viene anche chiamato il dinosauro buono nella saga di Jurassic Park, al punto da meritarsi un tenero Funko POP pur non avendo un grande ruolo nei film usciti fino a questo momento.

I Funko POP di Jurassic World: i protagonisti umani

Anche sul fronte dei protagonisti umani, in casa Funko hanno preso tutto molto sul serio, sbizzarrendosi con tante action figure in vinile una più adorabile dell’altra, anche in edizione speciale da collezione.

Ian Malcolm

Il dottor Ian Malcolm è uno dei personaggi più amati di sempre nella saga di Jurassic Park, visto fin dal primo film e, se avete visto il trailer non è uno spoiler, presente anche nel prossimo Jurassic World – Il dominio. È un matematico specializzato nello studio della teoria del caos e viene contattato dal miliardario John Hammond per un weekend a Isla Nublar con la speranza che approvi il folle progetto scientifico del Jurassic Park.

John Hammond

John Hammond è il miliardario creatore di Jurassic Park e il fondatore della InGen. Nel 1979 ha acquistato Isla Nublar e, col supporto del dottor Henry Wu, dà il via alle vicende della saga.

Alan Grant

Il dottor Alan Grant è un altro dei protagonisti storici di Jurassic Park e anche lui farà il suo ritorno nel prossimo film. È un esperto di paleontologia e si è specializzato proprio nello studio dei dinosauri

Owen Grady

Owen Grady è uno dei personaggi protagonisti della trilogia di Jurassic World, interpretato da Chris Pratt. Fa parte della cosiddetta Raptor Squad e si occupa di svolgere ricerche comportamentali sui Velociraptor al Jurassic World.

Claire Dearing

Anche Claire Dearing fa la sua comparsa nella nuova trilogia. È la responsabile della sicurezza e manager del Jurassic World