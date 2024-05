Una Famiglia Vincente – King Richard, su Canale 5 il film di Reinaldo Marcus Green (“Monsters and Men”) che racconta l’ascesa delle superstar del tennis Venus e Serena Williams e del loro padre e allenatore Richard Williams interpretato dal due volte candidato all’Oscar Will Smith (“Ali”, “La ricerca della felicità”, “Bad Boys for Life”).

King Richard – Cast e doppiatori

Will Smith: Richard Williams

Aunjanue Ellis: Oracene “Brandi” Williams

Saniyya Sidney: Venus Williams

Demi Singleton: Serena Williams

Tony Goldwyn: Paul Cohen

Jon Bernthal: Rick Macci

Andy Bean: Laird Stabler

Kevin Dunn: Vic Braden

Dylan McDermott: George MacArthur

Mikayla LaShae Bartholomew: Tunde Price

Danielle Lawson: Isha Price

Layla Crawford: Lyndrea Price

Rich Sommer: Patrick Dougherty

Brad Greenquist: Bud Collins

Erika Ringor: Sig.ra Strickland

Eman Esfandi: Barry

Jessica Wacnik: Jennifer Capriati

Christopher Wallinger: John McEnroe

Chase Del Rey: Pete Sampras

Kaitlyn Christian: Shaun Stafford

Marcela Zacarías: Arantxa Sánchez Vicario

Doppiatori italiani

Sandro Acerbo: Richard Williams

Laura Romano: Oracene “Brandi” Williams

Ilaria Pellicone: Venus Williams

Sara Tesei: Serena Williams

Stefano Thermes: Paul Cohen

Simone D’Andrea: Rick Macci

Massimo Triggiani: Laird Stabler

Luca Biagini: Vic Braden

Andrea Lavagnino: Will Hodges

Luna Iansante: Tunde Price

Alessandra Cannavale: Isha Price

Cecilia Salustri: Lyndrea Price

Massimo De Ambrosis: Patrick Dougherty

Giorgio Locuratolo: Bud Collins

Silvia Tortarolo: Sig.ra Strickland

Giuseppe Ippoliti: Barry

King Richard – Trama e trailer

Una famiglia vincente – King Richard ripercorre la vita di Richard Williams (Will Smith), un padre imperterrito che ha contribuito a formare due delle atlete più dotate di tutti i tempi, che hanno cambiato lo sport del tennis per sempre. Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California, al palcoscenico mondiale, come icone leggendarie. Il film profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell’incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l’impossibile e avere un impatto sul mondo.

Curiosità sul film

Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men) ha diretto “Una Famiglia Vincente – King Richard” da una sceneggiatura scritta da Zach Baylin (Creed III).

La sceneggiatura di “King Richard” è stata inserita nella Black List del 2018, l’elenco annuale delle sceneggiature non prodotte e ben accolte.

L'attrice Erin Cummings, che interpreta un'assistente sociale, non ha visto le riprese del film fino a quando non ha partecipato alla convention CinemaCon insieme a John Campea.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia premio Oscar Robert Elswit (“Il petroliere”), gli scenografi Wynn Thomas (“Da 5 Bloods – Come fratelli”, “Il diritto di contare”) e William Arnold (“Il coraggio della verità – The Hate U Give”), la montatrice nominata all’Oscar Pamela Martin (“The Fighter”) e la costumista due volte nominata all’Oscar Sharen Davis (“Dreamgirls”, “Ray”).

Come ringraziamento al cast, Will Smith ha diviso i suoi 40 milioni di dollari guadagnati dal film tra gli altri attori come un bonus per loro.

Saniyya Sidney che è mancina e non aveva mai giocato a tennis prima, ha dovuto imparare a giocare come Venus Williams che è destrorsa. Il suo estenuante regime di allenamento dal lunedì al venerdì prevedeva una dieta rigorosa, esercizio fisico e molte ore trascorse a guardare video di Venus, dalle sue vittorie in tornei importanti come gli US Open e Wimbledon.

A causa della pandemia, le letture del copione sono state condotte su Zoom.

In “Una famiglia vincente – King Richard”, a supervisionare il montaggio e il sound designer è… Richard King.

Liev Schreiber era stato scelto per interpretare l’allenatore Paul Cohen nel febbraio 2020, ma la produzione è stata interrotta a causa della pandemia COVID-19. Le riprese sono riprese nell’ottobre 2020, ma Schreiber non era disponibile in quel momento, quindi è stato sostituito da Tony Goldwyn.

Quarto biopic per Will Smith dopo Alì (2001), La ricerca della felicità (2006) e Zona d’ombra – Concussion (2015). ‘è l’unico per il quale non ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attore.

La tennista Arantxa Sánchez Vicario ha affermato di essere stata lasciata al verde dai suoi genitori, che secondo lei le hanno rubato una fortuna stimata in 38 milioni di sterline. L’ex numero uno del mondo lo afferma nel suo libro di memorie intitolato “Arantxa, Vamos! Memorias de una lucha, una vida y una mujer”.

Il modo più comune per determinare chi serve per primo in una partita è la rotazione della racchetta. Ogni racchetta ha una sorta di logo, lettera o disegno nella parte inferiore dell’impugnatura, che sarà diverso a seconda della marca della racchetta. Il giocatore A copre la parte inferiore del manico della racchetta e inizia a farla girare. Il giocatore B sceglie “big line up” o “big line down” (se la racchetta è una Babolat), oppure “M” o “W” (se la racchetta è una Wilson). Il giocatore B poi dice al giocatore A quando smettere di girare e il risultato del giro determinerà chi lo vince.

Demi Singleton ha stupito nel ruolo di Serena Williams in questo film. L’attrice ha rivelato che in precedenza ha interpretato Williams in uno spot pubblicitario del Super Bowl del 2019 per l’app di appuntamenti Bumble.

Smith ha rinunciato alla realizzazione del sequel The Suicide Squad – Missione suicida (2021), per girare questo film.

la storia vera dietro il film

Richard Williams ha deciso che le sue future figlie sarebbero diventate professioniste del tennis quando vide Virginia Ruzici giocare in televisione. Williams ha scritto un piano di 78 pagine e ha iniziato ad allenare Venus e Serena quando avevano solo quattro anni e mezzo, portandole presso campi da tennis pubblici. In seguito avrebbe confessato di averle coinvolte troppo presto e che l’età di sei anni sarebbe stata più adeguata. Presto le fece partecipare ai tornei di tennis di Shreveport. Nel 1995 Williams le ha ritirate da un’accademia di tennis per allenarle personalmente. Serena ha vinto gli US Open nel 1999; Venus ha battuto Lindsay Davenport conquistando il titolo di Wimbledon 2000. Dopo quella vittoria, Richard gridò “Straight Outta Compton!”, in riferimento alla canzone degli N.W.A, la stessa zona di Los Angeles dove un tempo risiedeva la famiglia. In preda all’entusiasmo saltò sopra la cabina di trasmissione della NBC eseguendo una danza trionfante. Williams è stato sposato più volte. Più tardi nella carriera delle figlie ha assunto un ruolo meno visibile, rivolgendosi ad altri interessi come la fotografia. Nel luglio 2016, Williams ha avuto un ictus. Lakeisha Williams, sua moglie all’epoca, dichiarò che le sue condizioni erano stabili, ma successivamente ha subito ulteriori ictus.

King Richard – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Kris Bowers (Respect, Space Jam – New Legends, The United States vs. Billie Holiday). Bowers e il regista Reinaldo Marcus Green sono alla loro seconda collaborazione dopo Mosters and Men.

(Respect, Space Jam – New Legends, The United States vs. Billie Holiday). Bowers e il regista Reinaldo Marcus Green sono alla loro seconda collaborazione dopo Mosters and Men. La colonna sonora include i brani: Be Alive di Beyoncé / Get Me Back on Time, Engine Number 9 (Pt. 1 & 2) di Wilson Pickett / Bass di King T / Appetite for Destruction di NWA / The Greatest Love of All di Linda Creed & Michael Masser / I Shall Be Released di Nina Simone / I Wanna Dance with Somebody di Shannon Rubicam & George Merrill / Cissy Strut di The Meters / The Love You Gave di Dolly Parton / Cruel Summer di Bananarama / Main Title/Cinderella di Cinderella Chorus / California Dreamin’ di Bobby Womack / Kyrie di Mr. Mister / Lunatic Fringe di Red Rider / Born Killer di Scarface / The Gambler di Kenny Rogers / Only the Young di Journey / Perfect Combination di Stacy Lattisaw & Johnny Gill / Plush di Stone Temple Pilots / Welcome to Paradise di Green Day

Il brano che accompagna il trailer è "The Gospel" di Alicia Keys.

1. Family Dinner 2:00

2. The Plan 3:12

3. Unexpected 2:12

4. Hitting (from King Richard) 0:41

5. Practice 2:18

6. First Match 1:44

7. Carbon Mesa 2:58

8. That’s Our Job 2:16

9. Fired 1:18

10. So You Wanna Play? 1:00

11. Court Day 1:43

12. Stafford 3:52

13. Both Girls 2:22

14. Venus vs. Vicario 2:30

15. First Set 3:18

16. Vicario 2:02

17. Match 2:05

18. Family 3:09

19. Be Alive (Beyoncé) 3:40

La colonna sonora di “Una famiglia vincente – King Richard” è disponibile su Amazon.