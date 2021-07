L’ Uomo nel Buio: Man In The Dark 2- trailer italiano ufficiale (al cinema dal 12 agosto)

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer italiano de L’Uomo nel Buio: Man In The Dark 2 (Don’t Breathe 2), il sequel del thriller-horror Man in the Dark di Fede Alvarez che nel 2014 ha incassato 157 milioni di dollari nel mondo da un budget di appena 10 milioni. Stephen Lang torna nel ruolo del letale uomo non vedente che nel primo film abbiamo visto braccare e terrorizzare un gruppetto di giovani ladruncoli intrufolatisi nella sua casa che diventerà una trappola per topi.

In “Man in the Dark”, Norman Nordstrom (Stephen Lang) è stato sottovalutato da tutti a causa della sua cecità, ma ha rivelato una volontà irremovibile di sopravvivere e ottenere ciò che vuole…ma anche un lato mostruoso e malvagio della sua personalità – nessuna pietà o coscienza – si fermerà sulla sua strada. Ora, in “L’Uomo nel Buio: Man In The Dark 2”, otto anni dopo, Nordstrom vive con l’undicenne Phoenix; ha ricreato la famiglia che gli è stata rubata da un guidatore ubriaco e ha trovato la giustizia contorta che ha sempre ritenuto gli fosse dovuta. Quando intrusi tornano di nuovo a casa sua, questa volta concentrati su Phoenix, Norman rivelerà per la seconda volta ciò che è nascosto dentro di lui…e di nuovo, sarà in modi nuovi e inaspettati.

Il cast del film è completato da Rocci Williams (Eat Local – A cena coi vampiri), Stephanie Arcila (Penny Dreadful: City of Angels), Bobby Schofield (The Catcher Was a Spy), Diaana Babnicova (Jingle Jangle – Un’avventura natalizia), Adam Young (EastEnders) e Christian Zagia che riprende il ruolo di Raul interpretato nell’originale “Man in the Dark”.

“L’Uomo nel Buio: Man In The Dark 2” vede al timone l’uruguaiano esordiente Rodo Sayagues che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Fede Álvarez che è rimasto a bordo anche come produttore insieme a Sayagues, Sam Raimi e Robert Tapert. Il film arriverà nei cinema italiani il 12 agosto.

Fonte: YouTube