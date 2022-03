La trilogia del Cavaliere Oscuro di Nolan arriva in Edizione da Collezione 4K Ultra HD

Non solo Tim Burton. Mentre The Batman di Matt Reeves continua a dominare le classifiche cinematografiche di tutto il Mondo, Warner Bros sta per lanciare sul mercato anche le Edizioni da Collezione 4K Ultra HD della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Tre cofanetti ricchi di contenuti speciali che in Italia arriveranno con un po’ di ritardo salvo ripensamenti di Warner Bros: il 30 ottobre 2022, mentre negli Stati Uniti le stesse edizioni saranno disponibili il 30 maggio prossimo. Vediamo insieme tutti i dettagli delle Edizioni da Collezione della trilogia del Cavaliere Oscuro di Nolan.

La Ultimate Collector’s Edition di Batman Begins

Dopo l’assassinio dei suoi genitori, Bruce Wayne decide di andare in giro per il mondo alla ricerca degli strumenti più sofisticati per combattere le ingiustizie e coloro che terrorizzano il mondo. Tornato a Gotham City, inizia a vestire i panni del suo alter ego: l’eroe mascherato Batman che usa la forza, l’intelligenza e ogni altro mezzo disponibile per combattere le forze del male che minacciano la città…

Christian Bale : Bruce Wayne / Batman

: Bruce Wayne / Batman Liam Neeson : Henri Ducard / Ra’s al Ghul

: Henri Ducard / Ra’s al Ghul Katie Holmes : Rachel Dawes

: Rachel Dawes Gary Oldman : James Gordon

: James Gordon Cillian Murphy : Dott. Jonathan Crane / Spaventapasseri

: Dott. Jonathan Crane / Spaventapasseri Michael Caine: Alfred Pennyworth

La Ultimate Collector’s Edition include:

4K Ultra HD e Blu-ray

Case Steelbook da collezione

Premium packaging con artwork unico

Photobook da 16 pagine

10 Cartoline da collezione

Storyboard Card

Costume Card

Poster (2-Sided)

I contenuti speciali includono:

Il Cavaliere Oscuro IMAX prologo

Tankman Begins: la caricatura di Batman Begins

Batman – Inizia il viaggio: ideazione e sviluppo del film e scelta dell’attore interprete di Batman

Mente e corpo: Christian Bale che si trasforma in Batman

Gotham City sorge: assisti alla creazione di Gotham City, della Bat-caverna, del castello dei Wayne e di altri luoghi

Cappuccio e mantello: la realizzazione della nuova Batsuit

Batman – The Tumbler: la reinvenzione della Batmobile

Il sentiero della scoperta: un’occhiata alla prima settimana di riprese nei paesaggi aspri e remoti d’Islanda

Salvare Gotham City: la creazione dei modellini, gli effetti e la computer grafica per la scena dell’inseguimento della monorotaia

Genesi del Pipistrello: un’occhiata alle origini del Cavaliere Oscuro che hanno influenzato il film

Riflessioni sulla scrittura di Batman Begins con David S. Goyer.

Digital Batman: gli effetti che potrebbero esserti sfuggiti.

Gli stuntman di Batman Begins

Trailer cinematografico

La Ultimate Collector’s Edition de Il Cavaliere Oscuro

Sequel del film d’azione di grande successo Batman Begins. Batman alza la posta nella sua battaglia contro il crimine. Con l’aiuto del tenente Jim Gordon e del Procuratore Distrettuale Harvey Dent, Batman vuole debellare le ultime organizzazioni criminali che affliggono le strade della città. Il gruppetto si dimostra molto efficace ma i tre si trasformano presto nella preda del regno del caos creato dal pericoloso malvivente noto ai cittadini terrorizzati di Gotham City: Joker.

Christian Bale : Bruce Wayne / Batman

: Bruce Wayne / Batman Heath Ledger : Joker

: Joker Gary Oldman : James Gordon

: James Gordon Michael Caine : Alfred Pennyworth

: Alfred Pennyworth Aaron Eckhart : Harvey Dent / Due Facce

: Harvey Dent / Due Facce Maggie Gyllenhaal : Rachel Dawes

: Rachel Dawes Morgan Freeman: Lucius Fox

La Ultimate Collector’s Edition include:

4K Ultra HD e Blu-ray

Case Steelbook da collezione

Premium packaging con artwork unico

Photobook da 16 pagine

10 Cartoline da collezione

Storyboard Card

Costume Card

Poster (2-Sided)

I contenuti speciali includono:

Batman Tech – Gli equipaggiamenti e strumenti di Batman

Batman Unmasked: La psicologia del cavaliere oscuro – Scava nella mente di Bruce Wayne e nel mondo di Batman attraverso una psicoterapia reale

Gotham Tonight – 6 episodi del notiziario Gotham Cable News

The Galleries – Le carte del Joker, disegni concettuali, manifesti, foto di produzione, trailer e spot televisivi

La Ultimate Collector’s Edition de Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno

Sono passati otto anni da quando Batman è scomparso nella notte, trasformato da eroe in fuggiasco, con la reputazione di difensore della legge macchiata per la morte del D.A. Harvey Dent. Tuttavia, la comparsa di un misterioso e scaltro “gatto ladro”, ma soprattutto i pericolosi piani distruttivi messi in atto dal malvagio terrorista Bane, costringeranno Bruce a ritornare dall’esilio autoimpostosi e a indossare nuovamente cappuccio e mantello per aiutare la città e le forze di polizia nella loro lotta contro il temibile criminale. L’intervento di Batman, però, potrebbe non essere sufficiente a fermare Bane…

Christian Bale : Bruce Wayne / Batman

: Bruce Wayne / Batman Gary Oldman : James Gordon

: James Gordon Michael Caine : Alfred Pennyworth

: Alfred Pennyworth Tom Hardy : Bane

: Bane Anne Hathaway : Selina Kyle / Catwoman

: Selina Kyle / Catwoman Marion Cotillard : Miranda Tate / Talia al Ghul

: Miranda Tate / Talia al Ghul Morgan Freeman : Lucius Fox

: Lucius Fox Joseph Gordon-Levitt: Robin John Blake

La Ultimate Collector’s Edition include:

4K Ultra HD e Blu-ray

Case Steelbook da collezione

Premium packaging con artwork unico

Photobook da 16 pagine

10 Cartoline da collezione

Storyboard Card

Costume Card

Poster (2-Sided)

I contenuti speciali includono: