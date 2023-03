E’ morto Lance Reddick, attore nei film di John Wick e nella serie tv The Wire

E’ scomparso a 60 anni Lance Reddick, attore americano noto per ruoli nel franchise di “John Wick” e nella serie della HBO “The Wire”. Agenti delle forze dell’ordine hanno riferito di aver trovato il corpo dell’attore nella sua casa di Studio City. Nel momento in cui stiliamo questo articolo, la causa della morte non è stata confermata, ma gli agenti ritengono che l’attore sia morto per cause naturali. La notizia della morte di Reddick arriva pochi giorni dopo che l’attore aveva saltato la prima di “John Wick 4” che si è svolta a New York.

Reddick nasce a Baltimora, nel Maryland, il 7 giugno 1962. Da adolescente studia musica, teoria musicale e composizione di musica classica conseguendo un “Bachelor of Music”. Negli anni 80 si trasferisce a Boston, nel Massachusetts e nei primi anni ’90 Reddick frequenta la Yale School of Drama ricevendo un “Master of Fine Arts” nel 1994. Nel 1996 debutta in tv con ruoli nelle serie tv New York Undercover e La Tata, successivamente appare in diversi film per la tv. Il primo ruolo cinematografico arriva nel 1998 nel dramma Paradiso perduto di Alfonso Cuaron che vede protagonisti Ethan Hawke e Gwyneth Paltrow, lo stesso anno interpreta un detective in Attacco al potere thriller con Denzel Washington e Bruce Willis e nel 2000 recita con Kim Basinger e Vincent Perez in Sognando l’Africa. Dal 2000 Reddick recita anche in 12 episodi della serie tv OZ e nel 2001 è nel thriller Don’t Say A Word con protagonista Michael Douglas. Dopo una serie di apparizioni tv in Criminal Intent, Law & Order, C.S.I. Miami e N3mbers nel 2002 arriva un ruolo da co-protagonista nella serie tv The Wire in cui recita la fianco di Idris Elba nei panni del tenente Cedric Daniels della Narcotici di Baltimora. Reddick interpreterà Daniels per 60 episodi e 5 stagioni fino al 2008, anno in cui conquisterà un altro ruolo di rilievo nella serie tv Fringe nei panni dell’agente speciale Phillip Broyles; Reddick reciterà in 90 episodi e in tutte e cinque le stagioni della serie che chiuderà i battenti nel 2013. L’anno successivo arriva un altro ruolo principale sul piccolo schermo, è il Capo Irvin Irving nella serie tv Bosch di Amazon Prime.

Niente supererà mai “The Wire”. Era storico. Era il cinema nero.

Nel 2010 Reddick recita in Jonah Hex, flop con protagonista Josh Brolin tratto dall’omonimo fumetto DC; nel 2013 è un generale dell’esercito americano nel thriller d’azione Sotto assedio – White House Down con protagonisti Channing Tatum e Jamie Foxx e appare nel remake americano Oldboy di Spike Lee. Nel 2014 entra nel cast di John Wick nei panni di Charon, manager e concierge dell’Hotel Continental, rifugio e zona franca per i killer prezzolati di tutto il mondo. Reddick riprenderà il ruolo di Charon per tre sequel incluso il recente “John Wick 4” in arrivo nei cinema italiani il prosssimo 23 marzo. Tra un John Wick e l’altro Lance Reddick recita nel dramma Little Woods (2018) con Tessa Thompson, nell’horror post-apocalittico The Domestics (2018) con Kate Bosworth e in Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen al fianco di Gerard Butler, nei panni del Direttore dei Servizi Segreti David Gentry. Nel 2020 Reddick recita nel cast del dramma storico Quella notte a Miami… esordio alla regia dell’attrice Regina King e nel dramma romantico Sylvie’s Love con Tessa Thompson ed Eva Longoria che debutta al Sundance. L’anno successivo e nel cast del blockbuster Godzilla vs Kong (2021) nei panni del Direttore della Monarch, il suo ruolo molto più ampio viene tagliato nel montaggio finale e l’attore appare così in sole due scene. Nel 2022 viene scelto per il ruolo di Albert Wesker nella serie tv Resident Evil di Netflix che purtroppo chiude i battenti dopo una sola stagione e otto episodi.

Ho iniziato a recitare quasi per capriccio per aiutare la mia carriera musicale.

Prima della sua morte Lance Reddick era impegnato sui set di Ballerina, lo spinoff di John Wick con protagonista Ana de Armas e The Caine Mutiny Court-Martial di William Friedkin con Kiefer Sutherland e Jason Clarke, un dramma che segue un ufficiale di marina che viene processato per ammutinamento dopo aver esautorato un capitano instabile e pericoloso per se stesso, la nave e l’equipaggio. Inoltre l’attore aveva completato quattro film: il post-apocalittico St. Sebastian diretto da Danny DeVito ambientato in una Russia all’indomani di una guerra nucleare; il dramma biografico Shirley incentrato su Shirley Chisholm, la prima deputata nera d’America interpretata da Regina King e la commedia sul basket White Men Can’t Jump basata sul film del 1992 Chi non salta bianco è interpretato all’epoca da Wesley Snipes e Woody Harrelson. Inoltre Reddick ha interpretato Zeus nella serie tv Percy Jackson and the Olympians in arrivo nel 2024 ed ha recitato da protagonista nel corto fantasy Man of Fire, nei panni di fabbricante di spade che accusato di tradimento e condannato a morte dal drago, deve allearsi con il drago per sopravvivere.

Quando sono andato alla scuola di recitazione, sapevo di avere talento almeno quanto gli altri studenti, ma siccome ero un uomo di colore e non ero carino, sapevo che avrei dovuto lavorare sodo per dare il meglio e farmi notare.

Curiosità: Reddick è apparso nel video musicale di “’03 Bonnie & Clyde” di Jay-Z e Beyoncé / Era un grande fan dei fumetti e Batman uno dei suoi personaggi preferiti / Conta Meryl Streep e Daniel Day-Lewis tra le sue più grandi ispirazioni come attore / Si è trasferito a Los Angeles nel 2005 per intraprendere la carriera di attore / Reddick era anche un musicista e di tanto in tanto è riuscito a dimostrare le sue abilità al pianoforte nel corso della serie TV “Bosch” / Reddick è uscito nel 2007 con il suo album di debutto “Contemplations & Remembrances”.

Fonte: Deadline