L’apprendista della tigre: la colonna sonora del film d’animazione disponibile su Paramount Plus

L’apprendista della tigre, il fantasy d’animazione basato sull’omonimo romanzo del 2003 di Laurence Yep, prodotto da Paramount Animation e Jane Startz Productions, ha debuttato direttamente su Paramount+.

Il film diretto da Raman Hui con Paul Watling e Yong Duk Jhun ha fruito delle musiche originali ​del compositore Steve Jablonsky meglio conosciuto per aver musicato la saga cinematografica dei Transformers e più recentemente la commedia d’azione Red Notice (2021) e il film d’animazione DC League of Super-Pets (2022).

La vita dell’adolescente cinese-americano Tom Lee cambia per sempre quando scopre di far parte di una lunga stirpe di protettori magici conosciuti come i Guardiani. Con la guida di una mitica tigre di nome Hu, Tom si allena per affrontare Loo, una forza potente quanto un guardiano con intenzioni malvagie sceglie di usare la magia per distruggere l’umanità. Per avere una possibilità di combattere contro Loo, Tom deve riunire tutti e dodici i guerrieri animali dello Zodiaco e padroneggiare i suoi poteri appena scoperti.

L’apprendista della tigre – la colonna sonora

E’ disponibile per il download su Amazon un EP con una compilation dei brani inclusi nella colonna sonora de “L’apprendista della tigre” con brani di Atarashii Gakko!, Audrey Nuna, Cacien, Derek Dali, Sayak Das e Zhu che hanno proposto una cover dell’iconica hit “Eye of the Tiger” dei Survivor scritto da Frankie Sullivan e Jim Peterik per Rocky III di Sylvester Stallone. Nel 1983 la canzone è stata candidata sia all’Oscar che al Golden Globe, perdendo in entrambe le occasioni contro “Up Where We Belong” di Joe Cocker, inclusa nella colonna sonora di Ufficiale e gentiluomo.

1. Hello – Atarashii Gakko! (2:33)

2. Eye of the Tiger – Zhu (4:19)

3. Pleasures – Audrey Nuna (4:12)

4. Wake Up – Cacien (2:21)

5. IDOL – Derek Dali (4:04)

6. Top of the World (feat. Thutmose) – Sayak Das (2:39)