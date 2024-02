Le avventure del Piccolo Nicolas: la colonna sonora del nuovo film d’animazione (Al cinema)

Dal 15 febbraio 2024 nei cinema italiani con I Wonder Pictures Le avventure del piccolo Nicolas, il film d’animazione di Amandine Fredon e Benjamin Massoubre ispirato al personaggio creato da René Goscinny (papà di Asterix e Obelix e penna di Lucky Luke) e Jean-Jacques Sempé.

Il film ritrae la storia di René Goscinny e Jean-Jacques Sempé mentre creano l’influente serie “Le Petit Nicolas” di libri illustrati per bambini, fondendo entrambe le scene che adattano direttamente le vignette dei libri e scene che descrivono la creazione nel mondo reale dei libri, incluso Goscinny. e Sempé che interagisce e parla direttamente con Nicolas. Il film vede protagonisti Alain Chabat nei panni di Goscinny, Laurent Lafitte nei panni di Sempé e Simon Faliu nei panni di Nicolas. La figlia di Goscinny, Anne Goscinny, ha scritto il film con Michel Fessler e Benjamin Massoubre.

Il piccolo Nicolas – La colonna sonora

Nicolas è un bambino vispo ma di buon cuore. Il suo sguardo creativo e imprevedibile trasforma in avventura ogni piccolo momento di quotidianità: i siparietti in famiglia, i giochi, la scuola, le gite al mare. E apre un universo di possibilità dove, a volte, un personaggio dei fumetti può arrivare persino a parlare coi suoi creatori. Il piccolo Nicolas, l’amatissimo personaggio creato da René Goscinny (papà di Asterix e Obelix e penna di Lucky Luke) e Jean-Jacques Sempé, torna al cinema in un film delicato e divertente, che adatta per la prima volta in animazione alcune delle sue avventure più originali e colorate. E fa riscoprire anche agli adulti, attraverso gli occhi dei più piccoli, un mondo gioioso e spensierato. Perché non siamo mai più stati tanto felici quanto lo eravamo da bambini.

La sceneggiatrice Anne Goscinny parla della musica del film: “Adoro la chanson française. Volevo che gli spettatori uscissero dal cinema fischiettando di gioia. Era chiaro che il motivo musicale sarebbe stato “Qu-est-ce qu’on attend pour être heureux” di Ray Ventura. E dato che Sempé sognava di fare il pianista, nonostante fosse più portato per il disegno, abbiamo inserito una scena in cui è uno degli alunni di Ray Ventura. Poi c’è la scena in cui i bambini marinano la scuola e fingono di essere schiavi nelle galee. Per quella, non riuscivo a togliermi dalla testa la leggendaria “Le galérien” [“Lo schiavo delle galee”] scritta da Maurice Druon e arrangiata da Leo Poll, il padre di Michel Polnareff, partendo da una melodia russa. Nel film la musica non fa parte del contorno, non è un dettaglio, è un personaggio a sé stante. Spesso è ciò che ci rimane più impresso quando si esce dal cinema. Quindi, quando ho scoperto che Ludovic Bource, vincitore del premio Oscar per il suo lavoro in The Artist, avrebbe curato le musiche, sono rimasta sorpresa, ero contentissima e curiosa – quando si legge una storia, ognuno si immagina una colonna sonora diversa. Quale sarebbe stata la sua?”

Le musiche originali di “Le avventure del piccolo Nicolas” sono del compositore francese Ludovic Bource, vincitore dell’Oscar, del Golden Globe, del premio César per la migliore musica da film e dell’European Film Award per la miglior colonna sonora per The Artist di Michel Hazanavicius. Altri crediti di Bource includono due remake comedy dei film dell’Agente speciale 117 al servizio della Repubblica, Missione Cairo e Missione Rio, le commedie d’azione Due agenti molto speciali e Ribelli, il film TV Come distruggere il tuo capo e la commedia Le dindon – Il tacchino.

La colonna sonora include il brano “Qu’est-ce qu’on Attend pour Être Heureux?” (Musica di Paul Misraki/ Testi André Hornez) interpretata da Ray Ventura.

Disco: 1

1 Le Petit Nicolas

2 Chez Michel

3 Sempe Seul Dans Son Atelier

4 Le Poste De Television

5 Meme, Avion, Bonbons

6 Argentine 1928

Disco: 2

1 Les Copains Et La Maitresse

2 Le Tas De Sable

3 Le Bouillon

4 La Cour D’ecole

5 Jean-Jacques a Paris

6 Qu’est Ce Qu’on Attend Pour Etre Heureux ?

7 Louisette

Disco: 3

1 La Classe De Dessin

2 Ragtime Cinema

3 Rene a New-York

4 Le Gouter Et Le Duel Des Gloutons

5 Concours De Galipettes

6 Paris Sous La Pluie

7 Goscinny Raconte La Guerre

8 L’ecole Buissoniere

Disco: 4

1 Jean-Jacques Parle De Son Enfance

2 Le Jardin Du Luxembourg

3 Dans Le Train Vers La Mer

4 Le Cours De Gym

5 Retour a La Maison

6 Le Dernier Voyage De Rene Goscinny

7 Qu’est Ce Qu’on Attend Pour Etre Heureux?

La colonna sonora di “Le avventure del piccolo Nicolas” è disponibile su Amazon.