Stasera in tv: “Le Mans ’66 – La grande sfida” su Rai 2

Le Mans ’66 – La Grande Sfida (Ford v. Ferrari), su Rai 2 il dramma biografico di James Mangold (Logan – The Wolverine) con Christian Bale e Matt Damon rispettivamente nei panni di Ken Miles, pilota automobilistico britannico e ingegnere che negli anni ’60 collabora con il designer americano Carroll Shelby di Damon per costruire da zero un’auto per Ford che si spera possa competere con la squadra dominante della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans in Francia.

Le Mans ’66 – Cast e doppiatori

Matt Damon: Carroll Shelby

Christian Bale: Ken Miles

Jon Bernthal: Lee Iacocca

Caitriona Balfe: Mollie Miles

Josh Lucas: Leo Beebe

Noah Jupe: Peter Miles

Tracy Letts: Henry Ford II

Remo Girone: Enzo Ferrari

Francesco Bauco: Lorenzo Bandini

Ray McKinnon: Phil Remington

JJ Feild: Roy Lunn

Jack McMullen: Charlie Agapiou

Corrado Invernizzi: Franco Gozzi

Joe Williamson: Don Frey

Ian Harding: Ford Executive

Benjamin Rigby: Bruce McLaren

Alex Gurney: Dan Gurney

Doppiatori italiani

Simone D’Andrea: Carroll Shelby

Riccardo Rossi: Ken Miles

Massimo Bitossi: Lee Iacocca

Chiara Gioncardi: Mollie Miles

Francesco Prando: Leo Beebe

Diego Follega: Peter Miles

Stefano De Sando: Henry Ford II

Roberto Draghetti: Phil Remington

Francesco Sechi: Roy Lunn

Daniele Giuliani: Charlie Agapiou

Matteo Costantini: Dan Gurney

Le Mans ’66 – Trama e trailer



La pellicola si basa sull’incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Damon) e dell’intrepido pilota britannico Ken Miles (Bale), che insieme si batterono contro l’interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966.I vincitori dell’Oscar Matt Damon e Christian Bale sono i protagonisti di Le Mans ’66 – La grane sfida (Ford v Ferrari), basata sulla incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Damon) e dell’intrepido pilota britannico Ken Miles (Bale), che insieme si batterono contro l’interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966.

Curiosità sul film

James Mangold dirige da una sceneggiatura di Jez & John-Henry Butterworth.

Il dramma da 100 milioni di dollari di budget include dietro le quinte i nominati all’Oscar Phedon Papamichael e Michael McCusker rispettivamente come direttore della fotografia e montatore.

Molti dei veicoli speciali usati nel film per girare le sequenze delle corse e catturare le vetture in movimento sono stati forniti e spesso guidati dal noto stuntman Allan Padelford e dai suoi collaboratori della Allan Padelford Camera Cars, che hanno partecipato alla realizzazione di vari film, tra cui “Black Panther”, “Captain America: Civil War”, “Baby Driver – Il genio della fuga”, la serie “Fast & Furious” e “Giorni di tuono” (Days of Thunder). Padelford ha vinto nel 2015 un Oscar® per l’innovazione tecnica con la sua Biscuit Jr., una piattaforma mobile per veicoli e macchine da presa guidata da un operatore, che è stata usata estensivamente in LE MANS ’66 – LA GRANDE SFIDA. Sono stati utilizzati anche altri supporti speciali per le MdP, tra cui gru telescopiche CineMoves, testate giroscopiche SpaceCam e stabilizzatori a bilanciere Oculus.

In preparazione al suo ruolo, Christian Bale ha preso lezioni di guida da corsa presso la Bondurant High Performance Driving School. Si dà il caso che il fondatore della scuola era un amico di Ken Miles. Quindi, oltre alla guida, Bale ha anche potuto ascoltare storie sulla scena delle corse degli anni ’60. L’istruttore di Bale e coordinatore degli stuntman del film, Robert Nagle, dichiarò in seguito; “è senza dubbio il miglior attore che abbia mai formato.”

Matt Damon ha detto che la ragione principale per cui voleva fare il film era lavorare con Christian Bale.

Per ricreare il circuito di Le Mans così come esisteva negli anni ’60, le scene ambientate sulla pista dovevano essere girate in cinque luoghi diversi. Ciò si è rivelato una sfida in termini di continuità poiché non solo le auto dovevano essere posizionate correttamente per ogni ripresa, ma anche il tempo doveva essere coerente. Gli effetti visivi sono stati fondamentali nel risolvere una serie di problemi di continuità, alcuni dei quali erano semplici come regolare gli orologi sull’ora giusta.

Secondo Matt Damon, Christian Bale ha dovuto perdere 31 chili prima dell’inizio delle riprese. Bale aveva precedentemente guadagnato molto peso per il suo ruolo in Vice – L’uomo nell’ombra (2018) e aveva circa sette mesi per perderlo tutto e poi un po’ per interpretare il magro pilota di auto da corsa, Ken Miles. Damon chiede a Bale come sia riuscito a perdere tutto il peso, al che Bale risponde che semplicemente non mangia. Damon ha detto di essere rimasto impressionato dalla disciplina da monaco di Bale.

Dan Gurney è interpretato in questo film dal suo vero figlio più giovane, Alex Gurney.

Nel film non viene mostrato John Surtees, il pilota inglese che aveva vinto il Campionato del Mondo di Formula 1 nel 1964 mentre guidava per la Ferrari e che avrebbe dovuto correre di nuovo con la Scuderia Ferrari a Le Mans nel 1966. Tuttavia, è noto che lasciò la Ferrari a causa di un disaccordo con Enzo Ferrari.

L’ultimo avversario di Ken Miles alla guida della Ferrari è stato Lorenzo Bandini. Un mese prima del Gran Premio di Le Mans del 1966, Bandini consigliò di utilizzare la curva a serpentina sul bordo del porto di Monaco per filmare un incidente per il film Grand Prix (1966). Un anno dopo, Bandini si schiantò nello stesso punto nel Gran Premio di Monaco del 1967 e tre giorni dopo morì a causa delle ferite riportate.

Lee Iacocca è morto il 2 luglio 2019, all’età di 94 anni, appena quattro mesi prima dell’uscita del film.

Prima dell’evento Ford Motors per presentare la nuova Mustang, Shelby pilota un Beech 18 con altri dirigenti Ford. Shelby si arruolò nell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti, prestando servizio nella seconda guerra mondiale come istruttore di volo e pilota collaudatore. Si è diplomato con il grado di sergente pilota.

Il film è rimasto bloccato nella fase di sviluppo per molto tempo. Il regista James Mangold era interessato a realizzarlo già nel 2010 e periodicamente si è rivolto alla 20th Century Fox per chiedere se il progetto fosse disponibile. È stato solo dopo aver realizzato Logan – The Wolverine (2017) che è stato ingaggiato per dirigere il film. Lui e gli sceneggiatori hanno deciso di concentrare la storia su Shelby e Miles invece che sull’insieme delle bozze precedenti. Dopo essere riuscito a ottenere il budget richiesto di poco inferiore a 100 milioni di dollari, Mangold ha finalmente ricevuto il via libera da Fox.

Quando Ken dice a sua moglie che gli è stato offerto uno stipendio di 200 dollari al giorno (più le spese), lei rimane sbalordita. Esistono molti modi per misurare il valore del denaro nel passato. Adeguato all’aumento percentuale dell’indice dei prezzi al consumo dal 1965 al 2019, questo importo ammonterebbe a 1.620 dollari. Se questo fosse limitato a soli 250 giorni (5 giorni alla settimana e 50 settimane all’anno), come se si trattasse di un lavoro normale, ciò equivarrebbe a uno stipendio annuo di 405.000 dollari nel 2019.

Christian Bale inizialmente avrebbe dovuto interpretare Enzo Ferrari nel film Ferrari di Michael Mann (2023), ma ha abbandonato a causa delle preoccupazioni che aveva riguardo al raggiungimento del peso adeguato in tempo per il film. Mann lo ha sostituito con Hugh Jackman, poi sostituito da Adam Driver.

Lee Iacocca divenne presidente della Ford Motor Company dal 1970 fino a quando fu licenziato nel 1978. Più tardi quell’anno fu reclutato per dirigere la Chrysler Corporation fino al suo ritiro da presidente e amministratore delegato nel 1992.

Qualcosa che viene trascurato nel film è il fatto che la GT arrivata dal Regno Unito non era strettamente un prototipo. La Ford GT gareggiava da tempo sul circuito europeo, inclusa quella di Le Mans. Dopo una serie di gare in cui le GT perdevano terreno o si schiantavano, si decise di assumere Carroll Shelby. I problemi con la GT erano in gran parte dovuti al fatto che i motori americani erano troppo potenti e causavano guasti nei sistemi che non erano abbastanza robusti da gestire la potenza. Shelby è stato in grado di affrontare il problema.

Nella scena in cui viene svelata la nuova Ford Mustang, Ken Miles dice a Beebe che sembra un’auto da segretaria. In realtà all’epoca questa era una cosa comune da dire su quel modello. Ford lo aveva addirittura promosso come tale in precedenza.

Gli altri piloti Ford nel 1966 includevano anche lo scozzese Sir Jackie Stewart, che vinse tre campionati del mondo di F1, e l’americano AJ Foyt, che divenne l’unico uomo a vincere la 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Daytona, la 500 Miglia di Indianapolis e la 500 di Daytona. Tuttavia, entrambi non gareggiarono a Le Mans nel 1966 a causa di un infortunio.

Tracy Letts ha pianto a comando durante la scena del test drive pensando al suo defunto padre, proprio come ha fatto il vero Ford II in una situazione simile.

Peter Miles, figlio di Ken, ha lavorato come amministratore esecutivo di una collezione di auto d’epoca appartenente al miliardario William E. “Chip” Connor II, valutata oltre 80 milioni di dollari. La collezione comprende una Ferrari 250 GTO, contro la quale Shelby costruì la Cobra Daytona Coupé per combattere nella classe GT.

Durante la seconda guerra mondiale, la Ford costruì bombardieri B-24. I bombardieri B-24 furono usati per bombardare l’Italia e gli stabilimenti Ferrari.

In una scena, Shelby si riferisce a Henry Ford II come “The Deuce”. Ford era chiamata “Hank the Deuce” già all’inizio degli anni ’40.

All’inizio del film, quando Ken Miles vuole porre fine al dibattito con sua moglie sulla loro situazione finanziaria, dice che dovrebbero smettere di “andare in giro per il Wrekin”. Questa è una frase originaria delle Midlands occidentali dell’Inghilterra per indicare che qualcuno dovrebbe smettere di chiacchierare e arrivare al punto (il Wrekin è una collina importante nello Shropshire). Ken Miles era di Sutton Coldfield.

Secondo il suo Instagram Josh Brolin aveva alcune scene o un cameo nel film, ma sono state tagliate.

Per contribuire a promuovere il film, Matt Damon e Christian Bale hanno entrambi sventolato la bandiera verde alla Indy 500 del 2019. La gara è stata vinta da un francese, Simon Pagenaud.

Il “40” della “Ford GT40” deriva dalla sua altezza di 1 metro. Dopo aver vinto una gara importante, diversi membri del team si sono seduti sul tetto dell’auto vincitrice per una parata della vittoria, schiacciando così il pannello del tetto. Uno dei piloti l’ha poi soprannominata “GT39”.

Mentre lanciava la sua idea di corsa nel 1963, Lee Iacocca fece notare che James Bond non guida una Ford. Bond però non guidava neanche una Mustang in Agente 007 – Thunderball: operazione tuono (1965) ma era un passeggero, ma lo fece più tardi in Agente 007 – Una cascata di diamanti (1971).

In realtà, fu Henry Ford II a sventolare la bandiera francese per dare il via alla gara di Le Mans 66, poiché quell’anno era stato nominato presidente onorario della corsa. Questo è stato cambiato nel film, poiché avrebbe richiesto una spiegazione che avrebbe temporaneamente messo da parte la storia.

Tutte le scene della 24 ore di Daytona sono state girate all’Auto Club Speedway di Fontana, in California.

La prima vettura che Carroll Shelby mostra a Ken Miles (“appena scesa dall’aereo dall’Inghilterra”) rappresenta la Ford GT prima che il suo nome venga cambiato in “GT40”. L’auto nel film è presumibilmente una replica; differisce dall’auto reale in un aspetto: l’originale aveva una caratteristica fessura sottile lungo il bordo anteriore del muso per l’aspirazione del radiatore, che in seguito si rivelò inadeguata per il raffreddamento, nonostante fosse progettata aerodinamicamente. Invece, l’auto mostrata ha una presa molto più grande sotto il bordo d’attacco. L’originale, a Le Mans nel 1964, può essere vista in “Phil Hill Story – Formula One World Champion”, disponibile su YouTube.

Dato che il film è rimasto in sviluppo da oltre 10 anni, gli sceneggiatori hanno avuto l’opportunità di incontrare e intervistare il vero Carroll Shelby.

Eric Broadley, uno dei primi progettisti della GT40, non appare nel film, ma la scatola di un modello in plastica dell’auto da corsa Lola T70 di Broadley può essere vista su uno scaffale nella camera da letto di Peter Miles.

La prima versione di questo film aveva Michael Mann come regista e Brad Pitt come protagonista. Successivamente verrà intitolato “Go Like Hell”, con Tom Cruise e Pitt nei ruoli principali rispettivamente come Shelby e Miles e Joseph Kosinski alla regia. Nel panel dei direttori sulla regia al Comic-Con 2020, Kosinski ha rivelato che questa versione è arrivata addirittura ad una sessione di lettura, ma alla fine è stata scartata perché il budget previsto era troppo alto. Mann ha continuato a sviluppare il suo progetto Ferrari (2023), mentre Koskinki e Pitt stanno lavorando ad un progetto sena titolo sulle corse di Formula Uno.

Durante il primo incontro tra Miles e Shelby, la gara a Riverside avrebbe avuto luogo il 2 febbraio 1963. La gara era la Pacific Coast Championship Point Races Riverside. Miles a quel punto si era già iscritto per guidare per Shelby poiché quell’auto in realtà apparteneva a lui.

Sebbene Miles e Shelby fossero noti per aver contribuito allo sviluppo dell’auto, il film non menziona il fatto che l’auto aveva anche un vasto team di sviluppo che includeva burocrati presso la sede Ford di Dearborn, nel Michigan, soprannominata la “Casa di vetro”; oltre a Lunn, una squadra nel Regno Unito che include l’ex team manager di Shelby, John Wyer e Eric Broadley di Lola.

Sebbene sia Christian Bale che Matt Damon interpretino la propria nazionalità, usano comunque accenti diversi dai propri. Bale (che è gallese) ha dovuto adottare un accento di Birmingham, mentre Damon, che viene da Boston, ha dovuto perfezionare un accento texano.

La 24 Ore di Daytona si è svolta il 5-6 febbraio 1966. La Le Mans si è svolta il 18-19 giugno 1966.

“Le Mans ’66” stato l’ultimo film a vincere l’Oscar per il miglior montaggio sonoro prima che il premio fosse combinato con il miglior mixaggio sonoro, in un unico Oscar al miglior sonoro.

Appena menzionata nel film (“appena scesa dall’aereo dall’Inghilterra”), la Ford GT40 Mk I, e in larga misura la Mk II, furono progettate e costruite in Inghilterra. Solo la Mk IV è stata progettata e costruita negli Stati Uniti. (La Mk III era un’auto solo stradale; ne furono costruite solo sette.)

La sequenza in cui corrono la 24 Ore di Daytona, nel film, stanno effettivamente correndo all’AutoClub Speedway a Fontana California. In alcuni scatti sono visibili anche le loro barriere SAFER, che non furono installate fino agli anni 2000. Inoltre, l’AutoClub Speedway è stato costruito sul luogo dell’acciaieria in cui è stato girato il finale di Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991).

Un altro documentario che racconta la storia di “Ford v Ferrari” è “Ford vs Ferrari, the story of the Ford GT40” (disponibile su YouTube), che racconta la storia in dettaglio cronologico. Include diversi scatti della Ford GT pre-“GT40” e commenti di molti partecipanti. Tra questi ultimi c’è Phil Remington (Ingegnere Capo, Team Shelby; chiamato “Pops” nel film); il suo resoconto del “cambio completo dei freni” è notevolmente più semplice di quello rappresentato nel film.

La maglia bordeaux e blu che il figlio di Ken Miles indossa durante una scena è una replica di quella indossata negli anni ’60 dalla squadra di calcio inglese dell’Aston Villa.

Uno dei due film basati sugli sforzi dei rivali per spezzare il dominio della Ferrari a Le Mans. l’altro è Le 24 ore di Le Mans (1971) (“Voglio che la Porsche vinca Le Mans”), con Steve McQueen.

L’orologio che indossa Carroll Shelby è un Heuer Carrera Calibre 18 Telemeter. Jack Heuer (fondatore di Heuer Watches) e gli orologi Heuer hanno sempre avuto un forte coinvolgimento negli sport motoristici. La collezione Carrera è stata creata nel 1963, ispirandosi all’iconica corsa Carrera Pan Americana.

Per il film sono state ricreate un totale di 9 GT40.

James Mangold voleva che Christian Bale recitasse nel film perché dava all’attore la possibilità di essere un po’ meno serio. Voleva anche che Bale interpretasse un inglese (anche se Bale è gallese).

Quando Shelby porta Henry Ford II a fare un giro con la nuova macchina, HFII dice in seguito a Shelby: “Avrei voluto che mio padre fosse vissuto abbastanza per vederlo”. Il padre di HFII era Edsel Ford, l’abile amministratore delegato della Ford Motor Company fino alla sua morte per cancro allo stomaco nel 1943. Henry Ford era il padre di Edsel e il nonno di HFII.

Noah Jupe aveva già interpretato il figlio di Matt Damon in Suburbicon (2017). Entrambi recitano di nuovo in questo film, anche se Noah interpreta il figlio di Christian Bale.

Nel film, Henry Ford II DICE che “seppellirà quel grasso mangiaspaghetti”. Ha sposato un’italiana nel 1965.

Le slot car elettriche con cui gioca Peter Miles includono una Ferrari 250 Testarossa (partecipante a Le Mans del 1958) di Strombecker e una Lola T70 di Aurora.

Di tutti gli ippodromi mostrati nel film, Willow Springs è l’unico in cui la scena è stata girata nella location reale. Tutti gli altri sono stati girati o su altri tracciati decorati in modo da assomigliare ai loro omologhi oppure su tratti di strada su percorsi chiusi.

Lee Iacocca nota che James Bond non guida una Ford mentre mostra una foto di Sean Connery accanto a un’Aston Martin. Ford successivamente assisterà nella costruzione delle Aston Martin tra il 1994 e il 2006.

Il furgone per le consegne “Ferrari” rosso e dal muso camuso parcheggiato all’ingresso della villa italiana di Enzo Ferrari al minuto 26:37 nel film è in realtà un camion del latte della Divco di fabbricazione americana (Detroit Industrial Vehicle Company). Anche se sembra europeo, è un’icona americana della metà del secolo.

Matt Damon, che interpreta Carroll Shelby, inventore dell’auto da corsa Cobra, appare con una giacca Cobra Racing nella sua scena con George Plimpton in Will Hunting – Genio ribelle (1997).

L’auto rossa vista nella presentazione esecutiva della FoMoCo all’inizio del film è una Lotus Elite, prodotta dal 1958 al 1963 da Lotus Cars Ltd.

Originariamente Jim Caviezel avrebbe dovuto interpretare Ken Miles.

Il film salta il Campionato mondiale auto sportive FIA del 1965. La Ferrari vinse il titolo GT Prototipi e la 24 Ore di Le Mans, mentre Ken Miles vinse la gara di apertura a Daytona e arrivò secondo nella gara successiva a Sebring. Nessuna Ford GT40, inclusa quella co-guidata da Miles, finì a Le Mans quell’anno. Tuttavia, le “vittorie di classe” della coupé Cobra Daytona di Carroll Shelby hanno aiutato il suo marchio a vincere la categoria di cilindrata più alta per i produttori GT, rendendo Shelby American il primo campione WSC del produttore americano. La Ford GT40 Mk II, alimentata da “The Beast”, ha debuttato nella stagione WSC del 1966. Nessuna Ferrari vince a Le Mans dal 1965.

Nel film Iacocca visita la fabbrica Ferrari. Sebbene il set abbia un’atmosfera simile, ci sono nette differenze rispetto alla realtà. Per una visione accurata della fabbrica vera e propria, vedere il film Grand Prix (1966). Trentanove minuti dall’inizio del film c’è una scena che si svolge sulla vera catena di montaggio della Ferrari.

Le riprese sono durate 67 giorni.

Dopo che Ken (Christian Bale) è stato tirato fuori dall’incidente della GT40 in fiamme, il figlio di Ken, Peter, si avvicina all’ingegnere di Carroll Shelby, Phil (che sta disegnando il nuovo sistema frenante modulare della GT40) e gli chiede se è mai andato a fuoco. Phil rassicura Peter dicendogli che la tuta di Ken è “ignifuga”, il che allude al materiale industriale chiamato Nomex (sviluppato dalla DuPont Corporation) che è stato un punto fermo praticamente in tutte le applicazioni da corsa. Nomex era anche uno dei materiali che costituivano la “tuta di sopravvivenza per fanteria avanzata” che Bruce Wayne (Christian Bale) ripropone nella tuta di pipistrello in Batman Begins (2005). Per essere del tutto corretti, il Nomex viene utilizzato per le tute da volo e da corsa non perché sia “ignifugo” (non esiste un materiale ignifugo), ma perché quando è esposto ad alte temperature non si scioglie come il normale nylon. Questo vuol dire che non si scioglierà sulla pelle e non si attaccherà alla pelle bruciata. Il nylon ordinario fa esattamente questo, il che rende molto più difficile il trattamento della pelle bruciata. Il Nomex ha anche una temperatura di accensione molto più elevata rispetto al tessuto di cotone o al nylon, il che serve a proteggere il conducente dalle ustioni.

Tutte le marche di liquori nel bar dell’ufficio di Ford sono di proprietà della società Diageo.

È la seconda volta che Matt Damon interpreta un personaggio chiamato Carroll. In precedenza aveva interpretato uno degli interessi amorosi di Tina Fey nella serie tv 30 Rock che non solo si chiamava Carol ma era anche un pilota.

50 anni dopo gli eventi del film, Ford ha battuto nuovamente la Ferrari alla 24 Ore di Le Mans quando una Ford GT di seconda generazione guidata dal Ford Chip Ganassi Team USA ha ottenuto il primo posto nella classe LMGTE Pro della gara del 2016 con una Ferrari 488 guidata da Risi Competizione arrivata seconda. Anche le Ford GT guidate dal Ford Chip Ganassi Team USA e dal Ford Chip Ganassi Team UK hanno ottenuto rispettivamente il terzo e il quarto posto di classe.

Il Riverside International Raceway fu chiuso alle gare più importanti all’inizio degli anni ottanta e continuò con un percorso leggermente modificato per club automobilistici e simili fino a quando fu venduto per essere riqualificato nel 1989.

A Harrison Ford è stato offerto un ruolo. Lui e James Mangold hanno poi lavorato insieme in Il richiamo della foresta (2020) e Indiana Jones e il quadrante del destino (2023).

Matt Damon e Christian Bale concordano sul fatto che la rissa tra i rispettivi personaggi sia stata la scena più divertente da filmare. Entrambi hanno esperienza di scene di combattimento ampiamente coreografate che richiedono settimane per essere apprese, quindi è stato un cambiamento positivo il fatto che dovessero provare la rissa solo per venti minuti e non fosse loro richiesto di sembrare letali mentre lo facevano.

L’auto J guidata da Miles nell’incidente mortale si era disintegrata e bruciata, rendendo impossibile determinare la causa esatta. Tuttavia, un esame dei segni di sbandata rivelò che le ruote posteriori si erano bloccate. La curva 9 al Riverside Raceway era una curva facile, ma era in leggera salita. Quando l’auto lasciò la strada, volò in aria, prese fuoco e l’urto fece espellere Miles, che fu ucciso sul colpo. Ciò è avvenuto dopo una giornata di test di dieci ore, che ha provocato un problema non diagnosticato.

Ford ha preso le distanze dal film prima che uscisse nelle sale a causa della sua rappresentazione di Leo Beebe come un antagonista.

La Ferrari rispose alla sconfitta di Le Mans vincendo la gara successiva a cui partecipò insieme alla Ford, la 24 Ore di Daytona dell’anno successivo, che si disputò nel territorio di origine della Ford. Hanno terminato la gara conquistando tutti e tre i posti sul podio. Verso la fine, su richiesta della direzione, i tre leader si raggruppano e tagliano insieme il traguardo allo stesso modo delle Ford a Le Mans. L’anno successivo, senza Ford e Ferrari come contendenti a causa delle modifiche al regolamento, Porsche ripeté le stesse celebrazioni della parata quando vinse a Daytona. Ormai è raro che i team ordinino ai piloti di effettuare giri di celebrazione nell’ora conclusiva di una gara di durata.

La vittoria di Carroll Shelby a Le Mans nel 1959 con un’Aston Martin DBR1 fu particolarmente dolce per lui. La Ferrari lo aveva rifiutato come pilota ufficiale, quindi batterli a Le Mans gli diede una grande soddisfazione.

Come si legge nel testo dell’epilogo, la GT40 vinse Le Mans per quattro anni consecutivi (1966 – 1969). Come affermato dal pilota GT40 e vincitore di Le Mans Dan Gurney, c’era un discreto risentimento nei confronti degli americani che vincevano continuamente una gara europea. Per questo motivo hanno cambiato varie regole a svantaggio della GT40, incluso l’imposizione di un limite alla cilindrata del motore. Dopo la vittoria del 1969, per mancanza di sportività, le regole furono cambiate proprio per impedire che la GT40 potesse mai più partecipare.

Lo sviluppo della GT40, a un costo sbalorditivo per un’azienda, è stato paragonato al costo sbalorditivo del programma Apollo per gli Stati Uniti. Una volta ottenuta la prima vittoria a Le Mans, che dimostrò che la Ford poteva farcela, e una seconda vittoria per dimostrare che la Ford apparteneva a quella classe, Henry Ford II decise che l’obiettivo era raggiunto e non era più quello di deviare una così enorme risorse al programma GT40. La terza e la quarta vittoria della GT40 non sono state ottenute da team di proprietà Ford ma da indipendenti.

La morte di Ken Miles avvenne il 17 agosto 1966, mentre provava la Ford J-car al Riverside International Raceway.

Tre dei quattro piloti che effettivamente finirono primi a pari merito (i vincitori ufficiali Bruce McLaren e Chris Amon, più il copilota di Ken Miles Denny Hulme) erano neozelandesi. Gli unici americani che finirono la gara del 1966 per la Shelby American/Ford furono Ronnie Buckman e Dick Hutcherson. Hanno guidato la terza Ford che ha tagliato il traguardo con i due leader, ma in realtà erano dodici giri dietro, finendo nettamente terzi.

La risposta della Ferrari alla Ford GT40 Mark II a Le Mans nel 1966 fu la 330 P3 (dove P significa Prototipo), la prima vettura Ferrari ad iniezione.

Con un incasso di 225 milioni di dollari, “Le Mans ’66” è il secondo film biografico sportivo con i maggiori incassi a livello mondiale, dopo The Blind Side (2009).

Le Mans ’66 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Marco Beltrami & Buck Sanders. Beltrami torna a collaborare con il regista James Mangold per la quarta volta dopo il remake Quel treno per Yuma, il cinefumetto Wolverine – L’immortale e l’acclamato Logan – The Wolverine.

1. Polk Salad Annie (Ford V Ferrari Remix) – James Burton (3:26)

2. Money (That’s What I Want) – The Kingsmen (2:19)

3. Have Love Will Travel – The Sonics (2:38)

4. I Put a Spell On You – Nina Simone (2:36)

5. Une Fille Comme Toi – Lucky Blondo (2:34)

6. Love’s Gonna Live Here – Buck Owens (2:00)

7. Stranger in a Strange Land – The Byrds (3:05)

8. Le Mans 66 – Marco Beltrami & Buck Sanders (5:41)

9. Team Player – Marco Beltrami & Buck Sanders (3:17)

10. Crescent Wrench – Marco Beltrami & Buck Sanders (1:35)

11. Ace of Spades – Link Wray (2:18)

12. Dark Side – The Shadows of Knight (2:02)

13. Hipsville 29 B.C. (I Need Help) – The Sparkles (2:12)

14. Flyin Saucers Rock N Roll – Billy Lee Riley (2:04)

15. Shooting Star – Les Baxter (1:57)

1. Le Mans 66 5:42

2. Wide View 1:35

3. Driving in the Rain 1:52

4. Henry Ford the Second 0:44

5. Ferrari Factory 1:35

6. Iacocca’s Idea 0:59

7. Photos to Fiat 1:10

8. 7000 RPM 1:28

9. Willow Sprints 1:19

10. Henry Ford’s Revenge 1:00

11. Thirty Minutes 0:51

12. Miles Is Not a Ford Man 1:08

13. Walk the Track 1:57

14. Chasing Bandini 3:14

15. Night Driving 2:27

16. Miles Did It 1:11

17. The Request/The Car Is Yours/Perfect Lap 4:36

18. Team Player 3:20

19. Crescent Wrench – Edit 1:47

20. Le Mans 59 1:33