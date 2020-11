Let Them All Talk: trailer del film di Steven Soderbergh con Meryl Streep

HBO Max ha reso disponibile un primo trailer di Let Them All Talk, il nuovo film di Steven Soderbergh con protagonista Meryl Streep nei panni di una celebre scrittrice di nome Alice Hughes.

La trama ufficiale: “Let Them All Talk” racconta la storia di una celebre autrice (Meryl Streep) che intraprende un viaggio con alcune vecchie amiche (Candice Bergen e Dianne Wiest) per divertirsi e curare vecchie ferite. Suo nipote (Lucas Hedges) arriva per tenere a bada le signore mentre la nuova agente letterario (Gemma Chan) è alla disperata ricerca di informazioni sul prossimo libro.

Steven Soderbergh dirige da una sceneggiatura di Deborah Soderbergh che al momento delle riprese consisteva in una descrizione delle scene con la maggior parte dei dialoghi che sono stati improvvisati sul set. Gli ultimi lavori di Soderbergh hanno incluso il dramma sportivo High Flying Bird e il film sullo scandalo dei Panama Papers che ha visto nel cast Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas.

Soderbergh sta già girando il suo prossimo film, il crime-thriller No Sudden Move che segue un gruppo di criminali che vengono riuniti in circostanze misteriose e devono lavorare insieme per scoprire cosa sta realmente accadendo quando un loro lavoro di routine va completamente di traverso.Il cast include Noah Jupe, Matt Damon Matt, Brendan Fraser, Jon Hamm, Kieran Culkin, David Harbour, Ray Liotta, Benicio Del Toro e Don Cheadle.

“Let Them All Talk” prodotto da Gregory farà il suo debutto negli Stati Uniti in streaming e in esclusiva su HBO Max a partire dal 10 dicembre.