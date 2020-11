Letitia Wright, Jamie Bell e Michael K. Williams nel dramma Surrounded

Surrounded, un nuovo dramma storico ambientato dopo la Guerra civile americana, sarà interpretato da Letitia Wright meglio nota come la Shuri di Black Panther, Jamie Bell (Billy Elliot, Rocketman) e Michael K. Williams (Lovecraft Country, Motherless Brooklyn). Il sito Deadline riporta che il film sarà diretto da Anthony Mandler, noto per aver diretto acclamati video musicali per Taylor Swift, Jay Z e Rihanna, e scritto dagli esordienti Andrew Pagana e Justin Thomas.

Il film è ambientato cinque anni dopo la Guerra Civile, dove l’ex Soldato Bisonte Moses “Mo” Washington si reca a ovest per rivendicare una miniera d’oro lasciata in eredità dal suo defunto padre proprietario di schiavi. È un mondo meschino e pericoloso per una donna nera non accompagnata e così Mo viaggia nella profonda frontiera travestita da uomo. Dopo che la sua diligenza è caduta in un’imboscata, ha il compito di tenere prigioniero un pericoloso fuorilegge e di sopravvivere il giorno in cui la banda del bandito cercherà di liberarlo. “Buffalo Soldiers” era il soprannome dato dai nativi americani a soldati parte di reggimenti di cavalleria dell’esercito degli Stati Uniti composti interamente da afroamericani, ma guidati da ufficiali bianchi.

Il regista Anthony Madler oltre ad aver diretto più di un centinaio di video musicali e i film concerto Jonas Brothers Happiness Begins Tour del 2019 e Happiness Continues del 2020, non è alla sua prima esperienza cinematografica, nel 2018 Madler ha diretto anche il dramma All Rise, adattamento del romanzo bestseller “Monster” dello scrittore Walter Dean Myers.

Vedremo prossimamente Letitia Wright nel ricco cast di Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh la cui uscita è attualmente fissata a dicembre di quest’anno; Jamie Bell sarà Robert Ritter nell’adattamento Senza rimorso di Tom Clancy con protagonista Michael B. Jordan, il film è attualmente in post-produzione con una data di uscita fissata al 26 febbraio 2021; infine Michael K. Williams è nel cast di Body Brokers, un crime-thriller con Frank Grillo e Jessica Rothe in uscita nel 2021.

“Surrounded” prodotto Bron Studios con Blackhand Media Production in associazione con with Mandalay Pictures, 3.16 Productions e Creative Wealth Media inizierà le riprese a novembre in Nuovo Messico.