Stasera in tv: “L’ultimo bacio” su Rai 3

Cast e personaggi

Stefano Accorsi: Carlo

Giovanna Mezzogiorno: Giulia

Stefania Sandrelli: Anna

Martina Stella: Francesca

Pierfrancesco Favino: Marco

Claudio Santamaria: Paolo

Sabrina Impacciatore: Livia

Giorgio Pasotti: Adriano

Sergio Castellitto: Prof. Eugenio Bonetti

Regina Orioli: Arianna

Marco Cocci: Alberto

Luigi Diberti: Emilio

Daniela Piazza: Veronica

Lina Bernardi: Adele, madre di Paolo

Piero Natoli: Michele

Vittorio Amandola: Mimmo, zio di Paolo

Giulia Carmignani: Mariposa

Silvio Muccino: fidanzato di Mariposa

Elisabetta Rocchetti: Valeria

Carmen Consoli: fiamma di Alberto

Ines Nobili: Gemma, fiamma di Alberto

La trama

“L’ultimo bacio” è un film corale raccontato attraverso le storie di otto personaggi principali che intrecciano le loro vite in un ritmato e parallelo rincorrersi di passioni. Hanno età diverse: Francesca ha diciotto anni e nell’arco del film si innamorerà di Carlo che – come i suoi amici Adriano, Paolo, Alberto e Marco – ha trent’anni, e sta a sua volta con Giulia, futura madre di suo figlio, ventisette anni, romantica e idealista. Anna, mamma di Giulia, cinquant’anni e ventinove di matrimonio alle spalle, ha paura di invecchiare e di rassegnarsi al fatto che la sua giovinezza sia finita, per sempre.

Curiosità

Il film segna la terza regia di Gabriele Muccino dopo l’esordio con Ecco fatto (1998) e l’opera seconda Come te nessuno mai (1999).

Il film segna il debutto dell’attrice Martina Stella.

I nomi di Carlo e Giulia ricorrono anche in un altro film di Muccino, Ricordati di me del 2003, medesimi nomi adottati da Marco Risi nel 1985, per i protagonisti del suo film Colpo di fulmine.

Il film ha fruito di un remake americano dal titolo The Last Kiss, diretto da Tony Goldwyn, scritto dal premio Oscar Paul Haggis e interpretato da Zach Braff, Blythe Danner, Jacinda Barrett, Casey Affleck e Rachel Bilson. L’ambientazione è a Madison (Wisconsin) e a Montréal (Canada).

Il film ha vinto 5 David di Donatello (Miglior regista, attrice, produttore, montaggio e suono); 3 Nastri d’argento (Migliore attrice, montaggio, canzone originale); 3 Ciak d’oro (Miglior attore protagonista, sceneggiatura, montaggio) e il Premio del pubblico al Sundance Film Festival.

Il film ha fruito di un sequel, Baciami ancora, uscito il 29 gennaio 2010. Nel cast sono stati riconfermati Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Stefano Accorsi, Giorgio Pasotti, Sabrina Impacciatore, Marco Cocci e Daniela Piazza.

Il film ha incassato 13 milioni di euro al botteghino permanendo per sei mesi nelle sale cinematografiche.

Le musiche originali del film sono di Paolo Buonvino (Manuale d’amore, Romanzo criminale) che ha collaborato con Gabriele Muccino anche per Ecco fatto, Come te nessuno mai, Ricordati di me, Baciami ancora e Padri e figlie.

La colonna sonora include il brano originale “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli che ha vinto un Nastro d’argento alla miglior canzone originale. La cantautrice siciliana compare anche nel film in un cameo.

