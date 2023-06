Mads Mikkelsen sta girando a Budapest l’horror “Dust Bunny” di Bryan Fuller

Mads Mikkelsen e Bryan Fuller si sono riuniti, i due hanno collaborato per la serie tv Hannibal, per realizzare un nuovo progetto horror intitolato Dust Bunny.

Il film ha recentemente iniziato la produzione a Budapes in Ungheria e per celebrare i primi ciak, Fuller, che sta scrivendo e dirigendo il film, ha condiviso un selfie che lo ritrae con Mikkelsen su Instagram con il messaggio: “DI NUOVO IN SELLA CON QUESTO RAGAZZO”.

La trama di Dust Bunny segue una “bambina di otto anni che chiede aiuto al suo intrigante vicino per uccidere il mostro sotto il suo letto che crede abbia mangiato la sua famiglia. Al momento l’unico altro membro del cast iconfermato è Sigourney Weaver. Entertainment One e Thunder Road coprodurranno con Fuller che produrrà insieme a Basil Iwanyk di Thunder Road ed Erica Lee.

Lee ha parlato del progetto in una dichiarazione: “Siamo grandi fan di Bryan da anni. Dust Bunny è incredibilmente creativo e diverso da qualsiasi cosa sul mercato e siamo entusiasti di contribuire a dare vita al suo primo lungometraggio.

Kristen Figeroid, amministratore delegato e vicepresidente esecutivo di Sierra/Affinity, ha aggiunto: “Mads conferisce una qualità così unica a ogni personaggio che dà vita e il suo ruolo in Dust Bunny non farà eccezione. Siamo entusiasti di portare ad un ritorno ai film horror per famiglie degli anni ’80, un genere amato da molti, al mercato di quest’anno all’AFM.

Mikkelsen ha recentemente parlato di un suo potenziale ritorno alla serie tv Hannibal: “Si tratta solo di trovargli una casa. Certo, il tempo sta per scadere. Non possiamo aspettare 20 anni. Ma nei prossimi due anni, se qualcuno trova una casa, penso che siamo tutti pronti a riprenderlo.”

Sigourney Weaver oltre a riprendere il ruolo di Grace Augustine nei prossimi film di Avatar, è attualmente impegnata sul set The Gorge, un film d’azione diretto da Scott Derrickson (Doctor Strange nel multiverso della follia) che segue giovani molto pericolosi (Anya Taylor-Joy e Miles Teller), che nonostante il mondo corrotto e letale in cui operano si scoprono anime gemelle. Weaver è anche protagonista di una imminente miniserie tv, The Lost Flowers of Alice Hart prodotta da Amazon, su una giovane ragazza, Alice Hart, la cui infanzia violenta getta un’ombra oscura sulla sua vita adulta.

Mads Mikkelsen che ritroveremo al fianco di Harrison Ford il prossimo 4 luglio nei cinema italiani con Indiana Jones e il quadrante del destino, reciterà anche nel film biografico Bastarden nei panni di Ludvig Kahlen, un capitano danese tra i primi coltivatori della brughiera nella penisola dello Jutland, il film è attualmente in post-produzione. Mikkelsen ha altri due progetti in ballo da protagonista, entrambi in pre-produzione: sarà Adolf Tolkachev nel biopic The Billion Dollar Spy, vera storia di un uomo che divenne la spia più preziosa del Pentagono durante gli ultimi anni della Guerra Fredda e il thriller d’azione The Black Kaiser in cui l’attore sarà il sicario più letale del mondo che scopre una cospirazione mortale che protegge un potente sindacato di assassini diventando il loro obiettivo numero uno.