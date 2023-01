Michael Giacchino dopo “Licantropus” dirigerà un reboot di “Assalto alla Terra”

Michael Giacchino, pluripremiato compositore di colonne sonore, lo scorso anno è passato dietro la macchina da presa dirigendo lo speciale di Halloween Licantropus (Werewolf By Night) della Marvel, andato in onda su Disney Plus. Giacchino a quanto riporta Deadline ha già scelto il suo prossimo progetto da regista, dirigerà per Warner Bros. un reboot di un classico fantascientifico del 1954, il film con formiconi giganti mutanti Assalto alla Terra aka Them!, è uno dei primi film di “mostri nucleari” degli anni ’50 e il primo lungometraggio “big bug” a utilizzare gli insetti come mostri giganti.

Michael Giacchino sta attualmente incontrando gli sceneggiatori per avere al più presto del materiale su cui iniziare a lavorare. Il film originale prodotto da David Weisbart, diretto da Gordon Douglas è interpretato da James Whitmore, Edmund Gwenn, Joan Weldon e James Arness e include una comparsata non accreditata di Leonard Nimoy (è un soldato nella sala comunicazioni). “Assalto alla Terra” è basato su una storia originale di George Worthing Yates (La Terra contro i dischi volanti), che è stata poi sviluppata in una sceneggiatura da Ted Sherdeman (King Kong vs. Godzilla) e adattata da Russell Hughes (L’ultima frontiera). Un nido di gigantesche formiche irradiate da radiazioni nucleari viene scoperto nel deserto del Nuovo Messico; diventano rapidamente una minaccia nazionale quando si scopre che due formiche regine sono fuggite per creare nuovi nidi. La ricerca che segue culmina in una battaglia con le formiche mutate che hanno trovato rifugio nel sistema di drenaggio delle acque piovane di Los Angeles.

Giacchino ha commentato il nuovo progetto e la sua visione al riguardo: “C’è sempre un film nella tua mente che non ti lascia mai la testa. Per me è Them! Non è stato molto più tardi nella vita fino a quando ho scoperto di cosa si trattava: l’era nucleare. Cosa amo di Them! è esattamente il fatto di chiamarsi Them! Riguarda l’altro, l’ignoto che si rifiuta o non si riesce a capire. La versione attuale di Them! parla di immigrazione e di raccontare una storia sull’argomento attraverso la lente di questo folle film di mostri e fantascienza.”

Tra le curiosità legale alla pellicola, “Assalto alla Terra” ha ispirato It Came from the Desert, videogioco di culto del 1989 sviluppato da Cinemaware per Amiga e successivamente per la console TurboGrafx-16. Il gioco a sua volta ha ispirato l’omonima commedia horror del 2017 diretta da Marko Mäkilaakso (War of the Dead).

Il videogioco “It Came from the Desert” è uscito nel 1989 per il computer Amiga e presentava una grafica di alto livello e cosa non consueta per l’epoca degli intermezzi animati. Il giocatore assumeva il ruolo del geologo Dr. Greg Bradley che arriva nella remota cittadina mineraria di Desert Breath in Nevada nel 1951 per indagare sul sito di un impatto meteoritico. Bradley scopre che le radiazioni dei meteoriti hanno trasformato le formiche locali in mostri mutanti giganti che si stanno accoppiando e diffondendo. I giocatori dovevano elaborare un piano per contenere le formiche mentre si lavorava contro un timer che scandiva il tempo che separa le formiche dal divenire la specie dominante del pianeta. Il gioco presentava un difficoltà molto ben bilanciata con ogni dipartita e relativa nuova sessione di gioco che davano al giocatore nuove informazioni utili a proseguire la missione e contenere l’espansione delle formiche. Il Dottor Bradley visitava nuove città in cerca di indizi, intervistando gente del luogo ad ogni tappa. Il gioco terminava con successo quando il giocatore individuata la colonia di formiche piazzava esplosivi vicino alla regina.