Minari, trailer del film di Lee Isaac Chung

Vincitore all’ultima edizione del Sundance di ben due premi, Gran Premio della Giuria e Premio del Pubblico, A24 ci mostra un trailer di Minari, senz’altro tra i film che in questa strana annata festivaliera si sono fatti più strada. Tanto che, proprio di recente, il Festival del cinema americano di Deauville, da anni attento all’evoluzione del cinema statunitense a tutti i livelli, lo ha portato in Concorso (Concorso in cui ha primeggiato The Nest).

Tra i protagonisti del film di Lee Isaac Chung, qui al suo quarto lungometraggio (di mezzo un documentario), troviamo la star di Walking Dead, Steven Yeun, nel ruolo del padre in una famiglia coreana trasferitasi presso una piccola fattoria dell’Arkansas con in testa il classico sogno americano. L’irrompere della nonna però sovverte ogni cosa. Questa, per sommi capi, la sinossi.

La vicenda si basa sull’infanzia dello stesso regista, cresciuto proprio in quelle zone d’America, e certamente tutto ciò ha contribuito al ritratto amorevole e delicato di cui in tanti tra coloro che il film hanno già avuto modo di vedere parlano. Non a caso gli eventi vengono vissuti almeno in parte dalla prospettiva del piccolo David, un bimbo di sette anni che si trova nella non facile situazione di dover assistere alle difficoltà così come ai momenti più corroboranti di questa parabola apparentemente parecchio americana.

Come già accennato, Minari ha avuto la sua prima al Sundance il 26 gennaio di quest’anno, ma ancora non si sa nulla rispetto ad un’uscita americana, che sia in sala o attraverso altre piattaforme. In questo senso il trailer non chiarisce alcuché con quel suo generico “Coming Soon” alla fine. Intanto è già qualcosa potere accedere a qualche sequenza. Lee Isaac Chung, che, lo ricordiamo, dirigerà il live action di Your Name, l’anime del 2016 diretto da Makoto Shinkai.