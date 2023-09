Stasera in tv: “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli su Rai 3

Miss Marx, su Rai 3 il film biografico della regista Susanna Nicchiarelli (Nico, 1988) con Romola Garai nei panni di Eleanor Marx, figlia più giovane di Karl Marx, militante socialista e attiva nel campo dei diritti delle donne.

Miss Marx – Cast e doppiatori

Romola Garai: Eleanor Marx

Patrick Kennedy: Edward Aveling

John Gordon Sinclair: Friedrich Engels

Felicity Montagu: Helene Demuth

Karina Fernandez: Olive Schreiner

Emma Cunniffe: Laura Marx

Philip Gröning: Karl Marx

Célestin Ryelandt: Johnny Longuet

Freddy Drabble: Havelock Ellis

George Arrendell: Paul Lafargue

Oliver Chris: Friedrich “Freddy” Demuth

Alexandra Lewis: ragazza

Georgina Sadler: Gerty

Stevie Raine: Phillip

Miel van Hasselt: Wilhelm Liebknecht

Doppiatori italiani

Chiara Colizzi: Eleanor Marx

Simone D’Andrea: Edward Aveling

Marco Mete: Friedrich Engels

Melina Martello: Helene Demuth

Francesca Fiorentini: Olive Schreiner

Giò Giò Rapattoni: Laura Marx

Gianni Bersanetti: Karl Marx

Lorenzo Virgilii: Johnny Longuet

Guido Di Naccio: Havelock Ellis

Franco Mannella: Paul Lafargue

Andrea Lavagnino: Friedrich “Freddy” Demuth

Benedetta Ponticelli: ragazza

Federica Mete: Gerty

Enrico Di Troia: Phillip

Antonio Palumbo: Wilhelm Liebknecht

Miss Marx – Trama e trailer

Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor (Romola Garai) è la figlia più piccola di Karl Marx: tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra Edward Aveling (Patrick Kennedy), la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato ma dal destino tragico.

Curiosità sul film

Il film è stato presentato in Concorso alla 77° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia dove ha vinto tre premi: Premio FEDIC, Premio Soundtrack Stars ai Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e Premio La Pellicola d’Oro per la miglior sarta di scena a Paola Seghetti.

Il film ha vinto 3 David di Donatello (Miglior produttore, Migliore costumista a Massimo Cantini Parrini e Migliore compositore a Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e Downtown Boys) e uno speciale Nastro dell’anno (Miglior film e colonna sonora).

Secondo film biografico per l’attrice e regista Susanna Nicchiarelli, dopo Nico, 1988 incentrato sugli ultimi anni della cantante Christa Päffgen e premiato come Miglior Film nella sezione Orizzonti di Venezia 74.

Cast tecnico: Fotografia di Crystel Fournier / Montaggio di Stefano Cravero / Scenografia di Alessandro Vannucci & Igor Gabriel / Costumi di Massimo Cantini Parrini / Suono in presa diretta di Adriano Di Lorenzo / Montaggio del suono di Marc Bastien / Mixage Franco Piscopo / Aiuto regia Ciro Scognamiglio / Segretaria di edizione Michela Bozzini / Trucco di Diego Prestopino / Acconciature Domingo Santoro / Casting Gail Stevens & Rebecca Farhall

Note di regia

Con la sua apparente incongruenza tra dimensione pubblica e privata – racconta la regista Susanna Nicchiarelli – la storia di Eleanor Marx apre un abisso sulla complessità dell’animo umano, sulla fragilità delle illusioni e sulla tossicità di certe relazioni sentimentali. Raccontare la vita di Eleanor vuol dire parlare di temi talmente moderni da essere ancora oggi, oltre un secolo dopo, rivoluzionari. In un momento in cui la questione dell’emancipazione è più che mai centrale, la vicenda di Eleanor ne delinea tutte le difficoltà e le contraddizioni: contraddizioni, credo, più che mai attuali per cercare di “afferrare” alcuni tratti dell’epoca che stiamo vivendo». E a proposito della partecipazione alla Mostra di Venezia aggiunge: «Alcuni dei momenti più belli della mia vita da appassionata di cinema e da regista sono legati alla Mostra. Ho visto dei film meravigliosi al Lido che mi hanno cambiato per sempre. E naturalmente non dimentico la felicità e la soddisfazione per l’accoglienza riservata al mio primo film, Cosmonauta, e poi al più recente Nico, 1988. Adesso poter tornare a Venezia, per la prima volta in Concorso, è – sia pure sullo sfondo di luoghi conosciuti e ormai famigliari – un’emozione ancora nuova. [Susanna Nicchiarelli]

Susanna Nicchiarelli – Note biografiche

Susanna Nicchiarelli è nata a Roma. Laureata in Filosofia con un dottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, nel 2004 si diploma in Regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Ha iniziato la sua carriera lavorando con Nanni Moretti e scrivendo e dirigendo corti e documentari. Tra i corti ne ha realizzati due di animazione in stop-motion: Sputnik 5, vincitore del Nastro d’Argento 2010, ed Esca Viva (Live Bait).

Nel 2009 dirige il suo primo lungometraggio, Cosmonauta, Premio Controcampo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, candidato ai David di Donatello come miglior film d’esordio. Seguono La scoperta dell’alba (2013), e Nico, 1988 (2017), Premio Orizzonti Miglior film alla Mostra di Venezia, vincitore di numerosi premi internazionali e di 4 David di Donatello (tra cui quello per la migliore sceneggiatura originale).

Dopo “Miss Marx” Nicchiarelli ha diretto un altro film biografico, Chiara (2022) incentrato sulla religiosa Chiara d’Assisi, presentato presentato in Concorso alla 79ª Mostra del cinema di Venezia.

Eleanor Marx – Note biografiche

Eleanor Marx nasce a Londra il 16 gennaio 1855, quarta femmina dei sei figli che Karl e Jenny Marx ebbero in dodici anni di matrimonio. I Marx vivevano allora in due stanze sovraffollate a Dean Street, in Soho, perseguitati dai creditori, da malattie e infortuni. E tuttavia Eleanor crebbe senza lasciarsi intristire dalle difficoltà dell’ambiente e senza che la grande figura paterna la riducesse a un puro ruolo subalterno. Vivace, ardente, curiosa di tutto, Eleanor, detta Tussy, ebbe presto con il padre un dialogo strettissimo, un rapporto straordinario: al punto che «il Moro», come lo chiamavano in famiglia, disse un giorno di lei: «Tussy sono io». Eleanor si muove con naturalezza precoce nel mondo dei fuorusciti, nell’ambiente internazionalista, vivendone i drammi e le interminabili discussioni, collaborando all’attività degli studiosi e dei .militanti. Diventa presto amica di Engels (questo secondo padre dalla inesauribile generosità, da cui venivano soltanto cose buone), di Liebknecht, di Kautsky. Aiuta puntigliosamente il padre, vuole diventare attrice, e non riuscendovi si consola con l’amicizia di un coetaneo di talento che si chiama George Bernard Shaw; si cimenta via via come traduttrice di Ibsen e di Flaubert, attivista politica, iniziatrice di movimenti per l’emancipazione della donna, autrice di opuscoli sulla questione femminile, sugli anarchici, sul movimento operaio.

Il saggio “Eleanor Marx. Vita famigliare (1855-1883) (Vol. 1)” di Yvonne Kapp è disponibile su Amazon.

Miss Marx – La colonna sonora

Le musiche originali del film, premiate a Venezia (Premio Soundtrack Star), ai David di Donatello (Miglior compositore) e ai Nastri d’argento (Nastro dell’anno miglior film e colonna sonora), sono dei Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e della band punk rock Downtown Boys .

e della band punk rock . Seconda collaborazione tra Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e la regista Susanna Nicchiarelli dopo le musiche di Nico, 1988.

Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo è un gruppo musicale italiano fondato a Torino da Fabio Perugia, Max Viale e Gianluca Della Torca nel 1999.

I Downtown Boys sono un gruppo punk rock americano formatosi nel 2011 a Providence, Rhode Island, Stati Uniti.

1. Wave of History (The Downtown Boys) 1:57

2. Fantasmagoria (Gatto Ciliega Contro Il Grande Freddo) 5:03

3. A Wall (The Downtown Boys) 4:03

4. Campanella on the beach (Gatto Ciliega Contro Il Grande Freddo) 4:03

5. Fantasia estemporanea per Tussy (Gatto Ciliega Contro Il Grande Freddo) 3:18

6. Eroica Miss Marx (Gatto Ciliega Contro Il Grande Freddo) 1:32

7. L’Internationale (The Downtown Boys) 3:39

8. Sonata utopica movimento largo (Gatto Ciliega Contro Il Grande Freddo) 3:58

9. I’m Enough (I Want More) (The Downtown Boys) 3:02

10. Dancing in the Dark (The Downtown Boys) 2:42

La colonna sonora di “Miss Marx” è disponibile su Amazon.