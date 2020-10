Monster Hunter: primo teaser trailer e nuova data di uscita del live-action con Milla Jovovich

Disponibile un primo teaser trailer di Monster Hunter, adattamento live-action ispirato alla popolare serie di videogiochi della nipponica Capcom. Protagonista del film Milla Jovovich che torna a far squadra con suo marito, il regista Paul W.S. Anderson dopo la serie di film live-action ispirati ai videogiochi di Resident Evil, altro fortunato franchise targato Capcom.

Nel live-action di “Monster Hunter” Milla Jovovich veste i panni di Artemis affiancata dall’attore e artista marziale thailandese Tony Jaa nei panni di un personaggio noto solo come “Il Cacciatore”. Questo primo teaser dura una manciata di secondi, il trailer presenta un primo sguardo alla razza di mostri noti come Diablos e a diversi membri del cast, oltre a Jovovich ci sono Diego Boneta, T.I. e Meagan Good. Il cast è completato da Ron Perlman, Josh Helman, Jin Au-Yeung, Jannik Schümann, Hirona Yamazaki, Nic Rasenti, Nanda Costa, Aaron Beelner, Schelaine Bennett e Adrián Muñoz.

“Monster Hunter” è basato su un videogioco Action / RPG lanciato su PlayStation 2 nel 2004 che consente ai giocatori di cacciare e intrappolare i mostri, utilizzando un assortimento di diverse armi create man mano che il gioco procede.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

La trama ufficiale:

Dietro il nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo di mostri pericolosi e potenti che governano il loro dominio con ferocia mortale. Quando un’inaspettata tempesta di sabbia trasporta il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua unità (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in un nuovo mondo, i soldati sono scioccati nello scoprire che questo ambiente ostile e sconosciuto ospita enormi e terrificanti mostri immuni alla loro potenza di fuoco. Nella loro disperata battaglia per la sopravvivenza, l’unità incontra il misterioso Cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli permettono di stare un passo avanti rispetto alle potenti creature. Mentre Artemis e Hunter costruiscono lentamente una fiducia reciproca, scopre che fa parte di una squadra guidata dall’Ammiraglio (Ron Perlman). Affrontando un pericolo così grande che potrebbe minacciare di distruggere il loro mondo, i coraggiosi guerrieri combinano le loro abilità uniche per unirsi per la resa dei conti finale.