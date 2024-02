Naruto: annunciato un film live-action diretto dal regista del film Marvel “Shang-Chi”

Naruto, una leggenda tra gli appassionati di manga e anime, avrà la sua prima incarnazione live-action in un adattamento di produzione americana ad opera di Lionsgate. Il film sarà scritto e diretto da Destin Daniel Cretton, che ha diretto Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli di Marvel Studios.

Cretton che ha recentemente abbandonato Avengers: The Kang Dynasty, produrrà il film insieme a Jeyun Munford, Avi Arad, Ari Arad ed Emmy Yu di Arad Productions (Borderlands) e Jeremy Latcham (Dungeons & Dragons).

“Naruto” creato da Masashi Kishimoto, è una storia avvincente ambientata in un mondo in cui i ninja possiedono poteri straordinari. Al centro c’è Naruto Uzumaki, un giovane ninja vivace e determinato ostracizzato dal suo villaggio a causa della presenza di uno spirito volpe malevolo che lo infesta. Determinato a dimostrare il suo valore e a realizzare il suo sogno di diventare il ninja più forte, Naruto intraprende un viaggio alla scoperta di sé. Lungo un percorso di amicizia e redenzione stringe legami con altri ninja come Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, affrontando formidabili avversari, scoprendo oscuri segreti mentre cerca di portare la pace nel mondo dei ninja.

Il mangaka Kishimoto non sola ha dato a Cretton la sua benedizione, ma ha rivelato che sarà coinvolto nell’adattamento del suo manga.

Quando ho sentito dell’attaccamento di Destin, è successo subito dopo aver visto un suo film d’azione di successo, e ho pensato che sarebbe stato il regista perfetto per Naruto. Dopo aver apprezzato gli altri suoi film e aver capito che il suo punto di forza è creare drammi solidi sulle persone, mi sono convinto che non ci fosse nessun altro regista per Naturo. Incontrando Destin, ho anche scoperto che era un regista dalla mentalità aperta, disposto ad accogliere il mio contributo e sentivo fortemente che saremmo stati in grado di collaborare insieme nel processo di produzione.

Il presidente di Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, ha dichiarato.

Questo classico manga è amato da milioni di fan in tutto il mondo e Destin ha fornito una visione per il film che crediamo entusiasmerà l’enorme base di fan così come coloro che sono nuovi a questo mondo. Avi e io abbiamo già avuto il piacere di lavorare insieme e so che mentre collaboriamo con Destin e il team di Naruto, siamo in mani straordinarie.

Se siete patiti di Ninja vi consigliamo la nostra classifica cinematografica, che trovate nel link che apre l’articolo, e la recentissima serie House of Ninjas di Netflix, una piacevole sorpresa in cui gli “Shinobi” vengono attualizzati come una famiglia che opera nell’odierno Giappone. La trama miscela ottime coreografie di lotta, umorismo ben calibrato, una colonna sonora inconsueta e l’antagonista che ha le fattezze del folle leader di un’antica e misteriosa setta.

Naruto – Il franchise originale

Naruto Uzumaki è il protagonista del manga Naruto, creato da Masashi Kishimoto. È un ninja dell’immaginario Villaggio della foglia. Da ragazzo, Naruto viene ridicolizzato e ostracizzato a causa del demone Volpe a Nove Code, una creatura malevola che ha attaccato il villaggio, che è stata sigillata nel suo corpo. Nonostante ciò, aspira a diventare il leader del suo villaggio, l’Hokage, per ricevere la loro approvazione. La sua personalità spensierata, ottimista e turbolenta gli permette di fare amicizia con altri ninja del villaggio, così come con ninja di altri villaggi. Naruto appare nei film della serie e in altri media legati al franchise, inclusi videogiochi, romanzi, light novels e OAV, così come nell’anime sequel Boruto: Naruto Next Generations, dove Naruto è l’Hokage e suo figlio, Boruto Uzumaki, è il protagonista. Una prima serie televisiva anime, tratta dai primi 27 volumi del manga, intitolata Naruto è andata in onda dal 3 ottobre 2002 all’8 febbraio 2007 su TV Tokyo, per un totale di 220 episodi, con la produzione affidata alla Pierrot e la regia generale a Hayato Date]. I primi 135 episodi sono stati adattati dal manga, mentre i restanti 85 presentano una trama originale.

Naruto: Shippuden è la seconda serie anime basata sul manga ed è una trasposizione dei volumi a partire dal numero 28. La serie ha debuttato il 15 febbraio 2007, con un episodio speciale della durata di un’ora trasmesso su TV Tokyo, e si è conclusa il 23 marzo 2017. L’anime è stato trasmesso in più di 60 paesi[58]. In Germania, Spagna, Portogallo, Austria e Svizzera i diritti dell’anime di Naruto per il mercato televisivo e per l’home video sono stati acquistati da Panini. Sono stati distribuiti sei OAV tratti dal manga, tutti prodotti da Pierrot e diretti da Hayato Date con l’eccezione del quinto, diretto da Yuzo Sato. Dalla serie sono stati tratti 11 lungometraggi anime prodotti da Studio Pierrot, di cui i primi tre basati sulla prima serie televisiva Naruto e i restanti otto ispirati alla seconda Naruto Shippuden. I primi nove film sono storie autoconclusive fine a sé stesse collocate parallelamente alle varie saghe delle due serie TV, mentre il decimo e l’undicesimo rientrano nella continuity della storia mandandola avanti, e sono ambientati, rispettivamente, tra i capitoli 699 e 700 e dopo lo spin-off Naruto Gaiden e alla fine della serie animata mostrando, il primo, la nascita della relazione tra Naruto e Hinata, e il secondo le vicende di Boruto, il figlio dei due.

Dal manga sono stati tratti due romanzi entrambi contenenti illustrazioni realizzate da Masashi Kishimoto: il primo, scritto da Masatoshi Kusakabe (traduzione di Emanuele Granatello), si intitola Naruto – Cuore di ragazzo, sangue di demone che traspone fedelmente le vicende della prima missione di livello C compiuta dal Team 7 ed è stato pubblicato il 16 dicembre 2002; Naruto – La leggenda dei ninja coraggiosi scritto da Akira Higashiyama e pubblicato il 4 agosto 2010, è il secondo romanzo di Naruto ed è uno pseudobiblion basato sul romanzo scritto da Jiraiya nella serie. Il 2 novembre 2012 è uscito Naruto: Le cronache del tuono – Il giorno del pianto del lupo scritto da Akira Higashiyama. Oltre ai due adattamenti tratti dalla serie, è stato composto un romanzo da Masatoshi Kusakabe, Naruto – Battaglia al Villaggio della Cascata uscito nel dicembre 2003 e basato su un OAV uscito nello stesso anno. Dalla serie sono stati tratti anche numerosi videogiochi, prodotti per la maggior parte da Bandai, per varie piattaforme sia casalinghe sia portatili principalmente di Microsoft, Sony e Nintendo. Il primo videogioco pubblicato è stato Naruto: Konoha Ninpōchō, commercializzato nel solo Giappone nel 2003 per WonderSwan Colo, mentre il primo gioco ad arrivare anche nei mercati occidentali è stato Naruto: Clash of Ninja, pubblicato in Giappone nel 2003 mentre arrivò negli Stati Uniti nel 2006. Nel 2012 la Bandai aveva venduto oltre 10 milioni di copie dei giochi di Naruto in tutto il mondo. Inoltre alcuni personaggi della serie sono stati inseriti anche in altri videogiochi, come in Battle Stadium D.O.N, in Jump Super Stars, in Jump Ultimate Stars, in J-Stars Victory Vs e in Jump Force.

Fonte: THR