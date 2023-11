Michael Waldron noto per aver creato la serie tv Marvel Loki e scritto il film dell’MCU Doctor Strange nel multiverso della follia è stato ufficialmente ingaggiato per scrivere Avengers: The Kang Dynasty.

Waldron era già stato reclutato per scrivere “Secret Wars” sesto film degli Avengers nonché seconda parte di “The Kang Dynasty”, quindi il suo ingaggio come sceneggiatore del quinto film degli Avengers è sembrato un passaggio naturale. Waldron arriva a rimpiazzare l’uscente sceneggiatore Jeff Loveness (Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Spider-Man: Across the Spider-Verse).

Waldron che si è fatto le ossa come assistente sceneggiatore nello staff della serie tv Community ha scritto anche per la serie animata Rick & Morty, ha creato la serie tv sul wrestling Heels e ha scritto il film di Star Wars del produttore Kevin Feige, progetto recentemente cancellato dalla Disney.

Durante la fase di sviluppo “The Kang Dynasty” ha perso il regista Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) e ora ci sono voci di un possibile ritorno all’MCU del regista Sam Raimi. Waldron e Raimi hanno collaborato in precedenza per il secondo film di “Doctor Strange”. Raimi è in lizza con Justin Benson e Aaron Moorhead, la coppia di registi dietro Moon Knight, la seconda stagione di Loki e l’imminente Daredevil: Born Again.

Le prossime due fasi dell’universo cinematografico Marvel saranno incentrate sull’antagonista Kang il Conquistatore e porteranno all’epico film evento “Avengers: The Kang Dynasty”. Lo studio ha investito molto in questo personaggio e durante un’intervista con ScreenRant, il regista di Loki Dan DeLeeuw ha detto che non abbiamo ancora visto quella che considera la versione “definitiva” di Kang.

Adoro tutti i Kang, penso che Kang sia un personaggio fantastico. Non so se abbiamo ancora visto il Kang definitivo, in termini di quello che immagino che sia il Kang definitivo. Penso che ci sia ancora qualcuno che debba uscire dall’ombra.

Jonathan Majors (Lovecraft Country) ha interpretato Colui che rimane / Kang fino a questo punto, ed è apparso in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e nella seconda stagione di Loki come Victor Timely, una variante bonaria ma truffaldina di Colui che rimane. Ma con le accuse di abuso e un imminente processo che incombono su Majors, semba improbabile che Marvel e Disney lo terranno a bordo. Quindi resta l’incognita su chi sarà in futuro il “Kang definitivo” a cui accenna DeLeeuw o se Disney e Marvel decideranno di abbandonare un “cattivo” così amato dal pubblico cambiando radicalmente il futuro dell’MCU. E decisamente più probabile un cambio di attore, il cui casting comunque sarà una bella grana per lo studio.

Secondo quanto riferito saranno I Fantastici Quattro, Shang-Chi 2, Spider-Man 4 e Deadpool 3 a porre le basi per i due nuovi film degli Avengers.

L’uscita di “Avengers: Kang Dynasty” è prevista per il 1 maggio 2026, seguito da “Avengers: Secret Wars” nelle sale dal 7 maggio 2027.

Fonte: Deadline