Nosferatu scalza “Freddie vs Jason” e il “Dracula” di Coppola ed entra nella Top 50 dei film horror con i maggiori incassi nazionali di sempre

Nosferatu, il vampire-movie gotico di Robert Eggers, remake e rivisitazione del capolavoro muto del 1922 di Murnau, si è fatto strada nella classifica degli incassi horror più alti di sempre. Secondo quanto riferito dal sito The Numbers, “Nosferatu” è entrato nella Top 50 dei film horror con i maggiori incassi nazionali di sempre.

Dopo aver superato la soglia dei 100 milioni di dollari d’incasso nel mondo, registrando nel momento in cui stiliamo questo articolo un incasso lordo di 137,2 milioni di dollari a livello globale, il film guidato dal nuovo Conte Orlok di Bill Skarsgard è entrato al 45° posto nella Top 50 dei più alti incassi horror di sempre al botteghino americano, con un incasso lordo nazionale di 83,6 milioni di dollari.

“Nosferatu” occupa il suo meritato posto nella Top 50 scalzando classici quali l’amato Freddy vs Jason, Insidious 2 e il Dracula di Bram Stoker diretto da Coppola. Il remake di Eggers deve ancora terminare la sua corsa nelle sale americane, quindi c’è ancora ampio spazio di manovra per conquistare altre posizioni. Nel caso, poco probabile a questo punto, che “Nosferatu” toccasse quota 100 milioni di dollari potrebbe insidiare il posto al recente thriller-horror M3GAN (95,159,005$) e alla classica ghost story The Others (96,545,842$) che occupano rispettivamente il 33° e 34° posto.

TOP 50 Migliori incassi nazionali film horror (Stati Uniti e Canada)

1 2017 It $328,828,874

2 1975 Lo squalo $273,661,595

3 1973 L’esorcista $230,956,951

4 2019 It – Capitolo Due $211,593,228

5 2018 A Quiet Place – Un posto tranquillo $188,024,361

6 2017 Scappa – Get Out $175,837,935

7 2019 Noi (Us) $175,084,580

8 2001 Hannibal $165,092,266

9 2021 A Quiet Place II $160,215,764

10 2018 Halloween $159,366,015

11 1999 The Blair Witch Project $140,539,099

12 2024 A Quiet Place – Giorno 1 $138,930,553

13 2017 Split $138,141,585

14 2013 The Conjuring $137,400,141

15 2023 Five Nights at Freddy’s $137,275,620

16 1991 Il silenzio degli innocenti $130,726,716 $145,000,000 $275,726,716

17 2002 The Ring $129,094,024 $119,124,462 $248,218,486

18 2022 Nope $123,277,080 $48,762,007 $172,039,087

19 2018 The Nun – La vocazione del male $117,450,119

20 2004 The Grudge $110,359,362

21 2023 Scream VI $108,391,107

22 2009 Paranormal Activity $107,918,810

23 2022 Smile $105,935,048

24 2024 Alien: Romulus $105,313,091

25 1994 Intervista col vampiro $105,264,608

26 2011 Paranormal Activity 3 $104,028,807

27 1996 Scream $103,046,663

28 1978 Lo squalo 2 $102,922,376

29 2016 The Conjuring 2 – Il caso Enfield $102,470,008

30 2017 Annabelle 2: Creation $102,092,201

31 1997 Scream 2 $101,363,301

32 1999 Sleepy Hollow $101,068,340

33 2001 The Others $96,545,842

34 2023 M3GAN $95,159,005

35 2021 Halloween Kills $92,002,155

36 1999 Haunting – Presenze $91,188,905

37 2022 The Black Phone $90,123,230

38 2016 Man in the dark (Don’t Breathe) $89,217,875

39 2000 Scream 3 $89,138,076

40 2005 Saw II $87,025,093

41 1979 The Amityville Horror $86,432,520

42 2023 The Nun II $86,270,590

43 2010 Paranormal Activity 2 $84,752,907

44 2014 Annabelle $84,273,813

45 2024 Nosferatu $83,662,205

46 2013 Oltre i confini del male – Insidious 2 $83,586,447

47 2003 Freddy vs. Jason $82,622,655

48 1992 Dracula di Bram Stoker $82,522,790

49 2023 Insidious – La porta rossa $82,156,962

50 2022 Scream $81,641,405 $57,23

Fonte: ScreenRant