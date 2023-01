Ocean’s 11: il prequel/remake con Margot Robbie e Ryan Gosling ha una data di inizio riprese

Margot Robbie e Ryan Gosling, che hanno recentemente lavorato insieme al film live-action di Barbie, torneranno di nuovo sul set insieme tra un paio di mesi per recitare in Ocean’s 11, un prequel di Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco.

Il sito Film & Television Industry Alliance, da notizia che è in procinto di prendere il via la produzione del prossimo film prequel di “Ocean’s 11” della Warner Bros., che arriva dopo lo spinoff Ocean’s 8 del 2018 con un cast tutto al femminile guidato da Sandra Bullock. La fonte afferma che il progetto sarà anche un remake del film originale Colpo Grosso (Ocean’s 11) del 1960, su cui era basata la trilogia “Ocean’s” diretta da Steven Soderbergh e interpretata da un cast stellare guidato da George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon.

Il prequel al momento senza titolo sarà diretto da Jay Roach, un esperto in commedie regista dei film di Austin Powers e del franchise Ti presento i miei; Roach in precedenza ha diretto Margot Robbie nel dramma Bombshell – La voce dello scandalo. La sceneggiatura del prequel di “Ocean’s 11” è stata scritta da Carrie Solomon, che ha scritto anche una commedia romantica senza titolo per Netflix che vedrà nel cast Joey King, Nicole Kidman, Zac Efron e Kathy Bates.

Il franchise “Ocean’s” è una serie di commedie con rapina basato su “Colpo Grosso” (Ocean’s 11) pellicola del 1960 diretta da Lewis Milestone (Gli ammutinati del Bounty) e interpretata da Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., trio di star all’epoca parte di un gruppo di uomini di spettacolo noto come “Rat Pack” che includeva anche Peter Lawford e Joey Bishop. Dopo il film del 1960, dal 2001 al 2007 è stata prodotta una trilogia remake diretta da Steven Soderbergh e prodotta da Jerry Weintraub. il primo film, Ocean’s Eleven (2001) ha visto protagonisti George Clooney nei panni di Danny Ocean, Matt Damon nei panni di Linus Caldwell e Brad Pitt in quelli di Rusty Ryan. La trilogia composta da “Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco”, Ocean’s Twelve (2004) e Ocean’s Thirteen (2007), costata complessivamente 280 milioni di dollari, ha superato il miliardo d’incasso (1.124) nel mondo, a cui vanno aggiunti i 297 milioni di dollari incassati dallo spinoff “Ocean’s 8” costato 70 milioni, per un totale che sfiora il miliardo e mezzo di dollari, quindi è chiaro che il franchise può essere sfruttato ancora, se si riesce ad assemblare il cast giusto che sembra la ricetta vincente del successo di questa serie.

Fonte: Collider