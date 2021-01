Stasera in tv: “Operation Finale” su Rai 3

Cast e personaggi

Oscar Isaac: Peter Malkin

Ben Kingsley: Adolf Eichmann

Mélanie Laurent: Hanna

Nick Kroll: Rafi Eitan

Joe Alwyn: Klaus Eichmann

Lior Raz: Isser Harel

Haley Lu Richardson: Sylvia Herman

Michael Aronov: Zvi Aharoni

Peter Strauss: Lothar Hermann

Ohad Knoller: Ephraim Ilani

Torben Liebrecht: Yaakov Gat

Pêpê Rapazote: Carlos Füldner

Greta Scacchi: Vera Eichmann

Doppiatori italiani

Gabriele Sabatini: Peter Malkin

Stefano De Sando: Adolf Eichmann

Chiara Colizzi: Hanna

Fabrizio Vidale: Rafi Eitan

Andrea Mete: Klaus Eichmann

Stefano Alessandroni: Isser Harel

Valentina Favazza: Sylvia Herman

Alessandro Quarta: Zvi Aharoni

Gino La Monica: Lothar Hermann

Stefano Mondini: Ephraim Ilani

Massimo De Ambrosis: Yaakov Gat

Pasquale Anselmo: Carlos Füldner

Antonella Giannini: Vera Eichmann

La trama

Quindici anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, in base a prove inconfutabili, una squadra di agenti israeliani top secret si reca in Argentina dove Eichmann (Kingsley) si nasconde insieme alla sua famiglia sotto lo pseudonimo di Ricardo Klement ed esegue un rapimento estremamente pericoloso. Nel tentativo di farlo uscire dall’Argentina per essere processato in Israele, mentre viene inseguito dalle forze di estrema destra del paese, l’agente Peter Malkin (Isaac) è costretto ad affrontare Eichmann in una intensa e avvincente caccia all’uomo che potrebbe costargli la vira.

Curiosità

Adolf Eichmann non era particolarmente noto come nazista al di fuori della Germania fino alla sua fuga dalla cattura dopo la guerra. Prima della cattura e del processo di Eichmann, che concentrò l’attenzione sulla sua responsabilità nel trasporto delle vittime nei campi, l’uomo più associato all’essere “l’architetto della Soluzione Finale” era Reinhard Heydrich, assassinato durante la guerra.

Sir Ben Kingsley ha affermato di aver tenuto in tasca una foto del sopravvissuto all’Olocausto Eli Wiesel mentre era sul set, per ricordare la sua responsabilità storica e anche per ricordare che era intento a onorare le vittime di Eichmann piuttosto che concentrarsi su Eichmann. Questo è qualcosa che Kingsley ha già fatto in precedenza, quando portò in tasca una foto della vittima dell’olocausto Anne Frank mentre interpretava Itzhak Stern in Schindler’s List (1993). Kingsley ha aggiunto che dopo le sue precedenti ricerche sui nazisti per altri film, non ha trovato sorprese nella ricerca di Eichmann e non era incline a spendere una quantità eccessiva di energia sulla psicologia dell’uomo.

Il rasoio che Peter usa per radersi riporta la dicitura Solingen su un lato. Solingen è una città della Germania rinomata per la produzione di spade, coltelli, forbici e rasoi. È anche la città natale di Adolf Eichmann.

Eichmann era responsabile dell’organizzazione del trasporto di ebrei su rotaia ai campi di concentramento e quelle azioni (tra le altre) erano parte della base del verdetto di colpevolezza emesso dal tribunale israeliano. Questa relazione non è esplicitamente dichiarata nel film. Tuttavia, viene accennato nei titoli di testa in cui viene mostrata una mano (presumibilmente di Eichmann) che appunta spilli su una mappa dell’Europa centrale con i nomi dei campi di concentramento e delle città europee su piccole bandiere. Quelle scene sono intervallate da riprese che mostrano gli orari dei treni. Alla fine dei titoli di testa, la macchina da presa si ritrae per mostrare la mappa completamente con linee rosse che indicano i percorsi ferroviari per i campi.

L’aereo utilizzato nel film per prelevare Eichmann era un Bristol Type 175 Britannia.

Al momento della sua cattura nel 1960, Adolf Eichmann aveva cinquantaquattro anni. Nelle scene dei flashback, quando fu decisa la Soluzione Finale, Eichmann aveva trentasei anni. Al momento delle riprese, Sir Ben Kingsley aveva settantaquattro anni.

Sir Ben Kingsley ha interpretato tre sopravvissuti alla Soluzione Finale: Otto Frank in La storia di Anna Frank (2001), Itzhak Stern in Schindler’s List (1993) e Simon Wiesenthal in Murderers Among Us: The Simon Wiesenthal Story (1989).

Un buon suggerimento per sapere cosa è accaduto dopo, dal punto in cui finisce questo film, è guardare il film Hannah Arendt (2012), che descrive la copertura del processo di Eichmann da parte della famosa filosofa tedesca. Commissionata dal New Yorker Magazine, Arendt ha prodotto una serie di articoli e un libro, che ha sollevato grandi polemiche sulla teoria della “banalità del male” che la filosofa ha difeso. Per questa teoria Eichmann non sarebbe stato un mostro, ma piuttosto un burocrate mediocre senza cervello.

Michael Hernandez (Dani Shalom) è il fratello minore di Oscar Isaac.

Harel, il direttore del Mossad che ha supervisionato la cattura di Eichmann, ha scritto un libro, “The House on Garibaldi Street”, che descrive in dettaglio l’operazione.

Sir Ben Kingsley interpreta il nazista Adolf Eichmann. In Murderers Among Us: The Simon Wiesenthal Story (1989), ha interpretato il cacciatore di nazisti Simon Wiesenthal. Sebbene non sia menzionato nel film, il vero Wiesenthal è stato effettivamente coinvolto nella cattura di Eichman. Ha trasmesso al consolato israeliano a Vienna le informazioni secondo cui Eichmann era stato avvistato a Buenos Aires. In seguito fece in modo che gli investigatori privati ​​scattassero foto del fratello di Adolf, Otto, al funerale del padre, poiché non erano disponibili foto attuali di Adolf e Otto aveva una forte somiglianza con suo fratello.

“Operation Finale” è un remake del film del 1979 “House on Garibaldi Street”.

Una scena da Lo specchio della vita (1959), con Susan Kohner, viene mostrata quando Sylvia e Klaus si incontrano a teatro. Kohner è la madre del regista Chris Weitz.

Mélanie Laurent è apparsa in Bastardi senza gloria (2009) nei panni di una ragazza ebrea che sfugge ad un ufficiale nazista che le dà la caccia e in seguito gioca un ruolo chiave nel vendicarsi dei nazisti nascondendo la sua vera identità. Qui, interpreta una ragazza ebrea che dà la caccia ad un alto ufficiale nazista fuggito mentre nasconde la sua identità.

Ironia della sorte, sebbene catturato dagli agenti israeliani del Mossad, è Adolf Eichmann che parla più ebraico nel film, quando recita lo Shema. Una delle location delle riprese è stata la cittadina di Olivera, vicino alla città sindaco di Luján, provincia di Buenos Aires, Argentina.

Eichmann è stato precedentemente interpretato da Robert Duvall in L’uomo che catturò Eichmann (1996), rendendo questo il secondo ruolo condiviso da Duvall e Sir Ben Kingsley. In precedenza hanno entrambi interpretato il dottor Watson in Sherlock Holmes: soluzione settepercento (1976) e Senza indizio (1988).

Come si è visto alla fine, Peter Malkin mantiene la sua promessa a Eichman che avrebbe rivisto sua moglie. La vera Vera Eichmann ha fatto visita al marito un’ultima volta in Israele, un mese prima che fosse giustiziato.

“Operation Finale” costato 24 milioni di dollari ne ha incassati negli Stati Uniti circa 17.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Operation Finale” sono di Alexandre Desplat, compositore francese premio Oscar per le colonne sonore di Grand Budapest Hotel e La forma dell’acqua – The Shape of Water.

TRACK LISTINGS:

1. Operation Finale

2. Sacrificed Children

3. Nazis Rising

4. Malkin’s Memories

5. Setting Up Operations

6. Stakeout

7. Death

8. Killing in the Woods

9. Race to Airport

10. Solingen Blade

11. Number 45326

12. The Monster

13. Lost Children

14. Air Control

15. To Israel

16. Operation Finale (Orchestral)

17. Sorrow



[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]