Stasera in tv: “Ophelia” con Daisy Ridley e Naomi Watts su Canale 5

Ophelia, su Canale 5 il dramma in costume del 2018 diretto da Claire McCarthy e basato sul personaggio dell’opera di William Shakespeare Amleto. Basato sul romanzo di Lisa Klein, il film segue la storia di Amleto dal punto di vista di Ofelia interpretata in questa versione dalla Daisy Ridley della trilogia sequel di Star Wars.

Ophelia – Cast e doppiatori

Daisy Ridley: Ofelia

Naomi Watts: Gertrude / Matilde

Clive Owen: Re Claudio

Tom Felton: Laerte

George MacKay: Principe Amleto

Dominic Mafham: Polonio

Daisy Head: Cristina

Anna Rust: giovane Matilde

Doppiatori italiani

Benedetta Degli Innocenti: Ofelia

Barbara De Bortoli: Gertrude / Matilde

Fabio Boccanera: Re Claudio

Paolo Vivio: Laerte

Emanuele Ruzza: Principe Amleto

Ophelia – Trama e trailer

Da bambina ribelle e senza madre, Ofelia viene portata nel castello di Elsinore dalla regina Gertrude come una delle sue dame di compagnia più fidate. Ben presto Ofelia cattura l’affetto del giovane principe Amleto. Un’appassionata storia d’amore si accende in segreto tra i due mentre il regno è sull’orlo della guerra tra intrighi politici e tradimenti. Quando il padre di Amleto viene assassinato e l’ingegno del principe comincia a districarsi in un’insaziabile ricerca di vendetta, Ofelia si barcamena tra le regole del potere in Danimarca mentre lotta per scegliere tra il suo vero amore e la propria vita.

Curiosità sul film

Claire McCarthy (The Colour Room, serie tv Domina e I Luminari – Il destino nelle stelle) dirige Ophelia da una sceneggiatura di Semi Chellas (American Woman) basata sul libro di Lisa Klein a sua volta basato su personaggi creati da William Shakespeare.

Il film è noto anche con il titolo italiano alternativo “Ofelia – Amore e morte”.

Il testo recitato, ascoltato in diversi punti cruciali del film, proviene direttamente dall’Amleto. Ad esempio quando il padre di Ophelia, Polonio, legge ad alta voce una lettera di Amleto contenente le righe “Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.” (Atto 2, scena 2, pagina 5)

Nathaniel Parker, che interpreta Re Amleto in questo film, ha interpretato Laerte nell’Amleto (1990) di Franco Zeffirelli, con Mel Gibson nel ruolo del protagonista.

Anche se è stato girato nella Repubblica Ceca, dove molti castelli erano disponibili per le riprese in esterni, la maggior parte delle riprese sono state realizzate su set in interni e in teatri di posa.

Questo film racconta la storia di Amleto dal punto di vista di un personaggio secondario, in questo caso Ofelia. Un’altra produzione che ha utilizzato questa prospettiva è stata Rosencrantz e Guildenstern sono morti (1990) con Gary Oldman e Tim Roth.

In “Ophelia” recita anche Tom Felton, il Draco Malfoy dei film di Harry Potter, nei panni di Laerte.

Le attrici britanniche Kate Winslet e Helena Bonham Carter hanno interpretato il ruolo di Ofelia: Winslet nel film Hamlet diretto da Kenneth Branagh mentre Bonham Carter nell’Amleto di Franco Zeffirelli.

Naomi Watts e Clive Owen hanno già recitato insieme in The International (2009).

Daisy Ridley dice al principe Amleto: “Ci sono due parti che lottano dentro di te; una è più vile, l’altra è migliore”. Ridley interpreta anche Rey, un personaggio principale della trilogia sequel di Star Wars che scopre le sue abilità e la sua connessione con la Forza e deve scegliere tra il lato chiaro e quello oscuro di essa.

L’aspetto della scena iniziale, con Ofelia che galleggia nello stagno e racconta la storia, è tratto dal dipinto “Ophelia” di John Everett Millais. Anche i suoi vestiti e i suoi capelli rossi imitano quelli del dipinto.

Durante il monologo finale di Ofelia, quando la sala viene mostrata all’indomani dell’assalto al castello da parte dei norvegesi, viene mostrato che Amleto è morto in una posizione che rispecchia la carta dei tarocchi dell’Impiccato. In alcune interpretazioni, l’Impiccato simboleggia la resa finale, il martirio e il sacrificio per un bene superiore.

La sinossi del romanzo: Lui è Amleto, principe di Danimarca; lei è semplicemente Ophelia. Se pensi di conoscere la loro storia, ripensaci. In questa rivisitazione della famosa tragedia di Shakespeare, è Ophelia ad essere al centro della scena. Una ragazza turbolenta e senza madre, cresce al castello di Elsinore per diventare la dama di compagnia più fidata della regina. Ambiziosa per la conoscenza e spiritosa quanto bella, Ofelia apprende le vie del potere in una corte dove nulla è come sembra. Quando attira l’attenzione dell’affascinante principe Amleto dai capelli scuri, il loro amore sboccia in segreto. Ma gli atti sanguinosi trasformano presto la Danimarca in un luogo di follia e la felicità di Ofelia va in frantumi. Alla fine, dovrà scegliere tra il suo amore per Amleto e la propria vita. In preda alla disperazione, Ophelia escogita un piano insidioso per fuggire per sempre da Elsinore…con un segreto molto pericoloso. “Ophelia” di Lisa Klein racconta la storia di una giovane donna che si innamora, cerca il suo posto nel mondo e trova la forza per sopravvivere.

Il romanzo “Ophelia” di Lisa Klein è disponibile in edizione inglese su Amazon.

Amleto al cinema

“Amleto” è di gran lunga l’opera shakespeariana che è stata rappresentata al cinema con maggior frequenza e successo. Tra le interpretazioni femminili, fecero scalpore quella di Sarah Bernhardt nel film del 1900, e la prova d’attrice della danese Asta Nielsen nella pellicola del 1921. Il più apprezzato interprete delle tragedie di Shakespeare al cinema del secondo dopoguerra, il barone al merito Laurence Olivier, si cimentò con Amleto nel 1948. In Italia è il giovane Vittorio Gassman a presentare la pellicola italiana più nota dell’epoca sugli intrighi di Elsinore. Luigi Vannucchi nei panni di Laerte e Memo Benassi in una scena di Amleto (1955) Negli ultimi decenni, hanno impersonato con grande successo Amleto sullo schermo tra gli altri i due baronetti del teatro britannico sir John Gielgud e sir Ian McKellen, Mel Gibson, Kenneth Branagh, Ethan Hawke.

Amleto (Hamlet) / regia Laurence Olivier / interpreti Laurence Olivier (Amleto), Jean Simmons (Ofelia) / GB, 1948, durata: 155′; Leone d’oro; 4 Premi Oscar

/ regia Laurence Olivier / interpreti (Amleto), Jean Simmons (Ofelia) / GB, 1948, durata: 155′; Leone d’oro; 4 Premi Oscar Amleto (Hamlet) / Regia di Franz Peter Wirth / Interpreti: Maximilian Schell (Amleto) / RFT, 1960

/ Regia di Franz Peter Wirth / Interpreti: (Amleto) / RFT, 1960 Amleto (Hamlet) / Regia di B. Colleran (regia teatrale John Gielgud) / Interpreti: Richard Burton (Amleto), Hume Cronin (Polonio), John Gielgud (il fantasma) / USA, 1964

/ Regia di B. Colleran (regia teatrale John Gielgud) / Interpreti: (Amleto), Hume Cronin (Polonio), John Gielgud (il fantasma) / USA, 1964 A mleto (Gamlet) / regia e sceneggiatura Grigorij M. Kozintsev / Interpreti Innokentij Smoktunovskij (doppiato nella versione italiana da Enrico Maria Salerno), Anastasja Vertinskaja / URSS, 1964 / Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 1964: Leone d’argento – Gran premio della giuria

/ regia e sceneggiatura Grigorij M. Kozintsev / Interpreti (doppiato nella versione italiana da Enrico Maria Salerno), Anastasja Vertinskaja / URSS, 1964 / Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 1964: Leone d’argento – Gran premio della giuria Hamlet at Elsinore / Regia di Philip Saville / Interpreti: Christopher Plummer (Amleto), Robert Shaw (Claudio), Michael Caine (Orazio), Donald Sutherland (Fortebraccio), Jo Maxwell Muller (Ofelia), Steven Berkoff (Luciano), Lindsay Kemp / GB-Danimarca, 1964

/ Regia di Philip Saville / Interpreti: (Amleto), Robert Shaw (Claudio), Michael Caine (Orazio), Donald Sutherland (Fortebraccio), Jo Maxwell Muller (Ofelia), Steven Berkoff (Luciano), Lindsay Kemp / GB-Danimarca, 1964 Amleto (Hamlet) / Regia di Tony Richardson / Interpreti: Nicol Williamson (Amleto), Anthony Hopkins (Claudio), Judy Parfitt (Gertrude), Marianne Faithfull (Ofelia) / GB, 1969

/ Regia di Tony Richardson / Interpreti: (Amleto), Anthony Hopkins (Claudio), Judy Parfitt (Gertrude), Marianne Faithfull (Ofelia) / GB, 1969 Amleto (Hamlet) / Regia di David Giles / Interpreti Faith Brook (Gertrude) Susan Fleetwood (Ophelia) Ian McKellen (Amleto) John Woodvine (Claudio) / GB-USA, 1972

/ Regia di David Giles / Interpreti Faith Brook (Gertrude) Susan Fleetwood (Ophelia) (Amleto) John Woodvine (Claudio) / GB-USA, 1972 Un Amleto di meno / Regia, costumi e scelta delle musiche Carmelo Bene / sceneggiatura Carmelo Bene liberamente tratta da Hamlet ou les suites de la pitié filiale di Jules Laforgue / interpreti Carmelo Bene (Amleto), Isabella Russo (Ofelia), Lydia Mancinelli (Kate) / Italia, 1973

/ Regia, costumi e scelta delle musiche Carmelo Bene / sceneggiatura Carmelo Bene liberamente tratta da Hamlet ou les suites de la pitié filiale di Jules Laforgue / interpreti (Amleto), Isabella Russo (Ofelia), Lydia Mancinelli (Kate) / Italia, 1973 Amleto si mette in affari – (Hamlet liike-maailmassa) / Regia di Aki Kaurismäki / Interpreti: Pirkka-Pekka Petelius (Amleto), Kati Outinen (Ofelia), Esko Salminen (Klaus), Elina Salo (Gertrude) / Finlandia, 1987

/ Regia di Aki Kaurismäki / Interpreti: (Amleto), Kati Outinen (Ofelia), Esko Salminen (Klaus), Elina Salo (Gertrude) / Finlandia, 1987 Amleto (Hamlet) / Regia Franco Zeffirelli / Musica Ennio Morricone / Interpreti Mel Gibson (Amleto), Glenn Close (Gertrude), Alan Bates (Claudio), Paul Scofield (il fantasma del padre), Helena Bonham Carter (Ofelia), Michael Maloney (Rosencrantz) / USA, 1990.

/ Regia Franco Zeffirelli / Musica Ennio Morricone / Interpreti (Amleto), Glenn Close (Gertrude), Alan Bates (Claudio), Paul Scofield (il fantasma del padre), Helena Bonham Carter (Ofelia), Michael Maloney (Rosencrantz) / USA, 1990. Rosencrantz e Guildenstern sono morti (Rosencrantz and Guildenstern Are Dead) / Regia Tom Stoppard / sceneggiatura Tom Stoppard, dalla sua omonima commedia / Interpreti Ian Glein (Amleto), Gary Oldman e Tim Roth / GB, 1990.

(Rosencrantz and Guildenstern Are Dead) / Regia Tom Stoppard / sceneggiatura Tom Stoppard, dalla sua omonima commedia / Interpreti (Amleto), Gary Oldman e Tim Roth / GB, 1990. Nel bel mezzo di un gelido inverno (In the Bleak Midwinter) / Regia e sceneggiatura Kenneth Branagh / Interpreti Michael Maloney, Richard Briers / GB, 1995

/ Regia e sceneggiatura Kenneth Branagh / Interpreti Michael Maloney, Richard Briers / GB, 1995 Hamlet / Regia e adattamento Kenneth Branagh / Interpreti Kenneth Branagh (Amleto), Derek Jacobi (Claudio), Julie Christie (Gertrude) Kate Winslet (Ofelia), Richard Briers (Polonio), Gérard Depardieu (Rinaldo) Jack Lemmon (Marcello), Charlton Heston Judi Dench, John Gielgud, Robin Williams (Osrico) / USA/GB, 1996

/ Regia e adattamento Kenneth Branagh / Interpreti (Amleto), Derek Jacobi (Claudio), Julie Christie (Gertrude) Kate Winslet (Ofelia), Richard Briers (Polonio), Gérard Depardieu (Rinaldo) Jack Lemmon (Marcello), Charlton Heston Judi Dench, John Gielgud, Robin Williams (Osrico) / USA/GB, 1996 Hamlet / Regia Gregory Doran / Interpreti David Tennant (Amleto), Patrick Stewart (Claudio / fantasma di Re Amleto), Penny Downie (Gertrude), Mariah Gale (Ofelia), Peter de Jersey (Orazio), Edward Bennett (Laerte), Oliver Ford Davies (Polonio) / USA/GB, 1996

/ Regia Gregory Doran / Interpreti (Amleto), Patrick Stewart (Claudio / fantasma di Re Amleto), Penny Downie (Gertrude), Mariah Gale (Ofelia), Peter de Jersey (Orazio), Edward Bennett (Laerte), Oliver Ford Davies (Polonio) / USA/GB, 1996 Hamlet 2000 / Regia Michael Almereyda / Interpreti Ethan Hawke (Amleto), Kyle MacLachlan (Claudio), Sam Shepard (il fantasma del padre), Diane Venora (Gertrude), Julia Stiles (Ofelia), Karl Geary (Orazio) / USA, 2000

/ Regia Michael Almereyda / Interpreti (Amleto), Kyle MacLachlan (Claudio), Sam Shepard (il fantasma del padre), Diane Venora (Gertrude), Julia Stiles (Ofelia), Karl Geary (Orazio) / USA, 2000 La tragedia di Amleto (The Tragedy of Hamlet) (Film TV) / Regia di Peter Brook / Interpreti Adrian Lester (Amleto), Natasha Parry (Gertrude), Bruce Myers (Polonio), Scott Handy, Jeffery Kissoon, Yoshi Oida (Attore che impersona il re) / Francia 2002

Ophelia – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore britannico Steven Price, noto per aver composto la colonne sonora dei film Gravity del 2013, che gli è valsa una nomination ai Golden Globe nella categoria Miglior colonna sonora e un premio ‘Oscar per la miglior colonna sonora. Altri crediti di Price includono musiche per Suicide Squad (2017), Attack the Block, Baby Driver, La fine del mondo, The Aeronauts, Ultima notte a Soho, My Policeman e il recente thriller d’azione Heart of Stone di Netflix.

1. Ophelia (3:52)

2. Little More Than A Boy (1:51)

3. I Should Tell You My Story Myself (2:44)

4. You Stop My Heart (1:17)

5. You Have The True Spirit of A Lady (3:01)

6. Beauty Turns Men to Beasts (1:06)

7. The Parapets (4:12)

8. Frailty in Love (2:47)

9. She Fears To Feel (3:25)

10. My Beloved Spake (3:10)

11. The Cause and the Cure (6:16)

12. Who Are You Greeting My Love? (1:42)

13. I Am The King (3:31)

14. You Cannot Imagine His Anguish (2:25)

15. An All Too Common Malady (4:21)

16. I Am No Longer Hungry (5:20)

17. I Am Already Dead (3:16)

18. You Are Like a Dream I Had (2:54)

19. To Lose Himself in Vengeance (7:01)

La colonna sonora di “Ophelia” è disponibile su Amazon.