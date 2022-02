Oscar 2022: gli utenti Twitter possono votare un film dello scorso anno e volare a Los Angeles

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha lanciato un nuovo premio speciale che fruirà del voto popolare espresso attraverso i social-media. Durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 un film dello scorso anno sarà premiato in base al voto popolare degli utenti di Twitter.

Un’altra novità dello show è che tre degli utenti Twitter che partecipano al voto saranno scelti per partecipare allo spettacolo del 2023, vincendo un viaggio tutto incluso per Los Angeles dove consegneranno un premio. L’iter è semplice bisogna semplicemente votare per il proprio film preferito uscito nel 2021, indipendentemente dal fatto che il film sia stato o meno nominato per un Oscar, usando l’hashtag #OscarsFanFavorite dal 14 febbraio al 3 marzo.

Meryl Johnson, VP del marketing digitale presso l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha dichiarato al sito The Hollywood Reporter:

Siamo entusiasti di collaborare con Twitter per aiutare a creare un pubblico digitale coinvolto ed entusiasta in vista della cerimonia di quest’anno. Grazie a queste attivazioni, gli utenti dei social media in tutto il mondo ora hanno più opportunità di interagire con lo spettacolo in tempo reale, trovare una comunità ed essere parte dell’esperienza in un modo che non erano mai stati in grado di fare prima.

In realtà l’Academy aveva già tentato nel 2019 di aggiungere la categoria speciale del Film più popolare che sarebbe stata votata al di fuori della giuria ufficiale, ma a seguito di resistenze sia da parte della critica che dei membri dell’Academy si è deciso di accantonate l’idea a tempo indeterminato e ora dopo due anni di pandemia e un evidente calo degli ascolti della cerimonia degli Oscar i tempi sono sembrati maturi per riproporre l’idea, con la sola differenza che il film più popolare votato dagli utenti Twitter non rappresenterà una categoria effettiva.

E’ evidente che il voto popolare sarà una grande occasione per tutti quei film che ogni anno vengono “snobbati” dall’Academy e anche per qualche blockbuster, vedi Spider-Man: No Way Home, che merita assolutamente di figurare nella rosa dei candidato al miglior film.

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre il 27 marzo e sarà presentata da Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.