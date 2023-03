Oscar 2023, nomination, miglior corto live-action: Le Pupille, An Irish Goodbye, Ivalu, The Night Ride, The Red Suitcase

In attesa degli Oscar 2023 scopriamo nel particolare la cinquina di candidati al miglior cortometraggio live-action che quest’anno include l’italiano Le Pupille, diretto da Alice Rorhwacher e prodotto da Alfonso Cuarón.

Oscar 2023 – Le Pupille (Italia / Spagna)

Una spiritosa favola che si conclude con una morale sfacciata: e se le presunte “cattive ragazze” fossero le migliori?

Cast: Alba Rohrwacher, Valeria Bruni Tedeschi, Melissa Falasconi, Tatiana Lepore, Carmen Pommella, Luciano Vergaro, Greta Zuccheri Montanari.

Il film è scritto e diretto da Alice Rohrwacher. Nel 2014 vince il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes per Le meraviglie, suo secondo film da regista dopo Corpo celeste. Nel 2018 vince il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes per Lazzaro felice.

Quando Alfonso Cuarón mi ha chiesto se volevo realizzare un cortometraggio sulle feste natalizie, ho subito pensato a una grande torta rosa: la torta era su un tavolo, e tanti alunni la stavano fissando affascinati. Quell’immagine derivava dai miei ricordi di una storiella che avevo letto molti anni prima: era in una lettera che la scrittrice Elsa Morante inviò all’amico Goffredo Fofi per augurargli un felice Natale. La sua splendida lettera descriveva le fortune di una zuppa inglese, un dolce come una sciocchezza, finita in un collegio religioso durante le feste. È stato mentre immaginavo percorsi che si incrociavano nel collegio, con il Natale che si avvicinava nei pensieri e nei gesti delle orfane rimaste sole lì con quattro suore in un tempo di miseria e di guerra, che è nato il film. È un film sui desideri, puri ed egoistici, sulla libertà e sulla devozione, sull’anarchia che è capace di fiorire nella mente delle ragazze all’interno dei confini del severo collegio. Anche se gli studenti obbedienti potrebbero non essere in grado di muoversi, ma ai loro occhi, i loro allievi possono danzare la sfrenata danza della libertà. [Alice Rorhwacher]

Il team tecnico include la direttrice della fotografia Hélène Louvart, la montatrice Carlotta Cristiani, le scenografe Emita Frigato e Rachele Meliadò.

Il film è stato girato in Super 16 e in formato 35 mm.

Le musiche del film sono di Cleaning Woman, un gruppo sperimentale composto da tre robot per le pulizie (CW01, CW03 e CW04). Oltre alla loro musica unica, le Cleaning Women sono conosciute per i loro modi alternativi nella scelta dei loro strumenti. L’origine del loro suono acustico può essere fatta risalire a strumenti autocostruiti e personalizzati, realizzati con oggetti domestici devastati o materiale recuperato dai bidoni della spazzatura.

In un’intervista Alice Rohrwacher ha spiegato il doppio significato del titolo e il processo di prova unico del film: “Prima di iniziare le riprese, abbiamo scelto queste 17 ragazze senza sapere chi avrebbe interpretato il personaggio principale di Serafina, ma avevano tutti occhi così espressivi, il che era essenziale per la storia. “Pupille” significa occhi, ma, in latino, significa anche “bambina”, quindi tutti dovevano incarnare quel doppio significato. Questo era durante COVID, quindi Una volta selezionata la nostra troupe di recitazione, abbiamo trascorso diverse settimane insieme provando e lasciando che tutte le ragazze provassero ogni ruolo.Non sapevano necessariamente chi fosse la protagonista, poiché tutte avevano la possibilità di vivere la storia da molte prospettive. anche girare su pellicola, quindi non abbiamo avuto il lusso di molte riprese digitali, quindi insegnare loro l’importanza di conservare la pellicola e ottenere il massimo da ogni scena è stato un modo meraviglioso per conoscere l’industria e realizzare un film…È stato solo quando hanno visto il film sullo schermo che hanno compreso appieno il viaggio di Serafina”

Produttori: Carlo Cresto-Dina, Alfonso Cuarón per Tempesta, Esperanto Filmoj, Disney+

Oscar 2023 – An Irish Goodbye (Irlanda /Regno Unito)

Il film è scritto e co-diretto da Tom Berkeley & Ross White.

Vincitore del miglior cortometraggio britannico ai BAFTA Awards 2023.

Sullo sfondo dell’Irlanda del Nord rurale, An Irish Goodbye racconta la storia dei fratelli Lorcan (James Martin) e Turlough (Seamus O’Hara) che si erano separati e che si ritrovano dopo la morte prematura della madre (Michelle Fairley). Sotto l’occhio vigile dello stravagante parroco padre O’Shea (Paddy Jenkins), il doloroso ricongiungimento dei fratelli è aggravato dal fatto che Turlough deve ora prendere nuove disposizioni per l’assistenza a Lorcan, che ha la sindrome di Down. Un agricoltore robusto e dedicato, i sogni di Lorcan di continuare a vivere e lavorare nella fattoria di famiglia vengono vanificati quando Turlough annuncia che lo manderà a vivere con la zia dall’altra parte dell’Irlanda. Ma quando i due scoprono una lista dei desideri insoddisfatta appartenente alla loro defunta madre, Lorcan intravede un’opportunità: accetterà di lasciare la fattoria solo dopo che lui e Turlough avranno realizzato ogni singolo desiderio sulla lista della loro madre…tutti e cento.

“An Irish Goodbye” è la seconda collaborazione del duo Tom Berkeley e Ross White, dopo il loro debutto di successo ROY che

è stato selezionato per il miglior cortometraggio britannico ai BAFTA 2022. Provenienti rispettivamente da Gloucester e Belfast, il loro viaggio è iniziato inizialmente scrivendo per il teatro, con le loro prime opere riconosciute come finaliste nel Premio Bruntwood, Premio Papatango e Kenneth Branagh Award per la nuova scrittura drammatica. Rivolgendo la loro attenzione alla sceneggiatura e alla regia per lo schermo, la coppia ha fondato la casa di produzione Floodlight Pictures con sede a Belfast nel 2019 come veicolo attraverso cui produrre il proprio lavoro.

Da dove è nata l’ispirazione per il corto?

TOM | Dopo aver vissuto e scritto a Londra insieme da alcuni anni, nel 2019 io e Ross deciso di tornare ai nostri rispettivi città natale (Gloucester e Belfast) su cui concentrarsi sul nostro cinema. Per questo, penso temi di uscire di casa, tornare a casa, e le idiosincrasie del nucleo familiare erano nella nostra mente. Stavamo anche parlando a molto riguardo al risentimento allora, qualcosa che eravamo entrambi navigando in vari modi. Poi ricordo di essere andato a una partita di calcio con mio padre e avvistare due fratelli guardando la partita qualche fila davanti a me. Il fratello minore aveva la sindrome di Down, con il fratello maggiore che funge da suo assistente. Nonostante l’elemento di responsabilità che esisteva tra loro, questi due uomini lo erano litigare, litigare, ridere e abbracciarsi come fanno tutti i fratelli. L’ho trovato davvero avvincente. Anche Ross, quando abbiamo parlato a riguardo il giorno successivo. Siamo diventati rapidamente affascinato da quella relazione e scrisse il sceneggiatura per An Irish Goodbye subito dopo.

Il film ha goduto di un’accoglienza molto positiva nel circuito dei festival – quali sono alcuni punti salienti?

ROSS | Per pensare a un piccolo film che abbiamo girato in una fattoria in Templepatrick ha continuato ad essere proiettato in alcuni dei nostri festival cinematografici preferiti è pazzesco. Noi siamo stati molto fortunati a viaggiare con il film in alcuni posti fantastici, con particolari momenti salienti che sono la nostra prima irlandese a Galway Film Fleadh, la nostra prima negli Stati Uniti a Festival Internazionale del Cinema di Santa Barbara a California, e arrivare a visitare Washington DC per ritirare l’inaugurale Norman Houston Award al Capital Irish Film Festival. Ci sono stati così tanti festival fantastici per noi non vedevo l’ora, attraversando l’India, l’Australia, Turchia, Danimarca, Canada, Estonia… è la gioia più grande di tutte è sapere che la nostra storia ha raggiunto un pubblico così vasto e riconoscente.

Siete l’unico film in lingua inglese selezionato per il miglior cortometraggio live action agli Oscar 2023 – come ti fa sentire?

TOM | Ci vorrà un po’ per comprendere pienamente l’onore che . Siamo stati abbastanza fortunati da poter guardare alcuni cortometraggi incredibili durante i nostri viaggi negli ultimi 18 mesi, quindi essere riconosciuti in questo modo dall’Academy I premi sono incredibilmente incoraggianti. In quello che si preannuncia essere davvero emozionante stagione di premi per il cinema irlandese (Gli spiriti dell’isola, The Quiet Girl) siamo estremamente orgogliosi di stare fianco a fianco con alcuni registi incredibili. Qualsiasi cosa succeda da qui, è stato un viaggio incredibile e spero che An Irish Goodbye continui a farlo essere trovato dal pubblico per molti anni a venire.

Oscar 2023 – Ivalu

Ivalu non c’è più. La sua sorellina cerca disperatamente di trovarla e a suo padre non importa. La vasta natura della Groenlandia nasconde dei segreti. Dov’è Ivalù?

Cast: Mila Heilmann Kreutzmann, Angunguaq Larsen, Nivi Larsen

Basato sulla pluripremiata graphic novel danese Ivalu di Morten Dürr e Lars Horneman.

Diretto dal regista Anders Walter premio Oscar per Helium e co-diretto da Pipaluk K. Jørgensen (Borgen – Il potere).

Il film ha fruito della fotografia di Rasmus Heise e del montaggio di Lars Wissing.

Le musiche originali del film sono del compositore Rasmus Walter Hansen, cantante e chitarrista danese originario di Aarhus. È fratello gemello del regista Anders Walter.

Produttori: Rebecca Pruzan, Kim Magnusson, Emile Hertling Péronard, Pipaluk K. Jørgensen

Società di produzione: Produzioni M&M

Società di coproduzione: Polarama Groenlandia

Oscar 2023 – The Night Ride (Norvegia)

È una fredda notte di dicembre. Mentre Ebba aspetta il tram, una svolta inaspettata degli eventi trasforma il viaggio verso casa in qualcosa che non si aspettava.

Cast: Sigrid Husjord, Ola Hoemsens Sandum, Axel Barø Aasen, Jon Vegard Hovdal

Il film è diretto da Eirik Tveiten che ha lavorato come attore prima di debuttare come sceneggiatore nel 1997. Nel 2010 ha scritto e diretto il suo primo cortometraggio Friendly People. Da allora ha scritto e diretto 14 cortometraggi di vari generi.

Il film è stato premiato al Tribeca Film Festival nella categoria “Best narrative short”.

In un’intervista del 2023, Eirik Tveiten ha parlato del ragionamento alla base dell’ambientazione del film prima di Natale: “Sapevamo che sarebbe stato inverno perché doveva essere freddo… Ci stavamo pensando, quando è un buon momento per fare questa produzione, e poi ho pensato, ‘vicino al Natale’. Riflette sui valori del periodo natalizio… prendersi cura l’uno dell’altro, e quando succedono cose del genere e le persone non si prendono cura l’una dell’altra, fa male. In un contesto come quello, è bello raccontare una storia con i valori tradizionali del Natale, ma la pone anche in un’avventura un po’ magica, direi”.

Il film ha fruito della fotografia di Vegard Landsverk e del montaggio di Geir Fjermestad Rolandsen.

Le musiche originali del film sono del compositore norvegese Morten Rognskog (Sandbox, Correct, Raspberry1508)

Produttore: Gaute Lid Larssen, Heidi Arnesen

Società di produzione: Produzione Cilindri As

Oscar 2023 – The Red Suitcase (Lussemburgo)

Aeroporto di Lussemburgo. In tarda serata. Un’adolescente iraniana di 16 anni velata ha paura di portare la sua valigia rossa sul tappeto automatico. Continua a rimandare il momento di varcare il cancello di arrivo e sembra sempre più terrorizzata.

Cast: Nawelle Evad (Ariane), Sarkaw Gorani, Céline Camara, Denis Jousselin, Anne Klein, Jérôme Funk

Il film è diretto da Cyrus Neshvad, un regista iraniano con sede in Lussemburgo. I suoi precedenti cortometraggi “Son” e “Portraitist” hanno vinto entrambi gli Oscar lussemburghesi nel 2018 e nel 2021.

Commento del regista: “I miei pensieri vanno alle donne iraniane in questo momento che stanno lottando per i loro diritti. Spero che questo cortometraggio possa aiutare a cambiare la situazione. Lo scopo del mio film è abolire l’oppressione delle donne in tutto il mondo.”

La sceneggiatura del film è di Guillaume Levil & Cyrus Neshvad (anche produttore del film)

Il film ha fruito della fotografia di Nikos Welter, del montaggio di Felix Sorger & Yves Dorme, delle scenografie di Audrey Dhyvert e dei costumi di Isabelle Dickes

Le musiche originali del film sono dei compositori Kyan Bayani (Hinterland) & Marjan Farsad

Perché hai scelto di raccontare questa storia per parlare della mancanza di diritti delle donne in Iran oggi?

Ho una famiglia in Iran con cui i miei genitori sono ancora legati. Abbiamo avuto una discussione due anni fa quando mia madre mi ha detto di aver sentito dalle sue amiche che le donne stanno scomparendo, o per aver detto qualcosa o per non aver indossato correttamente il velo e questo mi ha terrorizzato perché nessuno ne parlava. Così ho detto, qualcuno deve fare qualcosa che mi ha portato al cortometraggio.

In che modo la storia ha preso forma per diventare ciò che vediamo in The Red Suitcase?

Ho deciso di avere il mio primo personaggio principale come una ragazza persiano-iraniana con il velo. Quindi, stavo cercando una situazione in cui potessi metterla che doveva essere in Lussemburgo perché non posso andare in Iran perché avrei problemi. Mi sono collegato molto rapidamente all’idea di un aeroporto. Di solito gli aeroporti sono luoghi dove vai in vacanza e dove ti diverti. Ho pensato che sarebbe stato perfetto mostrare un luogo che normalmente è associato al divertimento ma che è in qualche modo la sua prigione esteriore e interiore.

Parlando dell’hijab, la scena in cui la guardiamo toglierlo in bagno è così potente, ha questa vera vulnerabilità ma anche una forza incredibile. Come hai sviluppato quella performance?

Nawelle decise che aveva bisogno di quelle lacrime. Le ho detto che non volevo niente da lei, volevo solo che fosse reale in questa situazione. Non volevo che spingesse e mi facesse piangere per il mio tiro. No, volevo che fosse reale. Volevo che elaborasse i suoi sentimenti e volevo solo che sapesse che quando si toglie l’hijab va contro la sua famiglia, contro la sua educazione, contro tutto ciò che le pesa sulle spalle. Volevo che prendesse questo bambino tra le mani e vedesse come si sentirà con tutto questo. Sono stato anche sorpreso dalla sua performance, mi ha dato qualcosa che non avrei dovuto ottenere. L’unica cosa che ho detto che era importante per me, è stata quando si stava togliendo la sciarpa, non per guardare lo specchio ma l’obiettivo della macchina fotografica. Questo è stato molto importante per me perché volevo che trasmettesse un messaggio alle donne in Iran, se non vuoi indossare l’hijab, il velo, puoi toglierlo come me. Unisciti a me nel fare questo.

Quanto è stata importante per te la nomination all’Oscar ddi The Red Suitcase?

Questa nomination all’Oscar è importante per me perché abbiamo più visibilità. Questo mi rende così felice, soprattutto oggi, mentre stiamo parlando, una giovane generazione di uomini e donne iraniani è nelle strade, mano nella mano, viene colpita e uccisa, ma stanno lottando per la loro libertà. Quindi se posso in qualche modo, non importa quanto poco, contribuire a questo, mi rende davvero orgoglioso. Questa è la nomination per me, che posso in qualche modo essere dalla loro parte da qui.

