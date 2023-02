Stasera in tv “Piccole donne” di Greta Gerwig su Rai 1

Piccole donne, su Rai 1 un nuovo adattamento della regista e sceneggiatrice Greta Gerwig (candidata a 2 Oscar nel 2018 con Lady Bird) basato sia sul romanzo classico di Louisa May Alcott che sui suoi scritti, ripercorrendo avanti e indietro nel tempo la vita dell’alter ego dell’autrice, Jo March.

Piccole donne – Cast e doppiatori

Saoirse Ronan: Josephine “Jo” March

Emma Watson: Margaret “Meg” March

Florence Pugh: Amy March

Eliza Scanlen: Elizabeth “Beth” March

Laura Dern: Marmee March

Timothée Chalamet: Theodore “Laurie” Laurence

Meryl Streep: zia March

Tracy Letts: sig. Dashwood

James Norton: John Brooke

Bob Odenkirk: sig. March

Louis Garrel: Friedrich Bhaer

Chris Cooper: sig. Laurence

Jayne Houdyshell: Hannah

Dash Barber: Fred Vaughn

Hadley Robinson: Sallie Gardiner Moffat

Abby Quinn: Annie Moffat

Maryann Plunkett: sig.ra Kirke

Doppiatori italiani

Eva Padoan: Josephine “Jo” March

Letizia Ciampa: Margaret “Meg” March

Rossa Caputo: Amy March

Margherita De Risi: Elizabeth “Beth” March

Claudia Catani: Marmee March

Alex Polidori: Theodore “Laurie” Laurence

Maria Pia Di Meo: zia March

Giorgio Lopez: sig. Dashwood

Gianfranco Miranda: John Brooke

Sergio Lucchetti: sig. March

Xavier Jean Sartre: Friedrich Bhaer

Franco Zucca: sig. Laurence

Aurora Cancian: Hannah

Piccole donne – Trama e trailer

Greta Gerwig ha realizzato un adattamento del classico “Piccole donne” che si ispira sia al romanzo classico che ad ulteriori scritti dell’autrice Louisa May Alcott. La storia è incentrata sulle sorelle di March, quattro giovani donne ciascuna decisa a vivere la vita alle proprie condizioni. La storia di Alcott è stata originariamente pubblicata in due volumi tra il 1868 e il 1869, prima di essere raccolta in un romanzo completo nel 1890. La storia è stata adattata numerose volte in passato, ma il film di maggior successo è l’adattamento del 1994 con Winona Ryder. L’adattamento più recente del romanzo risale al 2017 con l’apprezzata miniserie tv di BBC One diretta da Vanessa Caswill.

Curiosità sul film

Il film è stato candidato a 6 Premi Oscar (miglior film, attrice protagonista a Saoirse Ronan, attrice non protagonista Florence Pugh, sceneggiatura non originale a Greta Gerwig, colonna sonora ad Alexandre Despalta e costumi) vincendo una statuetta per i migliori costumi di Jacqueline Durran.

La costumista Jacqueline Durran ha realizzato diversi duplicati di costumi per Jo March (Saoirse Ronan) e Theodore “Laurie” Laurence (Timothée Chalamet) per far sembrare che i personaggi condividano i vestiti.

Dopo aver scoperto che l’adattamento era in lavorazione, Saoirse Ronan ha contattato Greta Gerwig e le ha detto che aveva deciso che avrebbe interpretato Jo March. Gerwig inizialmente era riluttante a scegliere Ronan dopo aver appena lavorato con lei in Lady Bird (2017), ma dopo aver realizzato che più o meno proporre se stessa era una cosa molto Jo da fare, Gerwig ha inviato a Ronan un’e-mail che diceva “Sì, tu sei Jo.”

Florence Pugh aveva appena finito di girare l’horror Midsommar – Il villaggio dei dannati (2019) quando ha iniziato a girare questo film. Ha detto che interpretare Amy dopo aver girato un film così stressante e ansiogeno era la sua versione della terapia.

Il grande discorso di Amy sul matrimonio non era nella sceneggiatura iniziale, ma è stato suggerito da Meryl Streep. Dopo aver lavorato e parlato con la sceneggiatrice e regista Greta Gerwig, Streep ha affermato che doveva esserci un momento in questo film che desse al pubblico moderno l’opportunità di comprendere la vera impotenza delle donne in quel periodo. Non solo non potevano votare o lavorare, ma attraverso il matrimonio avrebbero perso la proprietà del loro denaro, proprietà e figli. Secondo Florence Pugh, le battute le sono state date pochi minuti prima che dovessero girare la scena. Erano scritte a mano su un pezzo di carta straccia.

La sceneggiatrice e regista Greta Gerwig ha lavorato a lungo affinché la sua versione di “Piccole donne” rispecchiasse la storia di Louisa May Alcott, che ha attinto dalla sua stessa vita per il suo lavoro. Gerwig ha detto di aver visto Jo come l’eroina della sua giovinezza e Louisa May Alcott come l’eroina della sua età adulta: “Quello che ha fatto, l’aver scritto tutto questo. Ha reso la vita di ragazze e donne un bestseller. E’ stato straordinario”.

Ad ogni sorella è stata assegnata una tavolozza di colori distintiva per il proprio guardaroba: quello di Meg è lavanda e verde, quello di Jo è rosso e indaco, quello di Beth è rosa e marrone e quello di Amy è azzurro. La loro madre Marmee indossa spesso una combinazione di tutti i loro colori.

Emma Watson ha assunto il ruolo di Meg March da Emma Stone, che non era più disponibile a causa di conflitti di programmazione con la promozione de La favorita (2018). Per coincidenza, Stone ha precedentemente assunto il ruolo di Mia in La La Land (2016) dopo che Watson ha abbandonato il progetto a causa dell’impegno con il ruolo di Belle in La bella e la bestia (2017).

Greta Gerwig era incinta di sei mesi del suo primo figlio quando le riprese sono terminate ed è entrata in travaglio 48 ore dopo aver consegnato il suo montaggio provvisorio. Ha nascosto la sua gravidanza durante le riprese così bene che nessuno sul set sapeva che era incinta.

Casa March è stata progettata per sembrare semplice dall’esterno, ma luminosa e colorata all’interno. Per questo motivo, sul set si è guadagnato il soprannome di “Lo scrigno dei gioielli”.

Greta Gerwig ha affermato di aver incontrato Steven Spielberg per un consiglio su come realizzare un film d’epoca con luce naturale. Spielberg ha convinto Gerwig a girare su pellicola da 35 mm anziché in digitale.

Eliza Scanlen (Beth March) suona il piano. Le scene in cui Beth suona il piano nel film è realmente Scanlen che suona. Ha dovuto esercitarsi tre ore al giorno per essere preparata per il ruolo, perché era un prerequisito per interpretare Beth.

I personaggi sono eroine della letteratura americana, ma nessuna delle quattro protagoniste è americana. Emma Watson e Florence Pugh sono inglesi ed Eliza Scanlen è australiana. Saoirse Ronan è nata nel Bronx, New York, ma è cresciuta in Irlanda.

Jo March (Saoirse Ronan) non indossa mai corsetti in questo film, il che era abbastanza insolito per l’epoca. Anche tra le sue sorelle, Jo è l’unica a fare questa scelta.

Il film è stato girato interamente in Massachusetts.

Greta Gerwig è stata originariamente incaricata dalla Sony Pictures di scrivere un nuovo adattamento cinematografico del romanzo di Louisa May Alcott dopo che lo studio aveva respinto le precedenti sceneggiature di Olivia Milch e Sarah Polley. Tuttavia, dopo il successo di Lady Bird (2017), la Sony Pictures ha frettolosamente offerto a Gerwig la possibilità di dirigere questo film usando la sua sceneggiatura nella speranza di forzare la produzione del progetto rimasto bloccato per anni in una interminabile fase di sviluppo.

Questo film è uscito il 25 dicembre 2019, 25 anni dopo il Piccole donne del 1994.

Friedrich, un personaggio tedesco, è stato interpretato da Louis Garrel, un attore francese con un accento decisamente francese. Il paese d’origine di Friedrich non viene mai menzionato, ma il suo nome è tedesco. La maggior parte dei personaggi pronuncia il suo nome nello stile tedesco mentre Louis pronuncia il nome del suo personaggio nello stile francese di “Frederic”. Molti francesi hanno nomi tedeschi (e viceversa); gran parte della Francia centro-orientale condivide un confine moderno con la Germania, e quel confine si è spostato nel corso dei secoli secondo le vicissitudini della guerra e della geopolitica. Gabriel Byrne, un attore irlandese che ha interpretato il personaggio in Piccole donne (1994), ha interpretato Friedrich con un accento tedesco.

Laura Dern non solo è apparsa in questo film, scritto e diretto da Greta Gerwig, ma è apparsa anche in Storia di un matrimonio (2019), scritto e diretto da Noah Baumbach, compagno di vita di Gerwig e padre del loro figlio all’epoca appena nato. Inoltre, entrambi questi film sono stati nominati per un Oscar per il miglior film, e quest’ultimo film è valso a Dern il suo primo Oscar come migliore attrice non protagonista.

Le scene di Amy’s School House sono state girate alla Concord School of Philosophy, una cappella trasformata in una scuola costruita dal padre di Louisa May Alcott che si trova accanto alla loro casa d’infanzia a Concord, Massachussettes, la “Orchard House”.

Con sei nomination all’Oscar, questa è la versione cinematografica di Piccole donne che ne ha ricevute di più. Le versioni del 1933, 1949 e 1994 hanno ricevuto complessivamente otto nomination (vincendo due statuette).

Questo film ha ricevuto tre delle stesse nomination all’Oscar di Piccole donne (1994): Migliore attrice, Migliori costumi e Migliore colonna sonora originale; allo stesso tempo, ha ricevuto anche le stesse nomination all’Oscar di Piccole donne (1933): Miglior sceneggiatura non originale e Miglior film. Inoltre, Thomas Newman, il compositore della versione del 1994, ha gareggiato per un Oscar per la migliore colonna sonora originale per 1917 (2019) contro Alexandre Desplat, che ha scritto questa versione di “Piccole donne”, ma entrambi hanno perso il premio a favore di Hildur Guðnadóttir per Joker (2019).

Saoirse Ronan, Timothée Chalamet e Tracy Letts sono apparsi nel debutto alla regia da solista di Greta Gerwig, Lady Bird (2017).

Il cast comprende tre premi Oscar: Laura Dern, Meryl Streep e Chris Cooper; e tre candidati all’Oscar: Saoirse Ronan, Timothée Chalamet e Florence Pugh.

Sarah Polley (Women Talking) ha lavorato alla sceneggiatura prima che Greta Gerwig assumesse l’incarico di sceneggiatrice.

Tra una ripresa e l’altra di zia March e Amy nella carrozza europea, Meryl Streep ha accennato casualmente che aveva voglia di patatine fritte. Pochi minuti dopo, un assistente di produzione ha consegnato le patatine a Wendy a lei e al resto della troupe. Timothée Chalamet ha scattato un selfie con Streep, Greta Gerwig e Florence Pugh, in costume mentre mangiavano le patatine fritte di Wendy, scatto che è diventato rapidamente virale online.

L’ordine di età delle sorelle March è Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) e Amy (Florence Pugh). In realtà, Eliza Scanlen è più giovane di Florence Pugh di tre anni. I loro compleanni sono a tre giorni di distanza.

Anche i produttori Denise Di Novi e Robin Swicord (che hanno entrambi prodotto questo film) hanno lavorato a Piccole donne (1994). In quella versione Di Novi è stato anche il produttore, mentre Swicord ha scritto la sceneggiatura e ha coprodotto la versione del 1994.

La troupe televisiva ha dovuto fare molto affidamento su trucchi fotografici, obiettivi speciali e prospettiva forzata per oscurare il fatto che Timothée Chalamet è alto 1,78 cm.

Con il ruolo di Jo March, questa è la seconda volta che Saoirse Ronan interpreta uno dei ruoli iconici di Katharine Hepburn (ha interpretato il personaggio del titolo in Maria regina di Scozia (2018)). Ha anche condiviso un legame comune con Winona Ryder, che interpretava Jo in Piccole donne (1994). Ronan ha anche interpretato Abigail Williams nel revival di Broadway del 2016 “Il crogiuolo / The Crucible”, lo stesso ruolo che Ryder ha interpretato in La seduzione del male / The Crucible (1996).

Prologo: “Ho avuto molti problemi, quindi scrivo storie allegre”. Louisa May Alcott

Saoirse Ronan e Meryl Streep hanno gareggiato nel 2018 per molti premi come migliore attrice, tra cui l’Oscar, per i rispettivi ruoli da protagonista in Lady Bird (2017) e The Post (2017), ma entrambe hanno perso contro Frances McDormand per il suo ruolo da protagonista in Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017).

Saoirse Ronan, Emma Watson e Florence Pugh sono state prese in considerazione per il ruolo di Yelena Belova in Black Widow (2021). Alla fine, Pugh ha ottenuto il ruolo.

Questa è la seconda versione di Piccole donne che ha ricevuto una nomination all’Oscar per il miglior film e la migliore sceneggiatura adattata dopo Piccole donne (1933). Questa è anche la seconda versione di Piccole donne a ricevere nomination per la migliore attrice, i migliori costumi e la migliore musica/colonna sonora originale dopo Piccole donne (1994). Con una vittoria all’Oscar per i migliori costumi, questa è il terzo Piccola donne a vincere un Oscar (e ogni volta in una categoria diversa). Piccole donne (1933) ha vinto per la migliore sceneggiatura adattata e Piccole donne (1949) ha vinto la migliore scenografia (a colori).

Quando Meg (Emma Watson) entra nel ballo delle debuttanti, discutendo di come possiede solo un vestito, tutte le donne hanno i capelli raccolti mentre Meg è l’unica con i capelli sciolti.

Ci sono state cinque versioni cinematografiche americane di “Piccole donne”. Nel ruolo di zia March, Mary Wickes era la più anziana a ottantaquattro anni in Piccole donne (1994); Julia Hurley e Meryl Streep in Piccole donne del 1918 e del 2019 avevano entrambe settant’anni; Lucile Watson in Piccole donne (1949) aveva sessantanove anni mentre Edna May Oliver in Piccole donne (1933) era la più giovane con cinquant’anni. Due versioni televisive – Piccole donne (1978) e Piccole donne (2017) – presentavano Greer Garson a settantaquattro anni e Dame Angela Lansbury a novantadue (rendendo Lansbury la più anziana a interpretare la zia March al cinema o in televisione).

Questo segna la quinta volta che Emma Watson usa un accento americano, dopo Noi siamo infinito (2012), Bling Ring (2013), Regression (2015) e The Circle (2017).

Saoirse Ronan, Meryl Streep, Greta Gerwig e Timothée Chalamet hanno tutti lavorato con Wes Anderson. Ronan è apparsa in Grand Budapest Hotel (2014), Streep e Gerwig hanno prestato le loro voci a Fantastic Mr. Fox (2009) e L’isola dei cani (2018), e Chalamet e Ronan sono apparsi in The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun (2021).

Questo è il tredicesimo film prodotto da Amy Pascal dopo la sua partenza dalla Sony Pictures. Mentre era presidente della Sony Pictures, quando le è stato chiesto perché pagasse le sue attrici meno degli attori, Pascal ha risposto: “Le persone vogliono lavorare per meno soldi, le pagherò meno. Non le chiamo e dico: ‘Posso dartene ancora un po’? “

Florence Pugh è apparsa in due film del 2019 in cui il suo personaggio indossava una corona di fiori in scene significative. Ha interpretato Amy March in questo film, in cui lei e altri personaggi le hanno indossate durante il matrimonio di Meg, e ha interpretato Dani Ardor in Midsommar – Il villaggio dei dannati (2019), in cui più personaggi le hanno indossate in contesti rituali.

India Eisley (La vita segreta di una teenager americana) è stata considerata per il ruolo di Jo March.

Saoirse Ronan e Susan Sarandon sono apparse in Amabili resti (2009). Sarandon ha interpretato Marmee March in Piccole donne (1994).

Il romanzo originale è stato pubblicato in parti e la prima metà è stata pubblicata prima che fosse deciso il finale. Le scene tra Jo e il suo editore rispecchiano le discussioni reali che hanno avuto luogo tra Louisa May Alcott e il suo editore su se, e con chi, Jo si sarebbe sposata alla fine. La scena in cui si riconcilia con Friedrich è stata annotata nella sceneggiatura come “forse finzione”.

Saoirse Ronan e Florence Pugh non vedevano l’ora di girare la scena del combattimento tra Jo e Amy. Poco prima delle riprese, Pugh ha dato con entusiasmo a Ronan il permesso di schiaffeggiarla sul volto.

Timothée Chalamet ha improvvisato durante la sua scena in cui fa la proposta a Saoirse Ronan.

Durante le riprese della scena a tavola quando il padre torna a casa, Bob Odenkirk ha fatto ridere tutti con barzellette e storielle sporche.

Nel romanzo originale, Friedrich Bhaer viene a visitare la famiglia March perché ha trovato un editore per il manoscritto di Jo. In questo film, Bhaer viene in visita perché ama Jo e l’editore si è convinto a pubblicare il romanzo di Jo dopo che le sue stesse figlie sono così affascinate dalla storia. La sceneggiatrice e regista Greta Gerwig ha motivato la sua scelta perché voleva che l’amore di Jo per il suo lavoro fosse la sua storia d’amore centrale in questo film, e la storia d’amore con Bhaer sembrasse leggermente secondaria.

Nel libro, zia March è la prozia delle ragazze, poiché è la zia del signor March. Tuttavia, in questo film, la chiama sua sorella.

La villa che zia March lascia a Jo si chiama “Plumfield”. Non è menzionato, ma è scritto sul cartello davanti alla proprietà.

Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 219.

Piccole donne – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore due volte premio Oscar Alexandre Desplat (The Grand Budapest Hotel, La forma dell’acqua – The Shape of Water, il discorso del re, Harry Potter e i doni della morte, Godzilla).

(The Grand Budapest Hotel, La forma dell’acqua – The Shape of Water, il discorso del re, Harry Potter e i doni della morte, Godzilla). Altri brani inclusi nella colonna sonora: Nocturne No. 5 in F sharp major, Op. 15, No. 2″ di Frédéric Chopin, “Polonaise for Violin and Orchestra in B flat major, D. 580”, “String Quartet No. 8, D. 112, III Menuetto: Allegro”, “5 German Dances, D. 90, No. 5 in C major”, “Waltz Op. 9, D. 365, No. 16”, “Waltz D. 365, Op. 9, No. 6 in A flat major” di Franz Schubert, “Waltz in A flat major, Op. 39, No. 15” di Johannes Brahms, “String Quartet No. 12 in F major ‘American’ Op. 96, No. 3 Molto vivace” di Antonín Dvořák eseguito da Škampa Quartet, “L’Étincelle, Op. 20” di Louis Moreau Gottschalk, “Mephistos Höllenrufe, Op. 101” di Johann Strauss II, “La reine de Saba, Act II – Waltz” di Charles Gounod, “Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13, ‘Sonata Pathetique,’ No. 2: Adagio cantabile” di Ludwig van Beethoven, “Come, Ye Disconsolate” di Thomas Moore, “Sheep May Safely Graze” tratto da “The Birthday Cantata, No. 208” di Johann Sebastian Bach, “Papillons, Op. 2, No. 10: Waltz Vivo” e “Kinderszenen, Op. 15, No. 1: Von fremden Ländern und Menschen” di Robert Schumann, “Lute Concerto in D major, RV 93, No. 2: Largo” di Antonio Vivaldi, “Hart’s Lancers Quadrille: La Lodoiska” di Josef Binns Hart e “Hart’s Lancer’s Quadrille: La Finale” di Josef Binns Hart.

