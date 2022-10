Festa del Cinema 2022, Poker Face: trailer e anticipazioni del film di Russell Crowe al cinema dal 24 novembre

Dopo l’anteprima mondiale ad Alice nella Città e alla Festa del Cinema di Roma 2022, dal 24 novembre nei cinema italiani con Vertice 360 Poker Face, secondo film da regista dell’attore Russell Crowe, che è anche protagonista e coautore della sceneggiatura. Crowe interpreta Jake, un magnate della tenologia che riunisce i suoi amici d’infanzia nella sua tenuta di Miami per quello che si trasforma in un gioco di poker ad alto rischio in un crescendo di tensione e pericolo.

Trama e cast

La trama ufficiale: Ambientato nel mondo del poker high stakes, Crowe interpreta il miliardario nel settore della tecnologia e giocatore d’azzardo Jake Foley che offre ai suoi migliori amici una serata indimenticabile, con la possibilità di vincere più soldi di quanti ne abbiano mai sognati. Ma per giocare, dovranno rinunciare all’unica cosa che hanno passato la vita a cercare di mantenere… i loro segreti.

Durante la partita, gli amici scopriranno la vera posta in gioco.

Il cast di “Poker Face” include anche Liam Hemsworth, RZA, Elsa Pataky, Aden Young, Steve Bastoni, Daniel MacPherson, Brooke Satchwell, Molly Grace, Paul Tasson e Jack Thompson.

Poker Face – trailer e video

Curiosità

Russell Crowe è al suo secondo lungometraggio da regista dopo l’esordio con The Water Diviner del 2014. La sceneggiatura di “Poker Face” è scritta dallo stesso Crowe con Stephen M. Coates (John Doe: Vigilante).

Nel cast figurano Elsa Pataky e Liam Hemsworth. Nella vita reale, Elsa è sposata con il fratello maggiore di Liam, l’attore Chris Hemsworth meglio noto come il Thor dell’Universo Cinematografico Marvel.

Anche il remake thriller “L’uomo invisibile” con Elisabeth Moss era ambientato nella casa di un magnate della tecnologia e girato a Kiama, in Australia.

Le musiche originali del film sono dei compositori australiani Matteo Zingales (The Hunter, I Met a Girl) & Antony Partos (Animal Kingdom, Gold); insieme il duo ha musicato il dramma crime 99 Homes con Andrew Garfield e Michael Shannon, il distopico Fahrenheit 451 Michael B. Jordan e Mchael Shannon e la serie tv Mystery Road.

“Poker Face” è prodotto da Gary Hamilton di Arclight Films e Keith Rodger di Fear Of God Films, insieme a Ying Ye e Ryan Hamilton di Arclight Films, Addam Bramich, Jeanette Volturno di Catchlight Studios, Jason Clark e Matt Williams. I produttori esecutivi sono Brian Beckmann di Arclight Films, Seth Needle e Conor McAdam di Screen Media, David Nagleberg, Walter Josten, Joe Thomas, Mikael Borglund, Romilda De Luca, Elizabeth Zavoyskiy e Andrew Kotliar di MEP Capital, Jay Douglas e Alceon Entertainment Partners con Julia Stuart e Laura Grange di Sky.

Interviste e dichiarazioni

In una recente intervista (via If.com.au), Russell Crowe ha parlato delle difficotà nel girare “Poker Face”, incluso un caso di COVID sul set.

Cercare di gestire risorse e persone senza la solita capacità di incontrarsi e parlare frequentemente per molti mesi, come si fa normalmente in pre-produzione in un film, ha sicuramente messo in atto pressioni insolite In qualche modo, però, quelle pressioni hanno giocato a favore del film e hanno portato l’argomento fuori da un certo regno della fantasia e lo hanno radicato nella realtà. Cosa ci lasciamo alle spalle? Qual è la nostra eredità? Che cosa resta da fare a un uomo che ha tutto ciò di cui ha bisogno, tranne il tempo?

