Stasera in tv: “Press Play – La musica della nostra vita” su Rai 1

Press Play – La musica della nostra vita, su Rai 1 lil dramma romance con viaggio nel tempo di Greg Björkman, interpretata da Lewis Pullman, Danny Glover e Clara Rugaard. Una giovane donna ha la possibilità di salvare l’amore della sua vita, quando scopre che l’audiocassetta che hanno realizzato insieme può trasportarla indietro nel tempo.

Press Play – Cast e doppiatori

Lewis Pullman: Harrison

Clara Rugaard: Laura

Christina Chang: signora Knott

Danny Glover: Cooper

Matt Walsh: sig. Knott

Lyrica Okano: Chloe

Kekoa Kekumano: Jason

Luke Lenza: Brett

Doppiatori italiani

Luisa D’Aprile: Laura

Angelo Evangelista: Harrison

Melissa Maccari: Chloe

Michele Gammino: Cooper

Press Play – Trama e trailer

Laura (Clara Rugaard) e Harrison (Lewis Pullman) hanno una storia d’amore perfetta, costruita sulle fondamenta di un amore condiviso per la musica. Dopo un incidente mortale, Laura ha la possibilità di salvare l’amore della sua vita quando scopre che la loro compilation preferita su musicassetta può trasportarla indietro nel tempo.

Curiosità sul film

L’esordiente Greg Björkman dirige “Press Play – La musica della nostra vita” da una sua sceneggiatura scritta con Jmaes Bachelor (serie tv Into the Dark).

Il film è una coproduzione Corea del Sud – Stati Uniti.

Molti hanno menzionato le somiglianze tra questo film e il popolare franchise di videogiochi Life Is Strange. La forza del riavvolgimento del tempo, la scrittura su più oggetti, il negozio di dischi e l'(importanza) della musica sono alcune di queste somiglianze.

I produttori del film: CJ ENM CO, Jonathan Schwartz, Josh Boone e Logan Lerman.

Note di regia

“Press Play” parla di aspettative e controllo e di quanto sia difficile lasciarli andare. Quando ho deciso di realizzare il film, volevo creare qualcosa che potesse intrattenere e allo stesso tempo insegnare al pubblico l’importanza di lasciarsi andare a risultati attesi. Ho vissuto esperienze nella mia vita che mi hanno portato a realizzare che non puoi controllare ciò che le altre persone pensano o fanno. Ho scoperto che è difficile venire a patti con questa consapevolezza, ed è una sfida controllare l’impulso di provare a far cambiare idea agli altri.

Spero che il film aiuti le persone a capire che è importante provare a superare l’istinto umano. Se ci aspettiamo il controllo su ogni cosa nella nostra vita, quel percorso può portarci a dolori e sofferenze inutili. Tendiamo a prepararci al fallimento aspettandoci risultati specifici.

Il film è stato fortemente ispirato da qualcuno a me molto vicino e caro, che mi ha aiutato nella mia crescita personale. In parte, ho realizzato questo film come meccanismo di coping per rendermi conto inconsciamente che stavo lentamente perdendo loro e la loro familiarità. Il dolore è difficile. Non è qualcosa che può essere risolto immediatamente, né è un problema da non risolvere affatto. Ognuno affronta il dolore in modo diverso, ma la difficoltà definitiva che tutti dobbiamo affrontare in questa vita è la perdita. Guardando Laura in PRESS PLAY, possiamo vedere la negazione e la battaglia mentale che sperimenta. La sua reazione alla perdita è altrettanto grave la seconda volta quanto lo è stata la prima, anche se sa già e ha il tempo di prepararsi per il risultato indesiderato e inevitabile, qualcosa con cui molti di noi possono identificarsi.

Non avrei potuto fare questo film se non fosse stato per molte persone. Josh Boone ha condiviso con me l’idea di dare vita ad una sceneggiatura e ad un film. Alexandra Torinus, una delle mie professoresse, aveva così tanta fiducia in me in una fase così iniziale del mio percorso scolastico, mentre gli altri no. Joan Darling mi ha insegnato tantissimo sulla pazienza. E la persona di cui ho parlato prima che mi ha ispirato e mi ha aiutato a crescere come persona. Queste persone sono tra le tante che mi hanno aiutato a formarmi e a crescere come persona. Spero che questa storia e le mie storie future aiutino anche gli altri a crescere.

[Greg Björkman]

Press Play – La colonna sonora