Razzie Awards 2023, nomination: guida “Blonde” con 8 candidature, c’è anche il Pinocchio della Disney

Annunciate le nomination ai Razzie Awards 2023, riconoscimento sui generis che punta i riflettori sui peggiori film e interpretazioni dell’anno. Guida la lista delle nomination Blonde, il film biografico su Marilyn Monroe del regista Andrew Dominik con otto candidature tra cui peggior film e regista, seguono a ruota la commedia di Machine Gun Kelly Good Mourning con sette nomination, il Pinocchio remake della Disney con sei nomination tra cui peggior film, e non poteva mancare il Morbius di Sony che porta a casa cinque nomination con Jered Leto in lizza per il peggior attore. Tom Hanks quest’anno ha fatto il bis nella categoria peggior interpretazione sia come Geppetto in “Pinocchio” che nei panni del Colonnello Parker nel biopic Elvis.

I “vincitori” dei Razzie Awards 2023 saranno annunciati l’11 marzo, un giorno prima della cerimonia di premiazione degli oscar 2023. Puoi vedere l’elenco completo delle nomination sotto l’annuncio video.

PEGGIOR FILM

Blonde, regia di Andrew Dominik

Pinocchio, regia di Robert Zemeckis

Good Mourning, regia di Machine Gun Kelly e Mod Sun

The King’s Daughter, regia di Sean McNamara

Morbius, regia di Daniel Espinosa

PEGGIOR ATTORE

Machine Gun Kelly – Good Mourning

Pete Davidson (voce) – Marmaduke

Tom Hanks – Pinocchio

Jared Leto – Morbius

Sylvester Stallone – Samaritan

PEGGIOR ATTRICE

Ryan Kiera Armstrong – Firestarter

Bryce Dallas Howard – Jurassic World – Il dominio (Jurassic World Dominion)

Diane Keaton – Mack & Rita

Kaya Scodelario – The King’s Daughter

Alicia Silverstone- Sharks – Incubo dagli abissi (The Requin)

PEGGIOR PREQUEL, REMAKE-RIP-OFF O SEQUEL

Blonde

365 giorni – Adesso (365 Dni: Ten Dzień) e Altri 365 giorni (Kolejne 365 dni)

Pinocchio

Firestarter

Jurassic World – Il dominio (Jurassic World Dominion)

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Adria Arjona – Morbius

Lorraine Bracco (voce) – Pinocchio

Penelope Cruz – Secret Team 355 (The 355)

Fan Bingbing – Secret Team 355 (The 355) e The King’s Daughter

Mira Sorvino – Lamborghini – The Man Behind the Legend

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Pete Davidson (cameo) – Good Mourning

Tom Hanks – Elvis

Xavier Samuel – Blonde

Mod Sun – Good Mourning

Evan Williams – Blonde

PEGGIOR COPPIA

Machine Gun Kelly e Mod Sun in Good Mourning

Entrambi i personaggi della vita reale nella fallace scena della camera da letto della Casa Bianca in Blonde

Tom Hanks e la sua faccia in latex (col suo ridicolo accento) in Elvis

Andrew Dominik e i suoi problemi con le donne in Blonde

I due sequel di 365 giorni (distribuiti entrambi nel 2022)

PEGGIOR REGISTA

Judd Apatow – Nella bolla (The Bubble)

Machine Gun Kelly e Mod Sun – Good Mourning

Andrew Dominik – Blonde

Daniel Espinosa – Morbius

Robert Zemeckis – Pinocchio

PEGGIOR SCENEGGIATURA

Blonde – scritto da Andrew Dominik, dal romanzo biografico di Joyce Carol Oates

Pinocchio – scritto da Robert Zemeckis e Chris Weitz (non autorizzato dai proprietari dei diritti dell’opera di Carlo Collodi)

Good Mourning – scritto da Machine Gun Kelly e Mod Sun

Jurassic World – Il dominio (Jurassic World Dominion) – scritto da Emily Carmichael e Colin Trevorrow, storia di Colin Trevorrow e Derek Connolly

Morbius – storia e sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless

Fonte: Razzie Awards 2023