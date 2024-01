Razzie Awards 2024, nomination: guida “I Mercenari 4 – Expendables” con 7 candidature

A poche ore dall’annuncio delle nomination agli Oscar 2024 arrivano puntuali le annuali candidature ai Razzie Awards 2024. L’elenco completo delle nomination per i Razzies Awards 2024 è stato annunciato e le nomination sono guidate dal sequel I mercenari 4 – Expendables con sette candidature, tra cui peggior film, peggiore sequel, peggiore attore e attrice non protagonista (Sylvester Stallone e Megan Fox). Seguono a ruota con 5 nomination il sequel L’esorcista – Il credente e lo slasher Winnie the Pooh: Blood and Honey.

La classifica prosegue con le 4 candidature a testa di Shazam! Furia degli Dei, tra cui “peggior film” e peggior attrice per Dame Helen Mirren e Ant-Man e The Wasp: Quantumania, Michael Douglas e Bill Murray sono entrambi in lizza per il “peggiore attore non protagonista”, mentre Peyton Reed è stato nominato per “peggior regista”. Chiude il sequel Shark 2 – L’abisso con 3 candidature: peggior film, regista e attore (Jason Statham) .

Come di consueto non siamo affatto d’accordo con alcune delle candidature: “Shazam 2” non doveva essere incluso così come L’esorcista del Papa e Indiana Jones 5, mentre meritate le inclusioni del deludente L‘esorcista – Il credente e I mercenari 4 – Expendables, anche se inserire Stallone come peggior attore non protagonista senza precisare che non è presente per gran parte del film non è cosa giusta e buona. Il resto delle candidature sono più o meno motivate, anche se includere Winnie the Pooh: Blood and Honey è come sparare sulla Croce rossa visto il budget del film, ma il fatto che abbia fatto buoni incassi e ricevuta così tanta attenzione lo rende imperdonabile e quindi da “punire” senza sconti.

I risultati delle nomination sono stati determinati dai voti dei membri dei Razzie (1.179 “appassionati di cinema”, critici cinematografici e giornalisti provenienti da 49 stati degli Stati Uniti e due dozzine di paesi stranieri). I 44esimi “vincitori” annuali dei Razzie saranno svelati durante l’ormai tradizionale vigilia degli Oscar, sabato 9 marzo.

Razzie Awards 2024 – Tutte le nomination

PEGGIOR FILM

L’esorcista – Il credente

I mercenari 4 – Expendables

Shark 2 – l’abisso

Shazam! Furia degli dei

Winnie the Pooh: Blood and Honey (Aspetta, non dovrebbe essere scritto “Hunny”?)

PEGGIOR ATTORE

Russell Crowe / L’esorcista del Papa

Vin Diesel / Fast X

Chris Evans / Ghosted

Jason Statham / Sahark 2 – L’abisso

Jon Voight / Mercy

PEGGIORE ATTRICE

Ana de Armas / Ghosted

Megan Fox / Johnny & Clyde

Salma Hayek / Magic Mike – The Last Dance

Jennifer Lopez / The Mother

Dame Helen Mirren / Shazam! Furia degli dei

PEGGIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Kim Cattrall / About My Father

Megan Fox / I mercenari 4 – Expendables

Bai Ling / Johnny & Clyde

Lucy Liu / Shazam! Furia degli dei

Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy’s

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson / Confidential Informant

Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero (as “Il Papa”) L’esorcista del Papa

Sylvester Stallone / I mercenari 4 – Expendables

PEGGIORE COPPIA SULLO SCHERMO

Un paio qualsiasi di “Mercenari spietati” / I mercenari 4 – Expendables

Un paio qualsiasi degli avidi investitori che hanno donato 400 milioni di dollari

per i diritti del remake de L’esorcista

Ana de Armas & Chris Evans (peggior chimica sullo schermo) Ghosted

Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike – The Last Dance

Pooh & Pimpi come Slasher/Killers assetati di sangue (!) in

Winnie the Pooh: Blood and Honey

PEGGIOR PREQUEL, REMAKE, RIP-OFF O SEQUEL

Ant Man & The Wasp: Quantumania

L’esorcista – Il credente

I mercenari 4 – Expendables

Indiana Jones e il Quadrante del destino…Sto spremendo un sasso

Winnie the Pooh: Blood and Honey

PEGGIOR REGISTA

Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey

David Gordon Green / L’esorcista – Il credente

Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh / I mercenari 4 – Expendables

Ben Wheatley / Shark 2 – L’abisso

PEGGIORE SCENEGGIATURA

L’esorcista – Il credente

I mercenari 4 – Expendables

Indiana Jones e il quadrante del…Come torno a casa adesso?

Shazam! Furia degli dei

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Fonte: Deadline