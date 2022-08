Road House è un film d’azione di Doug Liman, con protagonista Jake Gyllenhaal, che sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma Prime Video, in tutto il mondo.

Il film è un remake de Il duro del Road House, film del 1989 diretto da Rowdy Herrington con protagonista Patrick Swayze.

Le riprese del film sono iniziate nell’agosto 2022 e si stanno svolgendo nella Repubblica Dominicana.

Road House: cast

Il protagonista del film è Jake Gyllenhaal. In un secondo momento, sono stati annunciati altri attori: Daniela Melchior, Billy Magnussen e Conor McGregor. Con un nuovo comunicato, è stata annunciata ufficialmente anche la presenza di Joaquim de Almeida, Darren Barnet, Kevin Carroll e JD Pardo.

Altri attori presenti nel film sono Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp e Bob Menery.

La sceneggiatura è firmata da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry. Joel Silver è produttore per la Silver Pictures. Gli executive producer, invece, sono JJ Hook, Alison Winter e Aaron Auch.

Road House: trama

Il remake di Road House segue le vicende di un ex combattente UFC, interpretato da Jake Gyllenhaal, che accetta un lavoro come buttafuori in roadhouse nelle Florida Keys, rude e rissosa. Con il passare del tempo, scoprirà che, in quello che sembra un vero paradiso tropicale, non tutto è come sembra.

Doug Liman: note biografiche

Tra i film diretti da Doug Liman, troviamo Swingers, con Jon Favreau e Vince Vaughn, Go – Una notte da dimenticare, The Bourne Identity, con Matt Damon, Mr. & Mrs. Smith, con Brad Pitt e Angelina Jolie, il suo maggior successo commerciale, Jumper – Senza confini, con Hayden Christensen, Fair Game – Caccia alla spia, con Naomi Watts e Sean Penn, Edge of Tomorrow – Senza domani, con Tom Cruise ed Emily Blunt, The Wall, Barry Seal – Una storia americana, con Tom Cruise, Locked Down e Chaos Walking, primo capitolo dell’omonima trilogia.