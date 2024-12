Robert Eggers dopo “Nosferatu” dirigerà un remake del “Labyrinth” di Jim Henson?

Robert Eggers dopo il remake di Nosferatu, in uscita nei cinema italiani il 1° gennaio 2025, pare sia pronto a realizzare un altro remake, stavolta dell’amato film fantasy Labyrinth – Dove tutto può succedere diretto nel 1986 dal regista Jim Henson.

Secondo quanto riferito dall’insider di Hollywood Jeff Sneider (via The InSneider), questo progetto sarebbe in fase di sviluppo con Sony Pictures e la Jim Henson Company. L’originale “Labyrinth” è diventato un classico grazie all’atmosfera a tinte dark, alle magie dei marionettisti del Jim Henson’s Creature Shop, che avevano lavorato anche al precedente Dark Crystal e naturalmente all’iconica interpretazione di David Bowie nel ruolo del Re dei Goblin, Jareth.

Il film originale segue la sedicenne Sarah, interpretata da Jennifer Connelly reduce dal Phenomena di Dario Argento, che deve raggiungere il centro di un enorme labirinto magico per salvare il fratellino Toby, che Jareth, il Re dei Goblin interpretato da David Bowie, ha rapito approfittando di un momento di frustrazione di Sarah.

Materiale come quello del classico di Jim Henson già dotato di un peculiare tocco dark e un plotone di creature realizzate in un mix di marionette, costumi e animatronica potrebbe diventare qualcosa di davvero originale e audace nelle mani di Eggers che ricordiamo ha diretto anche gli acclamati horror com The Witch e The Lighthouse oltre alla brutale epopea vichinga The Northman.

Labyrinth – un remake dallo sviluppo travagliato

Questa non è la prima volta che Hollywood ha provato a rivisitare l’universo di Labyrinth. Nel 2016, la coautrice di Guardiani della Galassia Nicole Perlman era stata assunta per scrivere un sequel, con Fede Álvarez (Alien: Romulus) in seguito assegnato alla regia. Quella versione però non si è mai concretizzata.

Nel 2020 entra in partita il regista Scott Derrickson di Doctor Strange che con Maggie Levin (Into the Dark, Black Phone) scrive una prima stesura della sceneggiatura. Brian Henson della Jim Henson Company viene designato come produttore esecutivo e Lisa Henson confermata come produttrice.

L’anno successivo Jennifer Connelly, che ha interpretato Sarah nel film originale, parla del suo desiderio di tornare in un nuovo film, ma ammetto di non essere sicura che il progetto abbia delle basi solide. Più o meno nello stesso periodo, Brian Henson dichiara: “È un progetto di cui siamo molto entusiasti, ma non possiamo parlarne”.

Nell’ottobre 2023, Derrickson dichiara di essere in difficoltà con il progetto che definisce “così fantasioso e surreale” da commercialmente poco sostenibile. Nel febbraio 2024, Brian Henson conferma che il sequel è ancora in fase di sviluppo nonostante le battute d’arresto, sebbene il progetto potrebbe essere diverso dalla versione di Derrickson. Lisa Henson lo stesso mese motiva il ritardo così: “non siamo stati in grado di ottenere la sceneggiatura giusta. Abbiamo scritto un paio di sceneggiature e ricominceremo da capo. Inizieremo con una nuova sceneggiatura e un nuovo regista, quindi non sarà presto”.

Sebbene questa notizia di un potenziale “Labyrinth” di Eggers non sia stata confermata da fonti ufficiali, certamente mette un po’ benzina sul fuoco di un progetto che sembrava percorrere la strada di altri tentativi finiti nell’oblio di rifare per una nuova generazione classici come Gremlins e Goonies.