Sakra: trailer e anticipazioni del fantasy con arti marziali diretto e interpretato da Donnie Yen

Dal 14 aprile nei cinema americani con Well Go USA Sakra (Tin lung baat bou). Donnie Yen attualment nei cinema italiani con John Wick 4, torna al genere wuxia, il fantasy cinese con arti marziali, in veste di protagonista, regista e produttore portando sullo schermo il classico romanzo wuxia “Demi-Gods & Semi-Devils” scritto da Louis Cha (conosciuto in tutto il mondo come Jin Yong), “Sakra” vede Yen nei panni di Qiao Feng, il rispettato leader di una banda itinerante di artisti marziali ingiustamente accusato di omicidio.

Sakra – Trama e cast

La trama ufficiale: “Sakra” vede Donnie Yen nei panni di Qiao Feng, il rispettato leader di una banda itinerante di artisti marziali che essere stato ingiustamente accusato di omicidio e successivamente esiliato, fugge e si mette alla ricerca di risposte sulla sua misteriosa storia di origine e sui nemici sconosciuti che tramano nell’ombra per distruggerlo.

Il cast include anche Chen Yuqi, Cya Liu, Wai Ying Hung, Wu Yue, Eddie Cheung, Yase Liu, Ray Lui, Kenji Tanigaki, Siu-Ming Tsui, Kara Wai, Grace Kwan-Hing Wong, Xiangdong Xu, Hua Yan, Cheung-Yan Yuen.

Curiosità sul film

Donnie Yen alla sua sesta regia dopo Legend of the Wolf (1997), Ballistic Kiss (1998), Shanghai Affairs (1998), The Twins Effect (co-regia Dante Lam, 2003), Black Rose Academy (co-regia Wong Chun-chun, 2004).

Donnie Yen co-dirige “Sakra” con Ka-Wai Kam da una sceneggiatura di Sheng Lingzhi, Zhu Wei, He Ben, Chen Li, Shen Lejing, Xu Yifan.

Il film è basato sul racconto “Semi-Gods and Semi-Devils” scritto da Jin Yong, già adattato per il grande schermo nel 1977 con The Battle Wizard (Danny Lee, Tien Lie, Lam Jan-kei, Wai Wang), nel 1984 con “Demi-Gods and Semi-Devils” (Norman Chu, Kent Tong, Felix Wong, Idy Chan, Lam Jan-kei, Austin Wai) e nel 1994 con The Dragon Chronicles – The Maidens (Brigitte Lin, Gong Li, Sharla Cheung, Frankie Lam).

Il film è prodotto da Yue Cui, Zhuoqin Huang, Zhe Liu, Tao Lu, Tao Mu, Zhonghuai Sun, Ying Wang, Yue Wu, Xianghua Yang, Peter Zheng. Con Donnie Yen e Jing Wong come produttori esecutivi.

Il racconto originale

Jin Yong, all’anagrafe Louis Cha (1924 – 2018), è uno degli scrittori più influenti della letteratura cinese moderna. nonché cofondatore del quotidiano di Hong Kong Ming Pao, nato nel 1959, di cui è stato direttore fino alla pensione, nel 1993. Le sue opere, di genere wuxia (un mix di fantasy e cappa e spada), si sono diffuse, oltre che in Cina e a Taiwan, in tutto il Sud-est asiatico, raggiungendo in seguito anche il resto del mondo. Le 15 opere, tra romanzi e racconti, scritte tra il 1955 e il 1972 gli hanno dato grande fama, e hanno ispirato serie tv e videogiochi. Il racconto con il quale ha segnato il suo debutto è Il libro e la spada del 1955. Nel 2006 la casa editrice Pisani ha pubblicato il suo romanzo Volpe Volante della Montagna Innevata, prima opera dell’autore ad ottenere un’edizione Italiana. Successivamente venne pubblicato anche il suo ultimo romanzo wuxia Il cervo e il tripode anche detto Il duca del Monte Cervo. Infine nel giugno 2021 la casa editrice Mondadori ha pubblicato il suo romanzo più celebre, La leggenda del cacciatore di aquile, a cui è seguito il secondo volume nel giugno 2022. Le date delle future pubblicazioni del volume 3 e del volume 4 sono già state confermate dalla Mondadori.

“Demi-Gods and Semi-Devils” è un romanzo wuxia di Jin Yong (Louis Cha). Fu serializzato per la prima volta contemporaneamente dal 3 settembre 1963 al 27 maggio 1966 sui giornali Ming Pao a Hong Kong e Nanyang Siang Pau a Singapore. È stato adattato numerose volte in film e serie televisive a Hong Kong, Taiwan e nella Cina continentale dagli anni ’70. Ambientata nella Cina dell’XI secolo, la trama è composta da storie separate ma intrecciate che ruotano attorno a tre protagonisti – Qiao Feng, Duan Yu e Xuzhu – e altri personaggi di vari imperi (Song, Liao, Dali, Western Xia e Tibet) e sette artistiche di arti marziali. Il romanzo esamina la causa e l’effetto che formano e rompono i legami intrinsechi alla base delle lotte di ogni personaggio principale su cinque livelli univocamente corrispondenti: sé, famiglia, società, gruppo etnico e paese (dominio). Il titolo cinese del romanzo è un riferimento alle otto razze di semidei e semi-diavoli descritte nella cosmologia buddista poiché i personaggi principali sono basati sulle otto razze. (Deva, Nāga, Yaksha, Asura, Garuda, Kinnara, Gandharva e Mahoraga). Questi semidei e semi-diavoli sono al di sopra dei mortali ma sono ancora legati al Saṃsāra [piede] Si riferisce al ciclo ripetuto di nascita, vita, morte e rinascita. È solo attraverso l’illuminazione che si può sfuggire al ciclo dei propri desideri. Jin Yong originariamente ha modellato ogni personaggio principale su una delle razze ma, mentre continuava a scrivere, la complessità della storia ha reso impossibile una mappatura così semplicistica. La morale della storia è che nella vita nessuno è imparziale, tutte le emozioni portano al male. Siamo legati alle nostre emozioni nella vita. Dove esistono le emozioni, gli esseri umani sono soggetti al tormento causato dai nostri sentimenti. La realtà è dura e inevitabilmente affronteremo la sfida e dovremo sopportare le difficoltà. In breve, il destino è un’amante crudele. Il titolo del romanzo è stato una sfida per i traduttori per anni prima che si decidesse di attestarsi su Demi-Gods and Semi-Devils, esiste anche un titolo inglese alternativo, Eight Books of the Heavenly Dragon.

Book One – Adventures of the Youth

Chapter 1 – Righteous scholar travelled the perilous peak

Chapter 2 – Moonlight shone brightly on the beautiful cliff

Chapter 3 – A swift horse with a masked lady

Chapter 4 – High on the cliff away from others

Chapter 5 – Tiny steps borne from ripple

Chapter 6 – Whose disciple and whose estate

Chapter 7 – Helplessly regret being unfaithful

Chapter 8 – Majestic and resounding music

Chapter 9 – A lady married to a fitting place

Chapter 10 – Gleaming sword across dark smoke

Book Two – Shrouding Screen in Suzhou

Chapter 11 – Always foolish

Chapter 12 – Henceforth obsessed

Chapter 13 – Listening to the lady in the waterside pavilion, watching her advise the gathered heroes

Chapter 14 – Unrestrained drinking of a thousand cups at a men’s gathering

Chapter 15 – In the forest of apricots, discussing the meaning of life

Chapter 16 – Reasons of the past

Chapter 17 – Wishes of the present

Chapter 18 – Vengeance of a foreign man, suppresses the emptying of a hero’s tears

Chapter 19 – Even in the face tens of thousand people I will carry on

Chapter 20 – Sadness remained at Yanmen, with no words left

Book Three – Breaching the Formation

Chapter 21 – The distant vague as a dream

Chapter 22 – Both eyes gleaming like the stars

Chapter 23 – Empty promise of cows and sheep at the frontier outpost

Chapter 24 – Past alliance in the Illuminated side of the lady’s black hair

Chapter 25 – A journey through the mist walking on snow

Chapter 26 – Slaughtering bear and catching tiger with bear hands

Chapter 27 – Clearing enemies with a halberd in a fierce battle

Chapter 28 – Surviving in the wilderness forging a cast iron head

Chapter 29 – The despicable matchmaking with a freezing palm

Chapter 30 – Spraying water to restrain the gathered heroes

Book Four – Song of the Cave Immortal

Chapter 31 – Victory or defeat, how can it be predicted!

Chapter 32 – Carefree for now with no one supervising

Chapter 33 – Enduring anarchy, or apocalypse

Chapter 34 – Strong winds, throwing Piaomiao Peak into turmoil

Chapter 35 – A beauty abruptly age, a fleeting moment of bliss

Chapter 36 – Dreaming of real heartfelt words in a tangible fantasy

Chapter 37 – Laughing in unison, it was all for naught in the end

Chapter 38 – Recklessly drunk, misdirecting passion

Chapter 39 – Unable to withdraw, the post of authority is linked to greed and wrath

Chapter 40 – Take a step back and ponder, when would the delusion end?

Book Five – Cry of the Water Dragon

Chapter 41 – Eighteen swift riders of Yanyun, galloping like mighty wind and billowing smoke

Chapter 42 – Evil and abhorred of all ages, unable to withstand an attack, an inglorious victory

Chapter 43 – Grand ambitions to rule and conquer, blood feud, turn them all into dust

Chapter 44 – Thinking in vain of winning he beauty, wherefore is the blissful marriage?

Chapter 45 – At the bottom of the dry well, in the mud

Chapter 46 – Holding the wine to to ask the Emperor three questions

Chapter 47 – For whom do they blossom, the camellia that fill the road?

Chapter 48 – The descendant of prince fall into dire straits, how can he endure it, dew on a willow branch?

Chapter 49 – Worthless riches and glory, unpredictability of life, this life is absolutely dreadful!

Chapter 50 – Teaching Chanyu to break arrows, routing the six armies, and rousing the anger of heroes!

Afterword

Intervista con Donnie Yen

Donnie Yen ha parlato delle sfide incontrate con Sakra, film che lo vede protagonista, regista e produttore, con il sito The Hollywood Reporter.

Se volevo fare un film wuxia (mix di fantasy, cappa e spada e arti marziali), doveva essere Louis Cha, perché è lo scrittore e lo studioso wuxia più influente dei tempi moderni. […]. È estremamente difficile adattare i romanzi di Louis Cha per un lungometraggio, perché tutti i suoi romanzi sono molto lunghi, con decine di personaggi, storie e dettagli mitici. Tutti questi elementi fanno parte di ciò che ha reso i suoi romanzi dei classici. Negli ultimi decenni, i pochi esempi relativamente riusciti di adattamenti delle sue opere sono stati tutti serie televisive, perché si hanno a disposizione molti episodi e molte ore per sviluppare i personaggi e le storie. Farlo in un film è davvero difficile, perché se si tratta di uno dei suoi classici, su quale piccola parte della storia ci si concentra? E come si fa a renderlo un adattamento autentico e allo stesso tempo a permettere ai neofiti di entrare nel suo mondo e fargli avere un’idea di cosa stia succedendo? È davvero difficile. Questo progetto mi è stato presentato dal mio buon amico Wong Jing, che ha messo insieme i finanziamenti. Ma io gli ho detto: “Fammi rileggere i romanzi e pensarci su”. E mentre li leggevo, dopo un po’ ho iniziato a farmi venire delle idee su come avrei voluto presentare la storia, e poi ho passato qualche mese a lavorare con un paio di scrittori più giovani per riformulare l’intera storia in modo che potesse funzionare come film accessibile a tutti. Devo individuare alcune cose che possano sembrare moderne, pur mantenendo la storia e la tradizione del genere…Volevo davvero che ci fossero la storia e la tradizione della letteratura cinese, non solo persone che volano in modo spettacolare senza sostanza, perché è questo il bello dei romanzi di Louis Cha. C’è un’enorme quantità di storia e filosofia reale nelle sue opere. È come lo Shakespeare cinese, con tutta la cultura e la storia reale che vi si intrecciano. Anche questo è stato un aspetto molto impegnativo, perché bisogna assicurarsi di avere tutti questi dettagli d’epoca. Tutti noi abbiamo dovuto fare molte ricerche. Negli ultimi 20 anni, molti personaggi wuxia sullo schermo sono diventati sempre più fantasy e cartooneschi. Io ho voluto allontanarmi da questo, volevo tornare alla storia e alle radici. Dai costumi, alle acconciature, alla scenografia, fino all’azione e alle acrobazie, volevo tornare alle origini con un po’ di realismo. Quando si tratta di azione, volevo che fosse in classico stile Donnie Yen, dove si svolgono vere e proprie arti marziali, dove si può sentire il dolore, la potenza e la sostanza dei combattimenti in quell’universo…Ovviamente ho imparato alcune cose lavorando a grandi progetti americani, con la Hollywood aziendale e vari talenti. L’industria hollywoodiana è molto professionalizzata, perché lo fa da molto tempo, e il business globale è stato dominato da Hollywood per molto tempo. Quindi, ovviamente, ho imparato molto lavorando a progetti come Rogue One. Ma allo stesso tempo, sento che la Cina sarà la prossima a dominare il mondo. In realtà, l’economia cinese sta già dominando il mondo. E come regista cinese, sono un cinese molto orgoglioso. Ormai lo sanno tutti. E ho tutto il diritto di essere orgoglioso perché la nostra cultura è così ricca. Quindi sento di avere la responsabilità di continuare. Perché sono abbastanza fortunato ad aver trascorso 40 anni in questo settore. Ci vuole molta fortuna e molto sostegno da parte degli investitori che mi danno l’opportunità di creare. Quindi voglio usare la mia esperienza e dedicarmi a continuare a fare film con elementi cinesi, storia cinese e attori cinesi, per fare la mia parte e contribuire a elevare l’intero mondo del cinema cinese…Se guardo al successo commerciale della Marvel, sento che ci sono tante cose che potrei fare con la mia cultura che sono altrettanto buone, se non migliori. Il wuxia è la Marvel cinese, ma ha una storia e una cultura molto più ricche alle spalle. Voglio dire, risale a migliaia di anni fa. Quindi, in ogni caso, questo è il mio unico obiettivo. Oltre a essere un artista creativo, sento di voler usare la mia influenza per fare film cinesi di qualità. È l’unica cosa che voglio fare prima di andare in pensione.

