Dal 26 agosto disponibile su Amazon Prime Video Samaritan, un dramma d’azione con supereroi diretto da Julius Avery (Overlord) e con protagonista Sylvester Stallone nei panni di un supereroe in disarmo. Il film è descritto come un “nuovo cupo approccio al genere supereroi”.

Trama e cast

La trama ufficiale: Il tredicenne Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent’anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell’incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull’orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

Il cast del film è completato da Martin Starr (Silicon Valley, Spider-Man: Far from Home, Honey Boy), Pilou Asbæk (Overlord, Il trono di spade), Dascha Polanco (Orange Is the New Black, When They See Us) e Moises Arias (Hannah Montana, A un metro da te).

Samaritan – trailer e video

Curiosità

Nel febbraio 2019, è stato annunciato che la MGM aveva acquisito una sceneggiatura di Bragi F. Schut intitolata “Samaritan” da coprodurre con la Balboa Productions di Sylvester Stallone. Schut aveva scritto la sceneggiatura prima di adattare la storia in una serie di a fumetti pubblicata da Mythos Comics.

“Samaritan” è diretto da Julius Avery regista al suo terzo lungometraggio dopo il crime Son of a Gun con Ewan McGregor e Overlord, un horror d’azione e guerra con nazisti mutanti. Il prossimo progetto di Avery è The Pope’s Exorcist, dramma horror con Russell crowe nei panni dell’esorcista Padre Gabriele Amorth.

La sceneggiatura di “Samaritan” è di Bragi F. Schut (L’ultimo dei Templari, Escaper Room). Schut ha scritto anche Last Voyage of the Demeter, una nuova rivisitazione del Dracula di Bram Stoker basata sul capitolo “Libro di bordo del Demeter” ambientato a bordo della goletta russa Demeter, che trasporta Dracula in Inghilterra. Il film attualmente in post-produzione è diretto dall’André Øvredal di Trollhunter e Scary Stories to Tell in the Dark.

“Samaritan” è ispirato ad Unbreakable – Il predestinato (2000) di M. Night Shyamalan con Bruce Willis e Scoprendo Forrester (2000) con Sean Connery.

Sylvester Stallone, Martin Starr e Michael Aaron Milligan hanno fatto apparizioni nell’Universo Cinematografico Marvel (UCM). Stallone era in Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017), Starr era in L’incredibile Hulk (2008) e nei film di Spider-Man dell’UCM, e Milligan era la controfigura di Paul Rudd in Ant-Man (2015).

Julius Avery e l’attore Pilou Asbæk hanno già collaborato in “Overlord”.

Vedremo Sylvester Stallone e Martin Starr ancora insieme nella serie tv Tulsa King che debutta a novembre 2022. Trattasi del primo ruolo televisivo per Stallone che interpreta un mafioso italiano che ha il compito di ristabilire la sua “famiglia” a Tulsa, in Oklahoma.

Il giovane Javon “Wanna” Walton è al suo secondo lungometraggio dopo aver prestato la voce a Pugsley nel film d’animazione La famiglia Addams 2. Walton è noto per i ruoli in serie tv molto popolari, è stato Grant in Utopia, Ashtray in Euphoria e Stan nella terza stagione di The Umbrella Academy. Walton oltre che un attore è anche un talento del pugilato, quattro volte campione di boxe nel sud-est degli Stati Uniti e cinque volte campione di stato della Georgia.

“Samaritan” è prodotto da Sylvester Stallone e Braden Aftergood. Bragi F. Schut, David Kern e Guy Riedel sono i produttori esecutivi.

Il fumetto di Mythos Comics

La storia del film è stata precedentemente adattata in una serie a fumetti di Mythos Comics scritta da Bragi F. Schut e Marc Olivent e illustrata da Renzo Podesta.

La sinossi del primo numero: La città di Acropolis. Vent’anni fa, prima della morte del super-essere noto come Samaritano, era una città diversa. Una città sicura, una bella città… Ora le bande governano le strade e il crimine dilaga. Ma c’è una persona in città che non è convinta che Samaritan sia morto. Un ragazzino di nome Sam. Crede che Samaritan abbia simulato la propria morte. Crede che Samaritan sia vivo e vegeto e che viva nascosto nell’appartamento di fronte al suo…

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Kevin Kiner (serie tv Titans, Doom Patrol, Peacemaker) & Jed Kurzel (Babadook, Alien: Covenant, L’eroe dei due mondi). Kurzel e il regista Julius Avery hanno collaboranto anche per “Son of a Gun” e “Overlord”.

Foto e poster