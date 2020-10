Sister Act 3 è in sviluppo, lo conferma Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg ha confermato che Sister Act 3 è attualmente in fase di sviluppo. L’attrice premio Oscar ha confermato la notizia durante un’ospitata alla versione virtuale del Late Late Show with James Corden.

Per molto tempo hanno continuato a dire che nessuno voleva vederlo. E poi, abbastanza recentemente, si è scoperto che potrebbe non essere vero: le persone potrebbero volerlo vedere. Quindi, stiamo lavorando diligentemente per cercare di capire come ottenere ogni…riunire la banda e tornare. Ascolta, è un film davvero divertente. È divertente e ci si sente bene e sai, nessuno è arrabbiato, sai, è come, ascolta: brutto canto, ottimo canto, ok cantare e poi suore. Cosa c’è di meglio? Niente.

Sister Act seguiva Goldberg nei panni della suora “per forza” Maria Claretta, in realtà una cantante di casinò testimone di un omicidio e in fuga da un malavitoso, che porterà scompiglio in un convento rilanciando lo stonatissimo coro della chiesa e utilizzando tutte le sue abilita canore e di insegnante per trasformarlo in un vero coro da competizione.

“Sister Act” diretto dall’Emile Ardolino di Dirty Dancing – Balli proibiti, si rivelò un successo al box-office quando uscì nel 1992 con 231.6 milioni di dollari incassati in tutto il mondo che lo resero l’ottavo maggior incasso dell’anno. Il film ebbe un sequel dal titolo Sister Act 2, così come un musical popolare che si è concluso a Broadway nel 2011.

Goldberg è attualmente protagonista dell’imminente serie tv distopica L’ombra dello scorpione della CBS in arrivo a dicembre e ha prestato la voce a due film d’animazione: il televisivo Fairy Tale Forest pronto e in attesa di una data di uscita e Pierre the Pigeon-Hawk attualmente in pre-produzione.