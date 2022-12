Sky Cinema regala un film al cinema sotto Natale

Volete concedervi una serata al cinema a costo zero col vostro partner, con un amico o un familiare? Se siete utenti di Sky Cinema da oggi potete farlo, e senza troppe limitazioni.

È stata lanciata oggi, infatti, l’interessante iniziativa di Sky, promossa da Sky Extra, che permetterà a tutti i clienti che hanno attivo il pacchetto Sky Cinema, di ottenere due buoni omaggio per vedere un film nelle sale cinematografiche d’Italia, scegliendo tra quelli in programmazione tra oggi e il 30 dicembre 2022. E sì, tra le opzioni ci sarà anche il nuovo Avatar 2: La Via dell’Acqua che arriverà in sala il 14 dicembre.

Come ottenere i biglietti omaggio di Sky

Il regalo, come dicevamo in apertura, è riservato a tutti gli abbonati Sky col pacchetto Sky Cinema attivo. Come richiederlo? È facile e veloce: è sufficiente accedere all’app My Sky o al sito sky.it/extra coi propri dati di login di Sky e seguire le istruzioni per riscattare i due biglietti omaggio per uno spettacolo per due persone in una delle sale cinematografiche convenzionate con Stardust, la rete cinema più grande d’Italia.

Gli ingressi al cinema offerti da Sky sono validi per un qualsiasi film in 2D e vanno utilizzati entro 7 giorni dalla loro ricezione. Questo significa che si potrà andare in sala gratuitamente in ogni giorno e orario della settimana, dal lunedì alla domenica e anche nei giorni festivi, Natale e Santo Stefano inclusi.

Se siete a caccia di qualche suggerimento per sfruttare al meglio questo gradito regalo targato Sky, da giovedì 14 dicembre potete contare sull’ultima fatica di James Cameron, l’attesissimo Avatar 2: La Via dell’Acqua, mentre se puntate ad andare al cinema con un figlio o un nipote potete scegliere tra Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, One Piece Film Red e Strange World – Un mondo misterioso.

Le sorprese riservate da Sky ai propri abbonati per questo Natale 2022, però, non finiscono qui. Trovate tutti i dettagli sull’app My Sky o il sito di Sky Extra.