Da sabato 9 a domenica 24 luglio 2022, il canale 303 di Sky diventerà Sky Cinema Spider-Man, un canale pop-up interamente dedicato alle avventure dell’Uomo Ragno.

Tra i titoli previsti nella programmazione, troveremo i primi due titoli del secondo reboot con Tom Holland protagonista, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far from Home, poi Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3, la trilogia diretta da Sam Raimi, con Tobey Maguire nei panni dell’Uomo Ragno e con Kirsten Dunst nel ruolo di Mary Jane, i due film diretti da Marc Webb, The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2 – Il Potere di Electro, con Andrew Garfield protagonista e con Emma Stone nei panni di Gwen Stacy, il film d’animazione Spider-Man – Un nuovo universo, premiato con l’Oscar come Miglior film d’animazione nel 2019, e i due film dedicati al nemico di Spider-Man, Venom e Venom – La Furia di Carnage, con Tom Hardy protagonista.

Spider-Man: No Way Home: dal 15 luglio su Sky Cinema in prima tv

A partire dal 15 luglio su Sky Cinema, inoltre, sarà disponibile Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts, con Tom Holland, nei panni di Spider-Man, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Defoe.

In prima tv, il film andrà in onda venerdì 15 luglio, a partire dalle ore 21:15, su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle ore 21:45 anche su Sky Cinema Spider-Man). Il film sarà visibile anche in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Spider-Man: No Way Home è stato distribuito in Italia il 15 dicembre e negli Stati Uniti il 17 dicembre, dopo essere stato rimandato più volte a causa della pandemia di COVID-19.

Il 2 settembre 2022, il film tornerà nelle sale negli Stati Uniti con una versione estesa.

In Italia, il film ha incassato oltre 25 milioni ed è entrato nella classifica dei film con maggiori incassi di sempre nel nostro paese.

A livello globale, Spider-Man: No Way Home ha incassato oltre 1 miliardo e 800 milioni.