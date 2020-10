Stasera in tv: Smallfoot – Il mio amico delle nevi su Italia 1

Cast e personaggi

Doppiatori originali

Channing Tatum: Migo

James Corden: Percy Patterson

Zendaya: Miki

Common: Guardapietre

LeBron James: Gwangi

Danny DeVito: Dorgle

Gina Rodriguez: Kolka

Yara Shahidi: Brenda

Ely Henry: Fleem

Jimmy Tatro: Thorp

Patricia Heaton: Mama Bear

Justin Roiland: Garry

Jack Quaid: Pilot

Sarah Baker: Soozie’s Mom

Doppiatori italiani

Lorenzo Licitra: Migo

Massimiliano Alto: Percy Patterson

Lodovica Comello: Miki

Sofia Scalia: Brenda

Luigi Calagna: Thorp

Dodo Version: Guardapietre

Carlo Valli: Dorgle

Andrea Mete: Ganghi

Gemma Donati: Kolki

Gabriele Patriarca: Fleem

La trama

“Smallfoot” rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva, quando un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili l’esistenza degli esseri umani anche se non ne ha mai incontrato uno. La sua idea gli porterà fama ed una chance con la ragazza dei suoi sogni. Ma getterà anche in subbuglio la semplice comunità di Yeti, di fronte a ciò che potrebbe esserci nel mondo, al di là del loro villaggio innevato, il tutto in una briosa storia sull’amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta.

Curiosità

“Smallfoot” è diretto da Karey Kirkpatrick, il regista premiato con l’Annie Award per “La gang del bosco”, e nominato agli Annie per le sceneggiature di “Galline in fuga” e “James e la pesca gigante”. Il film è prodotto da Bonne Radford (“Curioso come George”), Glenn Ficarra (“Cicogne in missione”, “The is Us”) e John Requa (“Cicogne in missione”, “This is Us”). I produttori esecutivi sono Nicholas Stoller, Phil Lord, Christopher Miller, Jared Stern, Sergio Pablos e Kirkpatrick. Il team creativo comprende il montatore Peter Ettinger e il compositore Heitor Pereira.

I nomi dei due yeti principali nel film, Migo e Meechee (Miki nell’edizione italiana), sono in realtà due diverse parole tibetane per “yeti” (yeti è più un termine nepalese).

Il montatore del film, Peter Ettinger, ha creato il linguaggio ed esegue la voce stridula acuta per lo Smallfoot (noto come “incomprensibile smallfoot”).

La voce di mamma orsa è diversa nell’uscita nelle sale britanniche. È doppiata dall’ex Spice Girl Emma Bunton.

La capra urlante si basa su diversi popolari video di YouTube di capre che emettevano suoni urlanti insoliti invece del loro solito belato. Questo è uno dei tre film d’animazione del 2018 che utilizzano questo elemento, l’gli altri sono Il Grinch e Ralph spacca Internet.

La produzione è iniziata presso la Sergio Pablos Animation, ma poi è passata alla Sony Animation.

Primo di tre film d’animazione su yeti / Bigfoot / Sasquatch in uscita nel 2018 e 2019. Seguito da Mister Link (2019) e Il piccolo yeti (2019).

Questo è il primo film musicale della Warner Animation Group.

Il quarto film d’animazione di Channing Tatum, dopo The Lego Movie (2014), Il libro della vita (2014) e LEGO Batman – Il film (2017).

Il comico Gabriel Gundacker ha utilizzato una serie di poster promozionali per scrivere una breve canzone comica chiamata “Zendaya is Meechee”, in cui canta i nomi degli attori e dei personaggi che interpretano. Il video è diventato virale e ha ricevuto l’attenzione delle star Zendaya e Danny Devito.

Il film costato 80 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 214.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Heitor Pereira , musicista e compositore brasiliano che ha lavorato con i Simply Red, Elton John e Rod Stewart ed è un assiduo collaboratore del compositore Hans Zimmer. I crediti di Pereira includono musiche per Dirty Dancing 2, Show Dogs, la trilogia di Cattivissimo me, Minions, I Puffi 1 & 2, Angry Birds – Il film e Playmobil The Movie.

, musicista e compositore brasiliano che ha lavorato con i Simply Red, Elton John e Rod Stewart ed è un assiduo collaboratore del compositore Hans Zimmer. I crediti di Pereira includono musiche per Dirty Dancing 2, Show Dogs, la trilogia di Cattivissimo me, Minions, I Puffi 1 & 2, Angry Birds – Il film e Playmobil The Movie. Nel numero musicale di apertura, “Perfection”, Channing Tatum NON è doppiato da un altro cantante, ma è la sua vera voce. L’attore di 38 anni ha detto che non c’era stata alcuna discussione sulla possibilità di cantare quando ha firmato per il film. Il regista Karey Kirkpatrick lo ha persuaso a cantare la canzone mentre la produzione andava avanti, iniziando con la promessa che il personaggio di Migo avrebbe semplicemente parlato e cantato la prima riga, “Oh, che giornata perfetta!” A poco a poco, Kirkpatrick “(ha ottenuto) più impegno da parte mia”. Alla fine è stato presentato il piano per lui di cantare l’intera canzone e per questo venne anche assunto un coach vocale. “Non so niente di canto”, ha dichiarato Tatum.

TRACK LISTINGS:

1. Perfection

2. Wonderful Life

3. Percy’s Pressure

4. Wonderful Questions

5. Let it Lie

6. Moment Of Truth

7. Finally Free

