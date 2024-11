Sonic 3 – Il Film: nuovo trailer italiano e tutto quello che c’è da sapere sul live-action con Jim Carrey

Dal 1° gennaio 2025 Sonic ritorna al cinema con Paramount Pictures Italia per una nuova avventura ancora più sorprendente. Sonic 3 – Il Film vede il ritorno di Jim Carrey come Dr. Robotnik, Idris Elba torna a prestare la voce a Knuckles the Echidna, l’attore ha doppiato il personaggio nel sequel Sonic 2 – Il film e nella miniserie tv Knuckles, ai due si aggiunge la new entry Keanu Reeves nei panni del famigerato Shadow.

Sonic 3 Il Film – Trama e cast

Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri incredibili mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic dovra cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.

Il cast include anche Ben Schwartz (voce di Sonic) James Marsden (Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski), Lee Majdoub (Agente Stone), Colleen O’Shaughnessey (voce di Miles “Tails” Prower), Natasha Rothwell (Rachel), Shemar Moore (Randall Handel), Adam Pally (Wade Whipple) e i nuovi arrivati Alyla Browne (Furiosa: A Mad Max Saga) e la Krysten Ritter della serie tv Jessica Jones.

Sonic 3 Il Film – Terzo trailer ufficiale in italiano

Jeff Fowler gia regista dei due precedenti due capitoli e del pilot della serie tv “Knuckles” dirige “Sonic 3 – Il film” da una sceneggiatura di Pat Casey (Sonic – Il film, Sonic 2 – Il film, Una notte violenta e silenziosa), Josh Miller (Sonic – Il film, Sonic 2 – Il film, Una notte violenta e silenziosa) e John Whittington (Sonic 2 – Il film, Lego Batman – Il film, DC League of Super-Pets).

Keanu Reeves che presta la voce a Shadow voleva assicurarsi che la sua versione del personaggio risultasse il più fedele possibile all’originale, e a quanto sembra la missione è compiuta poiché il regista Jeff Fowler ha elogiato l’attore su Twitch:

È fantastico aver avuto Keanu Reeves per dare la voce al personaggio ed è stato fantastico lavorare con lui. Pensa che il personaggio sia fantastico e ha sicuramente capito cosa volevamo ottenere ed era molto emozionato di fare la sua versione. Come tutto il cast, [lui] vuole davvero fare le cose per bene e ci tiene davvero. Ci dava così tante versioni diverse di letture delle battute e voleva solo continuare. Non si trattava di presentarsi e leggere la sceneggiatura al microfono. Voleva davvero creare una versione del personaggio molto fedele ai fan. Ha fatto delle ricerche. Nel nostro primo incontro, era molto chiaro che aveva fatto i compiti, il che è stato fantastico. Non posso dire abbastanza cose meravigliose su Keanu e su ciò che ha portato al personaggio e all’esperienza di realizzare questo film. Penso che la gente amerà davvero, davvero la sua versione di Shadow.

Nuovo poster ufficiale del film