Film Sonic Il Film 2: recensione e pioggia di curiosità sull'avventura d'azione per tutta la famiglia

Sonic – Il Film 2 ha registrato la miglior apertura di sempre al box office americano per un film tratto da un videogioco. Sembrano ormai lontani i tempi in cui una sorta di maledizione imperversava su ogni videogioco portato sul grande schermo, ma da Warcraft – L’inizio la musica è decisamente cambiata, con successivi titoli come Rampage e Detective Pikachu che hanno successivamente risollevato definitivamente le sorti degli adattamenti da videogames.

Negli Stati Uniti e in Canada, “Sonic – Il Film 2” è uscito in concomitanza con il thriller d’azione Ambulance di Michael Bay e l’acclamata commedia d’azione Everything Everywhere All at Once con protagoniste Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis. Le proiezioni per il weekend di debutto di “Sonic – Il Film 2” prevedevano un incasso di almeno 55 milioni di dollari. Il film ha incassato 26,8 milioni di dollari il primo giorno, inclusi 6,25 milioni di dollari dalle anteprime, raddoppiando l’esordio del film originale. Il film ha incassato circa 71 milioni di dollari nel weekend di apertura di tre giorni, significativamente più dei tre giorni di apertura del film originale (58 milioni).

“Sonic – Il Film 2” ha battuto il record di apertura di sempre per un adattamento cinematografico di un videogioco, che in precedenza era detenuto dall’originale Sonic – Il Film. nel momento in cui stiliamo questo articolo “Sonic – Il Film 2” ha incassato nel mondo 141 milioni di dollari posizionandosi settimo nei maggiori incassi del 2022, con questo ritmo eguagliare / superare gli incassi internazionali del film originale (306 milioni di dollari) appare un obiettivo decisamente abbordabile.

Paramount ha già confermato che ci sarà un Sonic – Il Film 3 e visto il successo del franchise è stata anche annunciata una serie tv spin-off, sviluppata per il canale Paramount Plus, dedicata a Knuckles, personaggio doppiato in originale da Idris Elba, l’attore ha già firmato per continuare a doppiare Knuckles nei prossimi progetti. Knuckles nel film è stato una piacevolissima sorpresa, non solo per l’intrigante design, ma anche per la caratterizzazione, la voce di Knuckles nell’edizione italiana è di Maurizio Merluzzo già doppiatore del personaggio per il videogioco Sonic Generations. Il Knuckles cinematografico ha avuto un arco narrativo molto fedele alla controparte dei videogiochi con l’aggiunta di elementi presi anche dalle serie animate e dai fumetti ufficiali in cui è apparso.

TOP 10 INCASSI FILM BASATI SU VIDEOGAMES

1. Warcraft – L’inizio Warcraft (2016)…..$439,048,914

2. Pokemon: Detective Pikachu (2019)…..$433,005,346

3. Rampage (2018)…..$428,028,233

4. Uncharted (2022)…..$358,802,581

5. Angry Birds – Il film (2016)…..$352,333,929

6. Prince of Persia – le sabbie del tempo (2010)…..$336,365,676

7. Sonic – Il Film 2 (2020)…..$320,954,026

8. Resident Evil: The Final Chapter (2017)…..$312,257,250

9. Resident Evil: Afterlife (2010)…..$300,228,084

10. Lara Croft: Tomb Raider (2001)…..$274,703,340

Fonte: Variety