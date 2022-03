Spider-Man No Way Home già in pre-ordine in DVD e Blu-Ray

L’ultimo e fantastico capitolo della saga cinematografica di Spider-Man, quello che ha sparigliato le carte in tavola e messo l’intero Universo Cinematografico Marvel su un nuovo corso con l’introduzione ufficiale e spettacolare del Multiverso. Non vi facciamo spoiler, anche se la stessa Sony Pictures ha già rilasciato immagini e video ufficiali che svelano la grossa sorpresa di questo Spider-Man e anticipano alcuni dei contenuti speciali che saranno inclusi nell’edizione home video di Spider-Man No Way Home, in uscita il prossimo 12 aprile e già in pre-ordine sia in DVD che in Blu-Ray.

Spider-Man No Way Home: i contenuti speciali

Spider-Man No Way Home sarà disponibile dal 12 aprile in home video in tutti i principali formati video. Tutte le edizioni sono già in pre-ordine con consegna gratuita già a partire dal giorno dell’uscita.

Tutte le edizioni che vi elenchiamo di seguito includono una speciale calamita e più di 80 minuti di contenuti speciali (ad eccezione dell’edizione DVD), inclusi tanti dietro le quinte, scene mai viste prima ed easter ego da non perdere:

Uno spettacolare Spider-Viaggio con Tom Holland

Il giorno del diploma

Errori & Gag

Spider-Man Unite

Easter Egg alternativi

Un Multiverso di miscredenti

Enter Strange

Riunione degli Spider

Spider-Man No Way Home: al via i pre-ordini

Spider-Man No Way Home arriva in home video: il trailer ufficiale