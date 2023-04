Star Wars Celebration 2023: il nuovo film di James Mangold esplorerà le origini del culto della Forza

Durante la Star Wars Celebration 2023 è stato annunciato che James Mangold, regista dell’acclamato Logan – The Wolverine e dell’imminente Indiana Jone 5, dirigerà un film di Star Wars.

Durante il secondo giorno di convention, nel corso di un’intervista con ComicBook, Mangold ha condiviso alcune informazioni aggiuntive sul tipo di film di Star Wars che sta realizzando, e che racconterà come è nato il culto della Forza e le origini di questo sacro elemento che pervade ogni angolo dell’iconica “Galassia lontana lontana”.

Mi è venuto in mente di pensare se ne stessi realizzando uno, e mi è sembrato che la maggior parte di ciò che stavano pensando di fare con i film fosse nel presente di Star Wars o nel futuro, e ciò che mi ha attratto di più è stato il lontano passato e come si è formata questa galassia e come, più specificamente, è stata scoperta la Forza e la sua influenza.

Alla domanda sullo scenario in cui si dipanerà la storia Mangold ha risposto:

Per prima cosa devi scrivere il personaggio ed è quello che sto facendo in questo momento.

L’annuncio dato alla convention in realtà ha riguardato altri due lungometraggi: un primo in cui Daisy Ridley riprenderà il ruolo di Rey Skywalker diretta dalla regista, attivista e giornalista Sharmeen Obaid-ChinoySharmeen, prima regista pakistana ad ottenere un premio Oscar grazie al suo documentario A Girl in the River: The Price of Forgiveness incentrato sul delitto d’onore in Pakistan; e un terzo progetto con Dave Filoni al timone che, secondo quanto riferito, concluderà alcune delle storie che ha creato nell’universo mandaloriano così come i suoi progetti d’animazione. Filoni è noto soprattutto per essere stato regista e supervisore dell’animazione della serie animata Star Wars: The Clone Wars, co-creatore e produttore esecutivo di Star Wars Rebels e di Star Wars: Tales of the Jedi, nonché regista e produttore esecutivo di The Mandalorian.

In realtà si pensava che Mangold fosse inizialmentedesignato alla regia di un film su Boba Fett naufragato alcuni anni fa, ma all’epoca Mangold smentì, ma il fatto che sia rimasto a bordo dimostra un reale interesse del regista a metter mano alla saga e magari rilanciarla.

Per quanto riguarda l’origine della Forza. nel 36.453 BBY (Before the Battle of Yavin – “prima della battaglia di Yavin”), filosofi e scienziati di diversi sistemi stellari si riunirono su Tython per condividere la conoscenza mistica. La Forza fu “scoperta”. Sfortunatamente, nel 25.793 BBY, diversi studiosi di Tythan iniziarono a usare la loro conoscenza della Forza per perseguire il potere, portando all’inizio delle Guerre della Forza. I monaci pacifici che sopravvissero alla distruzione su Tython fondarono l’Ordine Jedi nel 25.783 BBY.