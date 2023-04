Star Wars Celebration 2023: annunciati tre nuovi film della saga e il ritorno della Rey di Daisy Ridley

Archiviata la “Skywalker Saga” con la nuova trilogia sequel, rivedremo prossimamente la prode Rey di Daisy Ridley in un nuovo film. Ad annunciare il lieto evento Lucasfilm in occasione del panel tenutosi alla convention Star Wars Celebration 2023. Ridley riprenderà il ruolo di Rey Skywalker in un nuovo film di Star Wars diretto dalla regista, attivista e giornalista Sharmeen Obaid-ChinoySharmeen, prima regista pakistana ad ottenere un premio Oscar grazie al suo documentario A Girl in the River: The Price of Forgiveness incentrato sul delitto d’onore in Pakistan.

Il film con protagonista Rey sarà ambientato una generazione dopo “L’ascesa di Skywalker”, il progetto ancora senza titolo di Obaid-Chinoy presenterà una Rey Maestro Jedi che insegna ad una nuova generazione di padawan, realizzando un destino che era stato accennato nella trilogia sequel.

L’annuncio dato alla convention in realtà ha riguardato tre lungometraggi: un secondo diretto da James Mangold (Logan – The Wolverine, Indiana Jones 5) che racconterà una storia ambientata in un lontano passato, che si concentrerà sui primi Jedi; e un terzo progetto con Dave Filoni al timone che, secondo quanto riferito, concluderà alcune delle storie che ha creato nell’universo mandaloriano così come i suoi progetti d’animazione. Filoni è noto soprattutto per essere stato regista e supervisore dell’animazione della serie animata Star Wars: The Clone Wars, co-creatore e produttore esecutivo di Star Wars Rebels e di Star Wars: Tales of the Jedi, nonché regista e produttore esecutivo di The Mandalorian.

Our favorite part about cosplay at Celebration….The fan meet-up photo shoots!

What meet-up photo shoots do you plan on being a part of? Only Monday and Friday tickets remain! Buy your tickets at https://t.co/TpZZtcVomy pic.twitter.com/k2ImTRLd5t — StarWars Celebration (@SW_Celebration) April 6, 2023

All’inizio di quest’anno, Filoni ha rivelato al sito ComicBook di aver seguito il regista Rian Johnson mentre stava girando Star Wars: Gli ultimi Jedi.

[Il presidente di Lucasfilm] Kathleen Kennedy e io abbiamo parlato fin dall’inizio del suo ingresso in Lucasfilm se ci sarebbero state opportunità per me di sperimentare il live-action o provarlo. E ha davvero lavorato per trovare un piano per istruirmi e coinvolgermi. Ho vfatto visita a J.J. [Abrams] in Il risveglio della Forza, a Gareth Edwards [in Rogue One] e a Rian in [Gli Ultimi Jedi]. Rian è stato quello che mi ha spinto in avanti, mettendomi le lenti in mano e facendomi davvero immergere in esso. E quindi ancora adesso è con lui che parlo. È ovviamente un regista di grande talento, e sono stato molto fortunato ad essere in un tale ambiente in cui potevo sedermi, ascoltare e imparare. 3 nuovi film di Star Wars ambientati nel passato, presente e futuro della timeline saranno diretti da James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy!

3 new Star Wars movies set in the past, present, and future of the timeline will be directed by James Mangold, Dave Filoni, and Sharmeen Obaid-Chinoy! #StarWarsCelebration https://t.co/cz8fheO1Rv pic.twitter.com/PIbRbaHjtW — BD (@BrandonDavisBD) April 7, 2023

A seguire una dichiarazione di Daisy Ridley rilasciata lo scorso gennaio a ComicBook: