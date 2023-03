Star Wars: Damon Lindelof non fa più parte del progetto cinematografico di Lucasfilm

Damon Lindelof noto per aver creato Lost con J.J. Abrams e Jeffrey Lieber, e più recentemente le serie tv The Leftovers e Watchmen, era parte di un team che includeva anche lo sceneggiatore Justin Britt-Gibson (The Strain), e la regista pachistana Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) assemblato e reclutato da Lucasfilm per supportare lo sviluppo di un nuovo progetto cinematografico di Star Wars. Parliamo al passato poiché Lindelof e Britt-Gibson non fanno più parte di quel team di autori.

Il sito Above The Line riferisce che questa uscita di scena sarebbe avvenuta a seguito di una bozza di sceneggiatura consegnata a febbraio e respinta da Lucasfilm, che nel frattempo non ha perso tempo e ha già portato a bordo un nuovo sceneggiatore di cui al momento non si conosce l’identità.

Lindelof in una precedente intervista con /Film aveva già mostrato qualche dubbio sul dare il suo apporto all’iconico franchise:

Dirò solo che per ragioni che non posso approfondire, il grado di difficoltà è estremamente, estremamente, estremamente elevato. Se non può essere eccezionale, non dovrebbe esistere. Questo è tutto ciò che dirò, perché ho la stessa associazione con te, ovvero è il primo film che ho visto seduto in grembo a mio padre, a quattro anni, nel maggio del ’77. Penso che sia possibile che a volte quando tieni qualcosa in così grande rispetto e stima, inizi ad entrare in cucina e dici semplicemente: “Forse non dovrei cucinare”. Forse dovrei solo mangiare”. Forse sarebbe la cosa migliore.

Tutto ciò che sappiamo della storia che Lindelof stava sviluppando è che era ambientata dopo gli eventi Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ma non era una diretta continuazione della “Skywalker Saga”. Il piano era quello di realizzare un film autonomo che potesse espandersi nel corso di molti altri film, con potenziali ma non confermate apparizioni di personaggi della nuova trilogia sequel. La produzione del film dovrebbe iniziare le riprese nel febbraio 2024 prima della data di uscita prevista per il film il 19 dicembre 2025 con Sharmeen Obaid-Chinoy ancora assegnata alla regia.

Nel frattempo un paio di settimane fa è stato annunciato che il progetto di Star Wars sviluppato dal capo dei Marvel Studios, Kevin Feige non è più in fase di sviluppo attivo alla Lucasfilm. Il progetto a maggio del 2022 aveva visto Michael Waldron (Doctor Strange nel Multiverso della Follia) al lavoro su una prima bozza della sceneggiatura, ma ora tutto sembra accantonato a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il film di “Star Wars” che Taika Waititi sta sviluppando al momento, il progetto è ancora in ballo con Waititi che pare sarà anche parte del cast, come avvenuto con i suoi film di Thor.

In una precedente intervista Waititi ha parlato del suo approccio al franchise e del suo desiderio di innovazione:

Guarda, penso che l’universo di Star Wars si espanda, deve espandersi. Non credo di essere di alcuna utilità nell’universo di Star Wars fare un film in cui tutti dicono: “Oh fantastico, beh, questi sono i progetti del Millennium Falcon, ah quella è la nonna di Chewbacca”. anche se mi piacerebbe prendere qualcosa di nuovo e creare alcuni nuovi personaggi ed espandere semplicemente il mondo, altrimenti sembrerà essere una storia molto piccola.

Per quanto riguarda altri progetti, nonostante i tempi lunghi e gli impegni del regista, la trilogia di Star Wars di Rian Johnson è ancora nei piani di Kathleen Kennedy e Lucasfilm, mentre non è più in sviluppo attivo lo spinoff Rogue Squadron della regista Patty Jenkins (Wnder Woman).

A proposito della moltitudine di progetti in sviluppo e in arrivo relativi a Star Wars, il CEO Disney Bob Iger osservato che i “deludenti” risultati al botteghino nel 2018 dello spinoff/prequel Solo – A Star Wars Story, “ci hanno fatto riflettere” in termini di quantità. I dirigenti hanno stabilito che “forse la cadenza era un po’ troppo aggressiva”, ha aggiunto. La Disney “sta ancora sviluppando film di Star Wars”, ha continuato Iger, ma “ci assicureremo che quando ne faremo uno, sia quello giusto. Quindi faremo molta attenzione d’ora in poi. Ha aggiunto poi che per quanto riguarda invece le serie tv basate sulla mitologia di Star Wars, tra cui The Mandalorian, Andor e molti altri, hanno avuto “un enorme successo”.

Chiudiamo con la recentissima notizia (via THR) che i registi Daniel Scheinert e Daniel Kwan aka Daniels, il cui film Everything Everywhere all at Once ha recentemente sbancato gli Oscar stanno attualmente lavorando alla prossima serie tv di Lucasfilm Star Wars: Skeleton Crew, che è stata sviluppata dal regista del franchise di Spider-Man Jon Watts. La serie è stata descritta come “una versione galattica dei classici film d’avventura di Amblin degli anni ’80”. La storia seguirà quattro ragazzini provenienti da un minuscolo pianeta, che finiscono per perdersi nella galassia di Star Wars e intraprendono un viaggio per ritrovare la strada di casa. Il film è stato presentato alla Lucasfilm come “I Goonies in Star Wars”, con Watts che ha spiegato che anche se i protagonisti della serie sono ragazzini, “non è una serie tv per bambini” e fruirà anche di atmosfere dark. Jude Law sarà nella serie, ed è stato riferito che il suo personaggio è “un insegnante e la serie è come una gita dentro e fuori dal noto universo di Star Wars”. Il progetto è ambientato nello stesso universo di The Mandalorian e Ahsoka.

L’appuntamento con un corposo aggiornamento su “Star Wars” con Lucasfilm e Disney è per il fine settimana del 7 aprile quando di terrà a Londra la convention Star Wars Celebration 2023.

Fonte: StarWarsNewsNet