Superman Legacy: James Gunn ha trovato i nuovi Clark Kent e Lois Lane del reboot DC Studios

Superman legacy, il reboot DC Studios diretto d James Gunn ha trovato i nuovi Clark Kent e Lois Lane del reboot DC Studios. Gunn ha ufficializzato i casting di David Corenswet per il ruolo di Clark Kent/Superman e Rachel Brosnahan per il ruolo di Lois Lane. La decisione è arrivata a seguito di un giro di audizioni in costume che Gunn e Peter Safran hanno affrontato e che sembra aver dato i suoi frutti.

David Packard Corenswet (nato l’8 luglio 1993) è un attore statunitense diplomato alla Juilliard School nel 2016. Ha iniziato a recitare come guest star in serie televisive, tra cui House of Cards nel 2018, anno che lo ha visto anche protagonista con Thora Birch del dramma Affairs of State – Intrighi di Stato. Ha poi recitato nelle serie Netflix The Politician (2019-2020) e Hollywood (2020), entrambe create da Ryan Murphy, nel film Netflix Linee parallele (2022), nella miniserie HBO We Own This City – Potere e corruzione (2022) e nel film horror Pearl (2022) in cui ha interpretato un proiezionista. Tra le curiosità legate alla sua famiglia, ill nonno materno è Edward Packard, creatore del concept per la serie di “Scegli la tua avventura” e autore di oltre 50 titoli della serie. “Scegli la tua avventura” è una serie di libri-gioco per ragazzi (stesso target di Piccoli Brividi) che offre al lettore la possibilità di partecipare attivamente alla storia, decidendo tra alcune possibili alternative, mediante l’uso di paragrafi o pagine numerate. Il cognome Corenswet relativamente raro è di origine ebraico-russa. La famiglia di suo padre era composta da ebrei russi / ebrei tedeschi immigrati a New Orleans, in Louisiana, dove sil padre di David padre è nato e cresciuto.

Rachel Brosnahan (Milwaukee, 12 luglio 1990) è un’attrice statunitense nota per il personaggio di Miriam “Midge” Maisel, protagonista della serie di Prime Video La fantastica signora Maisel, ruolo che le è valso due Golden Globe, due Critics’ Choice Award, un Premio Emmy e due Screen Actors Guild Award. Brosnahan debutta nel 2009 con un ruolo nell’horror Il mai nato, nel 2013 interpreta Genevieve Duchannes nel fantasy Beautiful Creatures – La sedicesima luna, adattamento cinematografico del romanzo La sedicesima luna di Kami Garcia e Margaret Stohl. Lo stesso anno recita nel cortometraggio Munchausen di Ari Aster, che qualche anno dopo diventerà uno dei registi horror più apprezzati con titoli come Hereditary e Midsommar. Nel 2015 Brosnahan recita con Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg e Isabelle Huppert nel dramma Segreti di famiglia (Louder Than Bombs) di Joachim Trier. L’anno successivo affianca Chris Pine e Casey Affleck nel dramma biografico L’ultima tempesta (The Finest Hours), e lo stesso anno è anche nel cast di Boston – Caccia all’uomo (Patriots Day) con protagonista Mark Wahlberg, pellicola che ricostruisce l’attentato alla maratona di Boston del 15 aprile 2013. Il avori più recenti l’hanno vista al fianco di Benedict Cumberbatch nel film biografico L’ombra delle spie (2020) e diretta da Walter Hill al fianco di Christoph Waltz e Willem Dafoe nel western Morto per un dollaro (2022). Nipote della designer di borsette Kate Spade (nata Katherine Noel Brosnahan), dal 2017 Brosnahan è sposata con l’attore statunitense Jason Ralph, conosciuto sul set del film I’m Obsessed with You.

Per quanto riguarda gli altri casting attualmente in pieno corso, pare che i fratelli Alexander e Bill Skarsgard siano in lizza per il ruolo di Lex Luthor insieme a Nicolas Hoult, che è stato considerato anche per il ruolo di Superman. Gunn sta anche cercando il nuovo Jimmy Olsen e membri per una squadra di supereroi chiamata The Authority. E’ stato riferito che la storia coinvolgerà “Superman che si unisce ad un mondo in cui i supereroi esistono già”.

Il film che introdurrà una nuova versione di Superman racconterà la storia del “viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. È l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo di vivere americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che pèercepisce la gentilezza come antiquata.

Superman: Legacy lancerà la parte cinematografica di Gods and Monsters: Parte 1 di DC Studios che dovrebbe debuttare all’inizio del 2024 con l’uscita di Superman: Legacy attualmente fissata all’11 luglio 2025.

