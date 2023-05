Superman: Legacy: James Gunn aggiorna sul reboot targato DC Studios

Durante una recente serie di aggiornamenti James Gunn ha rivelato di aver completato la sceneggiatura di Superman: Legacy.

Gunn ha anche specificato che Warner Bros. non avrà alcun ruolo nella sceneggiatura del suo reboot su l’Uomo d’Acciaio e non fornirà note o suggerimenti al riguardo, anche se conferma l’importanza i generale di ricevere note costruttive.

No, WB non fornirà note o suggerimenti su una produzione dei DC Studios. Da quando siamo saliti a bordo, siamo due entità separate all’interno di WBD. È interessante vedere le numerose reazioni alla mia risposta qui su come funzionano le note a Hollywood. Da quando ho iniziato a scrivere ho dato le mie sceneggiature e le mie storie a molte diverse parti fidate per delle “note”. Ascoltare critiche costruttive è la linfa vitale di ogni scrittore. Quindi, come capo dei DC Studios, do la sceneggiatura a persone di cui mi fido (come il mio dirigente Chantal Nong o lo scrittore di fumetti DC Tom King) e mi fanno pensare a cosa funziona bene e cosa potrebbe funzionare meglio in modo da poter migliorare la sceneggiatura….Per parafrasare @StephenKing, “prima bozza chiusa, seconda bozza aperta”. La scrittura è comunicazione quindi questo è importante. Detto questo, come regista non ho MAI ricevuto appunti che mi è stato ordinato di accettare. Non dalla Universal su Slither, dalla Marvel nei film dei Guardiani, niente. Ho sempre cercato di prendere gli appunti che renderanno effettivamente il film migliore e discuto su quelli che penso non funzioneranno. Questo processo ha funzionato per me perché sono stato benedetto nei partner con cui ho scelto di lavorare – ci stiamo muovendo tutti verso una cosa: rendere il film migliore. E posso mettere da parte il mio ego ed essere aperto quando devo esserlo e convincente quando devo esserlo. SO che non è così per tutti (e non è sempre stato così per me come scrittore). Di nuovo, sono ferito in questo modo. Ma è così che funzionano i suggerimenti, e non smetterò improvvisamente di accettarne perché sono il capo di uno studio.

Dopo la fine del tour promozionale per Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn si immergerà completamente nello sviluppo del suo film “Superman: Legacy”. Il film è attualmente in pre-produzione, la sceneggiatura è completata, i disegni sono in fase di creazione, ma Gunn parla del processo di casting che inizierà a breve.

È difficile, ma stiamo cercando, e in realtà abbiamo delle scelte davvero fantastiche, di cui sono entusiasta. Ma deve essere qualcuno che ha tutta l’umanità che ha Superman, ma è anche un alieno. Deve essere qualcuno che ha la gentilezza e la compassione che ha Superman. E deve essere qualcuno a cui vuoi dare un abbraccio.

In precedenza James Gunn rispondendo ai fan su Twitter, ha confermato che il classico personaggio DC Jimmy Olsen farà parte del suo prossimo film “Superman: Legacy”. In risposta a un fan che chiedeva se Jimmy Olsen sarà nel film, Gunn ha semplicemente risposto su Twitter “Ovviamente” (“ofc,” AKA “of course.”).

Il fotografo del Daily Planet Jimmy Olsen è il migliore amico di Superman e il suo coraggio e audacia di fronte al pericolo lo rendono un eroe a pieno titolo. Tutti hanno bisogno di un migliore amico, anche un Superman. Forse il più grande bromance nell’universo DC è quello tra il fotografo ed ex giovane reporter Jimmy Olsen e l’Uomo d’acciaio, e risale ai primi giorni della Golden Age dei fumetti. Per quanto Lois Lane sia l’amore della vita di Clark Kent e l’editore del Daily Planet Perry White sia una figura paterna surrogata, Jimmy Olsen è il fratello minore che Superman non ha mai avuto. Nonostante il suo aspetto esteriormente giovanile, spesso mostrato con indosso un papillon e lentiggini, James Olsen è un giornalista e fotografo di carriera al Daily Planet, e lo è stato sin dalla tarda adolescenza, quando era uno stagista per Perry White. Nella maggior parte delle versioni della sua storia, Olsen era presente quando Superman ha fatto il suo debutto pubblico e da allora è amico sia dell’Uomo d’Acciaio che del suo alter ego Clark Kent. Nonostante sia solo un ragazzo normale, Jimmy Olsen è più coraggioso della maggior parte delle persone ed è sempre disposto a mettersi in pericolo reale per ottenere una foto sfuggente o ottenere lo scoop che gli porterà la storia del secolo. Quasi sempre schietto e vero, James Olsen guarda sempre le spalle al suo migliore amico Superman, anche se è Superman che finisce per dover guardare le spalle di Jimmy per la maggior parte del tempo.

“Superman: Legacy” racconterà la storia del “viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas. È l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo di vivere americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata.

“Superman: Legacy” uscirà nei cinema l’11 luglio 2025.