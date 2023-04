Il cult Superman del 1978 sul supereroe più famoso di sempre torna sul grande schermo in versione rimasterizzata, con il doppiaggio italiano originale. Dal 24 al 26 aprile nei cinema d’Italia torna nei cinema con Warner Bros. Pictures il film vincitore nel 1978 del premio Oscar per i Migliori Effetti Speciali con Christopher Reeve (Superman/Clark Kent), Marlon Brando (Jor-El), Gene Hackman (Lex Luthor) e Margot Kidder (Lois Lane) che regalano interpretazioni indimenticabili che alimentano l’aura leggendaria del film.

“Superman” sbarcava in Italia nel luglio del 1939 sul N°19 degli “Albi dell’Audacia” (con lo pseudonimo “Ciclone”), per approdare subito dopo sulle pagine del settimanale “L’Audace”. Al veto sulla pubblicazione imposto dal governo fascista le uscite ripresero poco dopo la guerra sulla “Collezione Uomo Mascherato” e sul settimanale “Urrà!”. In seguito vi fu la collana tascabile “Gli Albi del Falco” edita da Mondadori ad imporre Superman in Italia con il nome Nembo Kid prima e in seguito con il suo nome originale.

85 anni di Superman tra cinema e tv

Nel 1978 il film di Richard Donner lanciò il compianto Christopher Reeve (1952-2004) come Superman e ad oggi la sua interpretazione resta un punto di riferimento ineludibile per il personaggio. Dopo i primi due film il franchise comincerà ad amplificare il lato comedy che culminerà con il pessimo Superman 4 che manderà la serie in stand-by. Il primo film della quadrilogia ha vinto un Premio Oscar per i migliori effetti speciali.

Tra il terzo e quarto film di Superman c’è stato il debutto su grande schermo di Kara, la cugina di Kal-El (il nome kryptoniano di Superman) interpretata dalla graziosa Helen Slater. Nonostante la buona performance della Slater Il film Supergirl fu un insuccesso e due degli attori del film, Faye Dunaway (Selina la nemesi di Supergirl esperta di magia nera) e Peter O’ Toole (lo zio di Kara, lo scienziato e artista Zaltar) furono nominati rispettivamente come peggior attrice e peggior attore ai Razzie Awards.

Nel 1987 Christopher Reeve veste per l’ultima volta i panni di Superman in Superman IV (The Qust For Peace), purtroppo problemi di budget, effetti visivi pessimi che si guadagneranno una candidatura ai Razzie e un taglio selvaggio di oltre 40 minuti di girato, mineranno inesorabilmente quello che sarà un flop conclamato che porterà il franchise ad entrare in stand-by fino al 2006.

A dicembre 2002 debutta Smallville, la piccola cittadina agricola in cui è cresciuto Superman, è al centro di una delle migliori serie tv realizzate negli ultimi anni. L’idea di base è quella della serie a fumetti Superboy in cui si raccontava la gioventù di Clark Kent. La serie che vede protagonista Tom Welling nei panni di Kent e Michael Rosenbaum in quelli della futura nemesi Lex Luthor vanta effetti visivi di altissimo profilo e un’ampliamento della mitologia originale che ritroveremo nel nuovo reboot L’uomo d’acciaio.

Nel 2006, a quasi vent’anni dal flop del sequel Superman 4, Bryan Singer il regista di X-Men, prova a riavviare la serie con un omaggio ai primi due film del franchise, confezionando il sequel/remake Superman Returns con protagonista l’attore Brandon Routh, film che però non ebbe il successo sperato dai produttori (il film incassò nel mondo 310 milioni di dollari a fronte di un budget investito di 215).

Nel 2012 un Superman in versione Lego appare al fianco di Batman nel videogame Lego Batman 2, da cui è stato tratto il lungometraggio d’animazione Lego Batman the Movie: DC Super Heroes pubblicato anche in edizione italiana in DVD e Blu-ray.

Il 20 giugno 2013 debutta nei cinema L’uomo d’acciaio (Man of Steel), il regista Zack Snyder, all’attivo per lui l’epico 300 e il cinecomic Watchmen, rivisita le origini del supereroe DC puntando ad un realismo in stile Cavaliere Oscuro (autore del soggetto è Christopher Nolan). Snyder fruisce al contempo di un Clark Kent nuovo di zecca (Henry Cavill) e di un cast stellare che include Amy Adams (Lois Lane), Russell Crowe (Joer-El), Kevin Costner (Jonathan Kent) e Michael Shannon (Generale Zod).

Warner Bros. aveva in programma di riunire vari supereroi DC Comics nei film dal 2002, quando Wolfgang Petersen era designato alla regia di un crossover dei franchise cinematografici di Superman e Batman. Dopo che un film della Justice League pianificato viene sospeso nel 2008 e i piani iniziali dell’universo sono stati demoliti a causa della delusione critica e commerciale del film del 2011 Lanterna Verde, la Warner Bros. partendo dal reboot L’uomo d’acciaio (Man of Steel) di Zack Snyder crea un universo condiviso noto come DC Extended Universe (DCEU).

A “L’uomo d’acciaio – Man of Steel” del 2013 con Henry Cavill nei panni di Kal-El / Clark Kent seguiranno Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), che servirà come reboot della serie di film di Batman interpretato da Ben Affleck, e Justice League che includerà la Wonder Woman di Gal Gadot, il Cyborg di Ray Fisher, l’Aquaman di Jason Momoa, il Flash di Ezra Miller) e un resuscitato Superman (Henry Cavill) mentre formano un’alleanza per impedire alla divinità extradimensionale Steppenwolf (Ciarán Hinds) e al suo esercito di Parademoni di conquistare la Terra per il suo signore supremo Darkseid (Ray Porter). Il DCEU è il nono franchise cinematografico con il maggior incasso di tutti i tempi con oltre 6 miliardi di dollari incassati al botteghino globale. Il suo film di maggior incasso, Aquaman, ha guadagnato oltre 1,15 miliardi di dollari in tutto il mondo ed è diventato il film DC Comics con il maggior incasso fino ad oggi.

Dopo la ristrutturazione dei DC Studios e la nomina di James Gunn e Peter Safran nel 2022, il franchise sarà in gran parte riavviato con l’uscita di The Flash il 16 giugno 2023, portando ai film e alle serie televisive dell’Universo DC pianificati da Gunn e Safran, sebbene il DCEU originale si concluderà con l’uscita di Aquaman and the Lost Kingdom il 20 dicembre 2023.

Panini Comics – 85 anni di storia a fumetti

Uno dei supereroi più amati al mondo festeggia un importante anniversario: nel 2023 sono infatti passati 85 anni dalla prima apparizione di Superman (nel fumetto Action Comics 1 pubblicato il 18 aprile 1938 e con data di copertina giugno 1938). Nato dal genio creativo di Jerry Siegel e con i disegni del talentuoso Joe Shuster, giovani e intraprendenti fumettisti di Cleveland, la storia di Superman ha continuato ad appassionare lungo tutti questi anni milioni di fan in tutto il mondo, che hanno seguito le sue avventure tramite i fumetti e sul piccolo e grande schermo. Per celebrare il compleanno di Clark Kent, Panini Comics propone una rosa di volumi imperdibili per ripercorre nel dettaglio gli 85 anni di storia dell’eroe più grande di sempre.

Per tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta alla sua storia editoriale, Il grande libro di Superman è il volume antologico che raccoglie tutte le avventure che hanno segnato l’evoluzione dell’Uomo d’Acciaio nel corso degli anni. Dall’esordio del 1938 alla rinascita del 2016, senza dimenticare le apparizioni in radio e sugli schermi di TV e cinema. Un grande volume che oltre a celebrare i creatori originali, ricorda tutti gli autori e i disegnatori più famosi che hanno lavorato sulle storie dell’Uomo del Domani, da John Byrne a Frank Miller, passando per Grant Morrison, Alex Ross e David Goyer.

Prezzo: 25,00 €

Pagine: 384

Rilegatura: Cartonato

Formato: 18,3×27,7 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Prima della leggenda, prima dell’icona, prima di Superman… c’era Clark Kent, un giovane uomo cresciuto in una cittadina del Kansas che doveva fare i conti con il terrificante potere che il destino gli aveva messo tra le mani. Superman: Stagioni, dal celebre team creativo di Tim Sale e Jeph Loeb, è il maestoso racconto della trasformazione di Superman da ragazzo di campagna a più grande difensore della Terra: una vicenda emozionante e adulta che indaga con realismo la figura del primo e più importante dei supereroi. Una storia magistrale che dimostra quanto non siano i suoi poteri a trasformarlo in un eroe, ma la sua umanità, grazie anche agli incontri con i personaggi fondamentali della sua vita: la sua antitesi Lex Luthor, l’amata e affascinante Lana Lang e la sua famiglia adottiva, i Kent.

Prezzo: 26,00 €

Pagine: 224

Rilegatura: Cartonato

Formato: 17×26 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Si prosegue con Superman: Su nel cielo, una storia commovente e poetica destinata a scaldare il cuore dei lettori. Fin dove può spingersi l’Uomo d’Acciaio pur di salvare una singola vita? Ad attendere i fan è un’odissea nelle profondità dello spazio, ma anche un viaggio nell’animo del supereroe più grande di sempre. Uno straordinario manifesto per l’icona dell’Uomo d’Acciaio, dalla penna magistrale di Tom King e con gli esplosivi disegni di Andy Kubert, perfetto punto di ingresso per tutti i nuovi lettori.

Prezzo: 21,00 €

Pagine: 176

Rilegatura: Cartonato

Formato: 17×26 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Un capolavoro grafico e narrativo che rivisita tutti gli aspetti migliori del supereroe, con una grande riscrittura moderna nata dalla collaborazione tra la formidabile coppia Grant Morrison e Frank Quitely: il volume All-Star Superman. Durante una missione disperata per salvare l’equipaggio di una navetta spaziale minacciata dal malvagio Lex Luthor, Superman, esposto a una massiccia dose di radiazioni solari, si sovraccarica, con esiti catastrofici. Il risultato è una sorta di esiziale leucemia, che lascia al più grande supereroe della Terra solo poco tempo per concludere tutte le imprese che sente di dover compiere. Ne nasce così un tour de force di avventure dal sapore dolceamaro che riscrivono il mondo di Superman, presentandoci in maniera familiare eppure nuova tutti gli aspetti che pensavamo di conoscere. All-Star Superman è disponibile anche in formato Absolute, per godere appieno la lettura dell’opera definitiva sulla vita di Kal-El nel miglior formato possibile.

Prezzo: 30,00 €

Pagine: 304

Rilegatura: Cartonato

Formato: 17×26 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

L’unione di due leggende del fumetto, Frank Miller e John Romita Jr., dà vita a Superman: Anno uno, volume disponibile nel prestigioso formato cartonato DC Black Label Complete Collection. Le origini di Clark Kent/Kal-El, da Krypton al Kansas, vengono narrate in una nuova e audace versione alternativa.

Prezzo: 26,00 €

Pagine: 208

Rilegatura: Cartonato

Formato: 21.3×27.7 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Dedicato a una versione alternativa dell’supereroe è anche Superman: Red Son, dove Mark Millar (Kick-Ass, Jupiter’s Legacy) rielabora in maniera originale e radicale la storia di Superman. Invece che a Smallville, il piccolo e speciale Clark atterra con il suo razzo in Ucraina. Cresciuto in un collettivo e non con l’amata famiglia Kent, si fa portavoce degli ideali del popolo sovietico, ed è disposto a tutto pur di non avere nessun ostacolo nel suo cammino: che si tratti di Batman, Wonder Woman o del perfido Lex Luthor.

Prezzo: 20,00 €

Pagine: 168

Rilegatura: Cartonato

Formato: 17×26 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Infine, una novità in uscita il 4 maggio: Superman: L’era spaziale. Un giovane reporter scopre che la Terra sarà distrutta e non può fare nulla per impedirlo. Si direbbe un lavoro perfetto per il suo incredibile alter ego, ma mentre il mondo intorno a lui si trasforma sempre più in un luogo tanto determinato a distruggersi quanto lo è lui a salvarlo, Superman sta per scoprire che le buone intenzioni possono portare alla rovina. Gli autori, un ispirato Mark Russell e gli straordinari coniugi Mike e Laura Allred, collocano l’Uomo del Domani negli anni 60, un decennio cruciale, per mostrarci come l’emblema della verità e della giustizia reagisca agli eventi storici, sfidandolo a rimanere se stesso in un mondo che sta perdendo il controllo.

Prezzo: 29,00 €

Pagine: 256

Rilegatura: Cartonato

Formato: 17×26 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online