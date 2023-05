Sylvester Stallone confermato nel sequel Cliffhanger 2

Sylvester Stallone ha firmato per recitare in Cliffhanger 2, sequel del thriller d’azione del 1993 Cliffhanger – L’ultima sfida, praticamente un Die Hard – trappola di cristallo ambientato in montagna diretto all’epoca da Renny Harlin, regista reduce ma guarda un po’ dal sequel 58 minuti per morire – Die Harder aka Die Hard 2.

“Cliffhanger 2” sarà diretto da Ric Roman Waugh (La fratellanza) che ha diretto The Rock in Snitch L’infiltrato e Gerard Butler nel thriller d’azione Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen e nel catastrofico Greenland. Waugh è attualmente designato alla regia di Greenland: Migration, sequel attualmente in pre-produzione che vedrà il ritorno di Gerard Butler e Morena Baccarin nei panni dei coniugi Garrity, pronti ad affrontare uno scenario post-apocalittico lasciato dallo schianto del meteorite visto nel film originale, la famiglia dovrà attraversare un’Europa ridotta da una landa desolata e ghiacciata per trovare una nuova casa.

La sceneggiatura di “Cliffhanger 2” è stata scritta da Mark Bianculli; creatore, autore e produttore esecutivo della serie tv Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa; Bianculli ha scritto anche il film per la tv Doomsday (2017) ed episodi della seconda stagione della serie tv Hunters con Al Pacino. Stallone oltre che protagonista del sequel è anche produttore del progetto, con il processo di casting per il resto del cast attualmente in corso d’opera.

L’originale seguiva Stallone nei panni del ranger Gabriel “Gabe” Walker che all’indomani di una traumatica perdita in alta quota si trova costretto ad affrontare da solo una banda di rapinatori che si fingono escursionisti bloccati su una montagna, mentre in realtà stanno cercando di recuperare il bottino di un colpo, perduto a seguito di un incidente aereo. Nel cast del film anche John Lithgow, Michael Rooker e Janine Turner. “Cliffhanger” oltre ad aver collezionato 3 candidature agli Oscar: Miglior sonoro, Miglior montaggio sonoro e Migliori effetti speciali, è entrato anche nel Guinness dei Primati per la scena di stunt aerea più costosa mai eseguita. La scena in cui Travers attraversa da una parete all’altra ad un’altezza di 4.572 metri è stata realizzata senza l’aiuto di dispositivi di sicurezza o trucchi fotografici. La compagnia di assicurazione sottoscrivendo il film ha rifiutato di assicurare uno stuntman per questa scena, quindi Sylvester Stallone ha proposto di ridurre il suo compenso per il film così da coprire il costo della sequenza stunt. La scena è stata eseguita da Simon Crane che è stato pagato 1 milione di dollari. A causa della natura estremamente pericolosa della sequenza è stata eseguita in un’unica ripresa.

Waugh parlando del sequel ha dichiarato: “Crescendo con i più grandi film d’azione degli anni ’80 e ’90, lavorando su molti di loro io stesso, Cliffhanger è stato di gran lunga uno dei miei film preferiti. Essere al timone del prossimo capitolo, scalare le Alpi italiane con la leggenda in persona, Sylvester Stallone, è un sogno che si avvera. Sarà una grande sfida e un’esplosione portare questo franchise a nuovi livelli, una responsabilità che non prendo alla leggera.

Il produttore Neal H. Moritz ha aggiunto: “Non dimenticherò mai l’emozione che ho provato guardando Sylvester Stallone in Cliffhanger. Sono incredibilmente entusiasta di lavorare con lui e Ric Waugh per continuare la storia di Gabe Walker e presentare questa storia iconica a una nuova generazione di spettatori in tutto il mondo.

Stallone che rivedremo il 3 maggio nei panni di Stakar Ogord in Guardiani della Galassia Vol. 3, dopo la serie tv crime Tulsa King, già rinnovata per una seconda stagione, ha recentemente firmato un accordo per produrre e recitare nella commedia d’azione Never Too Old to Die, scritta appositamente per lui e prodotta da Amazon Studios.

