Talk to Me: trailer e anticipazioni dell’acclamato horror indie australiano

Dopo le tappe al Sundance e a Berlino dal 28 luglio nei cinema americani con A24 Talk to Me, un horror indipendente realizzato dai fratelli australiani Danny e Michael Philippo conosciuti come gli youtuber “RackaRacka”. Quando un gruppo di amici scopre come evocare gli spiriti usando una mano imbalsamata, si appassionano al nuovo “brivido”, fino a quando una di loro va troppo oltre e scatena terrificanti forze sovrannaturali.

Talk to Me – Trama e cast

La trama ufficiale: Evocare spiriti è diventata l’ultima mania delle feste locali e, in cerca di una distrazione nell’anniversario della morte di sua madre, l’adolescente Mia (Sophie Wilde) è determinata a ottenere un pezzo dell’azione ultraterrena. Quando il suo gruppo di amici si riunisce per un’altra indisciplinata seduta spiritica con la misteriosa mano imbalsamata che promette una linea diretta con gli spiriti, sono impreparati alle conseguenze dell’infrangere le regole attraverso un contatto prolungato. Mentre il confine tra i mondi crolla e inquietanti visioni sovrannaturali perseguitano sempre più Mia, lei si affretta a riparare l’orribile danno prima che sia irreversibile. Il duo di registi (e fratelli gemelli) Danny e Michael Philippou della fama del canale YouTube @RackaRacka ci sospende nel regno inquietante e da incubo del loro film d’esordio, sfruttando al massimo la loro contorta propensione per il surreale e il grottesco. Mescolando senza sforzo l’inquietudine di un racconto di fantasmi con la sensibilità moderna di un thriller horror per la generazione Insta, Talk to Me espone una realtà inquietante in cui i morti vagano stranamente vicino ai vivi.

Il film è interpretato da Sophie Wilde nei panni di Mia, Joe Bird nei panni di Riley, Alexandra Jensen, Otis Dhanji, Miranda Otto, Marcus Johnson, Alexandria Steffensen, Zoe Terakes e Chris Alosio.

Talk to Me – Trailer e video

Curiosità sul film

“Talk to Me” è co-diretto dai fratelli australiani Danny Philippou e Michael Philippou, noti anche come “RackaRacka” (guarda il loro canale YouTube), che fanno il loro debutto alla regia dopo aver diretto alcuni altri cortometraggi in precedenza e i loro video su YT. La sceneggiatura è scritta da Bill Hinzman e Danny Philippou; basato su un’idea di Daley Pearson.

La sceneggiatura è stata scritta da Danny Philippou insieme al collaboratore regolare del canale Youtube RackaRacka Bill Hinzman; al team si uniscono i produttori Samantha Jennings e Kristina Ceyton di Causeway Films che hanno realizzato The Babadook.

I fratelli Philippou (meglio noti come gli Youtuber RackaRacka) hanno attirato oltre 1,5 miliardi di visualizzazioni su YouTube con oltre sei milioni e mezzo di abbonati sintonizzati sui loro canali di social media.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della South Australian Film Corporation (SAFC). Il film ha ricevuto importanti investimenti di produzione da Screen Australia, in associazione con SAFC ed è finanziato con il sostegno di Adelaide Film Festival, Gold Standard e KOJO Studios.

Primo ruolo da protagonista in un lungometraggio cinematografico dell’attrice australiana Sophie Wilde.

L’attrice Sophie Wilde e Miranda Otto appaiono entrambi anche in The Portable Door (2023). Anche Jolyon Auri, Key Costume Art Finisher, ha lavorato a entrambe i film.

L’agente di vendita internazionale Bankside Films ha proiettato un filmato promozionale dell’horror agli acquirenti al mercato del Festival di Cannes del 2022.

Questo è il film d’esordio dell’attore Joe Bird.

Le musiche originali del film sono del compositore Cornel Wilczek (The Mule, Nowhere Boys: The Book of Shadows, Cut Snake, Chasing Asylum, Burning).

Danny Philippou & Michael Philippoul – Note biografiche

I fratelli gemelli del cinema Danny e Michael Philippou sono RackaRacka, fornitori online di fumetti horror e azione. I loro video su YouTube sono stati guardati oltre 1,5 miliardi di volte e hanno accumulato oltre 6,6 milioni di abbonati. Nel 2015, il loro canale è stato premiato come miglior canale YouTube internazionale al 6° Streamy Awards. Nominati tra i Fame Changers 2016 di Variety e classificati al 5° posto nella Cultural Power List di Financial Review, i fratelli hanno vinto numerosi premi, tra cui Best Overall agli Online Video Awards e l’Australian Academy of Cinema and Television Arts Award per il Best Web Show. “Talk to Me” è il loro lungometraggio d’esordio.

Talk to Me – Foto e poster