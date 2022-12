Terraforming Mars, il gioco da tavolo di FryxGames in cui giocatori assumono il ruolo di corporazioni che lavorano insieme per terraformare e rendere abitabile il pianeta Marte, sarà adattato in un lungometraggio cinematografico da Cobalt Knight, che ha opzionato i diritti sul gioco.

Il sito Deadline riporta che l’adattamento di Cobalt Knight, che in origine era stato concepito come una serie tv, esplorerà e svilupperà alcune tematiche del gioco come la lotta di classe, il colonialismo e il collasso ecologico. Cobalt Knight è stata fondata dai sviluppatori di videogiochi Christopher Kaminski (Sonic the Hedgehog) e Christopher Knox (The Real World), ed è stata fondata per sviluppare una serie di progetti televisivi e cinematografici basati su videogiochi, giochi da tavolo, manga, fumetti, romanzi e racconti.

Una dichiarazione di Kaminski: “Il mondo di Terraforming Mars offre un incredibile potenziale narrativo. Siamo entusiasti di esplorare il dramma umano unico che deriva intrinsecamente dalla gestione di un’azienda incaricata di creare letteralmente oceani, costruire città prospere e bilanciare l’ecologia della vita vegetale e animale”.

Knox ha aggiunto: “In molti modi, il gioco mostra forti parallelismi con Age of Discovery, quando le superpotenze europee navigavano in tutto il mondo cercando di rivendicare tutto ciò che toccavano. Questo lo rende la scelta perfetta per l’adattamento, utilizzando un’ambientazione distinta e iperrealistica per rivisitare un conflitto narrativo familiare”.

Il commento di Enoch Fryxelius, co-sviluppatore di Terraforming Mars e CEO di FryxGames: “Jacob e il resto di noi fratelli abbiamo investito molti anni in Terraforming Mars. È molto più di un semplice gioco da tavolo di fantascienza: è una visione di un futuro possibile e positivo per l’umanità non così lontano lungo la strada. Si basa su vere idee scientifiche e idee prese in prestito dalla fantascienza. Questi potremmo essere noi tra 200 anni. Siamo così entusiasti di vedere questa visione prendere vita sullo schermo. Ci auguriamo che questo espanda ulteriormente la comunità delle TM. E speriamo che più persone siano attratte dalla visione di una nuova casa per l’umanità su Marte”.

“Terraforming Mars” ha fruito anche di un adattamento in formato videogioco sviluppato da Asmodee Digital e uscito nell’ottobre 2018.

Terraforming Mars – Il Gioco

Enormi corporations sono in competizione per trasformare Marte in un pianeta abitabile, spendendo vaste risorse e sfruttando tecnologie innovative per innalzare la temperatura, creare un’atmosfera respirabile e realizzare oceani d’acqua. Mentre il processo di terraformazione procede, un numero crescente di persone immigrerà dalla Terra per vivere sul Pianeta Rosso.

In Terraforming Mars controllate una corporation con un ben preciso profilo. Giocherete carte progetto, produrrete risorse, collocherete le vostre città e le aree verdi sulla mappa, e sarete in competizione con i vostri avversari per reclamare milestones e ottenere ricompense! Riuscirà la vostra corporation a condurre l’umanità verso una nuova era?

Contenuto scatola

1 Plancia di Gioco

5 Plance dei Giocatori

233 carte (63,5x88mm):

– 17 Carte Corporation (di cui 5 Beginner e 2 dell’espansione, Corporate Era)

– 208 Carte Progetto (137 base, 71 dell’espansione Corporate Era)

– 8 Carte Riassuntive

200 Segnalini dei Giocatori (cubetti di plastica trasparenti in 5 colori)

200 Segnalini delle Risorse (cubetti di plastica opachi color Oro, Argento e Rame di misure differenti)

3 Segnalini della Plancia di Gioco (cubetti grandi di plastica bianchi)

9 Tessere Oceano

60 Tessere Vegetazione/Città

11 Tessere Speciali

1 Segnalino Primo Giocatore

Autore: Jacob Fryxelius

Grafica: Isaac Fryxelius

Espansione Prelude: Le megacorporation si stanno preparando a dare inizio al processo di terraformazione. Voi avete l’opportunità di effettuare quelle scelte iniziali che consentiranno di delineare il profilo della vostra corporation e prepareranno il terreno per la futura storia di Marte. Questo è il preludio alle vostre imprese più grandi!

Espansione Colonies: Il mondo si è ampliato davanti ai nostri occhi. Le corporation espandono le proprie operazioni alle imprese emergenti del sistema solare in cerca di minerali e di risorse. Inviate le vostre flotte commerciali su lune lontane, colonizzate le nubi di Giove… e lasciate che le vostre risorse sulla Terra vi spingano verso il successo!

Espansione Venus Next: Gli esseri umani hanno iniziato la colonizzazione di Venere. La tua Corporation ha ora una buona opportunità per farsi un nome: costruisci città fluttuanti, scherma il sole per ridurre l’effetto serra e generare la vita su questo pianeta… e lascia che Venere ti aiuti a terraformare Marte!

Espansione Hellas & Elysium: Questo titolo include due nuove plance di gioco che possono essere utilizzate al posto di quella standard. Ciascuna rappresenta una nuova regione di Marte, con nuove ricompense di posizionamento, aree per l’oceano, e nuovissimi set di milestone e riconoscimenti.

Espansione Turmoil: Turmoil ti coinvolge nello scenario politico e ti immerge in un mondo che sta cambiando. I Delegati influenzano il Comitato per la Terraformazione, mentre gli Eventi Globali determinano il percorso verso il futuro.

Ares Expedition: Un gioco di carte nel quale controllerete Corporation interplanetarie con lo scopo di rendere Marte abitabile e redditizio. Con la simultanea selezione delle azioni e la risoluzione delle fasi, Ares Expedition è un gioco di strategia veloce ispirato a principi scientifici.

Il gioco da tavolo “Terraforming Mars” è disponibile in edizione italiana su Amazon.