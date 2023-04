Stasera in tv: “The Cave – Acqua alla gola” su Rai 4

The cave – Acqua alla gola, su Rai 4 il film thailandese del 2019 diretto da To Waller che ricostruisce il salvataggio in una grotta di Tham Luang del 2018 nella provincia di Chiang Rai, di un gruppo di ragazzi e il loro allenatore di calcio.

The Cave – Cast e personaggi

Jim Warny nei panni di se stesso, un sub ed elettricista belga che vive in Irlanda

Ekawat Niratworapanya nei panni di Ekkaphon Chanthawong, assistente allenatore apolide della squadra di calcio “Wild Boar”

Tan Xiaolong nei panni di se stesso, un sommozzatore cinese

James Edward Holley come un maggiore dell’aeronautica americana

Lawrence de Stefano nel ruolo di Chris, sommozzatore capo britannico

Nirut Sirijanya come Ministro del Turismo

Bobby Gerrits come sergente dell’aeronautica americana

Ross Cain nei panni di John, un subacqueo britannico

Thaweesak Thananan nei panni di Saman Gunan, un SEAL della marina thailandese in pensione e sommozzatore

Jumpa Saenprom nei panni di Mae Bua Chaicheun, una coltivatrice di riso thailandese

Todd Ruiz nei panni di se stesso, un reporter americano per Khaosod English

Erik Brown nei panni di se stesso, un subacqueo canadese

Mikko Paasi nei panni di se stesso, un subacqueo finlandese

Ross W. Clarkson come medico australiano

Michael Shaowanasai come ufficiale thailandese

Terdporn Manopaiboon nei panni di Phra Khuva Boonchum, un monaco buddista thailandese

Treechada Petcharat come giornalista tailandese

Maggi Apa come infermiera dell’ambulanza

Payao Nimma nel ruolo di Prayut Chan-o-cha, Primo Ministro della Thailandia

The Cave – Trama e trailer

Thailandia, 2018. Un gruppo di ragazzi e il loro allenatore di calcio, si recano per una gita presso la grotta Tham Luan nella provincia di Chiang Rai quando le piogge monsoniche li intrappolano nella grotta senza alcuna via di fuga. Grazie all’aiuto di volontari di tutto il mondo e ad un team di sommozzatori, dopo giorni di ricerche, i ragazzi e il loro insegnante vengono finalmente individuati in una zona sopraelevata della grotta e tratti in salvo.

Curiosità sul film

Il film noto anchecon il titolo alternativo “Cave Rescue” ricostruisce l’intensa e difficile missione di salvataggio che coinvolse 12 ragazzi thailandesi di età compresa tra 11 e 16 anni e il loro allenatore, sfortunatamente rimasti intrappolati a inizio 2018 nella grotta di Tham Luang, in Thailandia, a causa delle forti piogge. I 13 sopravvissero per 18 lunghi giorni prima di essere miracolosamente salvati da un coraggioso gruppo di sommozzatori internazionali.

Il film è diretto dal regista thailandese Tom Waller che ha anche scritto la sceneggiatura con Katrina Grose e Don Linder concentrandosi su “gli eroi non celebrati: come hanno sentito per la prima volta cosa stava succedendo, come hanno reagito e hanno abbandonato tutto per aiutare…”. Waller, Grose e Linder hanno collaborato in precedenza per il dramma biografico Petchakat (2014)

Girato nella vera grotta di Tham Luang Nang Non nella provincia di Chiang Rai, nel nord della Thailandia. Nella realizzazione del film sono stati coinvolti alcuni dei veri sommozzatori e dei volontari della missione di salvataggio. La maggior parte delle scene nelle caverne sono state girate in altre grotte della Thailandia e su un set costruito sopra una piscina. Il film è stato il primo sul salvataggio ad uscire mentre i diritti esclusivi sulle storie dei ragazzi erano stati venduti a Netflix.

A questa missione di salvataggio nota com “Incidente di Tham Luang” sono stati dedicati anche Tredici vite, film americano del 2022, regia di Ron Howard; The Rescue – Il salvataggio dei ragazzi, documentario thailandese del 2021, regia di Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vasarhelyi; The Trapped 13: come siamo sopravvissuti, documentario americano del 2022, regia di Pailin Wedel e Thai Cave Rescue – Salvati dalla grotta, miniserie tv del 2022 prodotta da Netflix.

The Cave – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Olivier Lliboutry (Love in Ambush, Mary of Nazareth, House of Time).

1. Unsung Heroes (3:08)

2. A Beautiful Day – Main Titles (2:53)

3. The Doolin Dive (1:52)

4. Cave Rescue Prologue (2:18)

5. Trapped (1:17)

6. Bad News (1:42)

7. In the Dark (1:48)

8. Baan Nong or Volunteers (3:15)

9. Welcome to Chiang Rai (2:11)

10. A Thai Navy Seals Mission (2:32)

11. First Contact (2:42)

12. The Last Drive (3:29)

13. Dark Water (4:25)

14. Farewell Saman (2:26)

15. The Legend of Nang Non (3:33)

16. The Rescue (Main Theme) (3:21)

17. Chamber 6 (5:22)

18. The Reincarnation of the Stable Boy (2:54)

19. The Last Tunnel (7:58)

20. Back to the Light (3:20)

21. Against All Odds (5:44)

22. The Cave – End Titles (2:15)

23. The Cave Trailer (Extended Version) (3:59)

24. The Last Dive (No Sound FX – Bonus Track) (3:27)

25. Chamber 6 (No Sound FX – Bonus Track) (5:15)

26. Last Tunnel (No Sound FX – Bonus Track) (7:58)

